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    Сможет ли «Леганес» доставить проблемы «сливочным»?

    «Леганес» — «Реал». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Примера, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Реал»
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    Джуд Беллингем — полузащитник «Реала»
    В рамках 14-го тура испанской Примеры «Леганес» на своем поле примет «Реал». Поединок пройдет 24 ноября и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Реал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Леганес»

    Турнирное положение: Команда ведет борьбу за выживание в Примере. После 13-и туров «Леганес» занимае 14-е место в таблице с 14-ю очками в активе, опережая зону вылета на 4 пункта.

    На своем поле команда действует лучше, чем в гостях. «Леганес» набрал 10 очков из 18-и возможных дома, занимая по этому показателю 11-ю строчку в лиге.

    Последние матчи: В прошедшем туре Примеры команда обыграла «Севилью» со счетом 1:0 на своем поле, забив единственный гол на 82-й минуте. До этого «Леганес» уступил «Жироне» (3:4).

    В последних 5-и встречах во всех турнирах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Леганес» сумел одолеть «Сьюдад» (2:1) в Кубке Испании, а также «Сельту» (3:0) в Примере.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграет: Энрик Франкеса (травма).

    Состояние команды: «Леганес» пока неплохо балансирует между серединой турнирной таблицы и зоной вылета. Команда вполне может зайти и в первую 10-ку, но для этого нужно продолжать набирать очки.

    Стоит отметить, что «Леганес» выиграл 3 последних матча на своем поле, но в соперниках у команды не было «Реала», которому сейчас также очень сильно нужны очки.

    «Реал»

    Турнирное положение: «Сливочные» располагаются на 2-й позиции в Примере с 27-ю очками в активе после 12-и сыгранных матчей. «Реал» отстает от «Барселоны» уже на 6 баллов.

    К тому же, команда далеко не лучшим образом выступает в гостях, набрав лишь 9 очков из 15-и возможных. «Реал» в нынешнем сезоне довольно часто теряет драгоценные баллы.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Испании «сливочные» разгромили «Осасуну» со счетом 4:0, а до этого проиграли на своем поле «Милану» (1:3) в Лиге чемпионов.

    В последних 5-и встречах «Реал» трижды победил и дважды проиграл. За этот период команда крупно уступила «Барселоне» со счетом 0:4 на своем поле — это был провал.

    Не сыграют: Давид Алаба, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Лукас Васкес и Родриго (у всех — травмы).

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    Состояние команды: После небольшого перерыва на матчи сборных, «Реал» должен вернуться гораздо сильнее. Команде необходимо отыгрывать отставая от «Барселоны», а для этого нельзя терять очки.

    Интересно, что в последних 5-и очных матчах «Реал» только дважды обыгрывал «Леганес». На сей раз команде просто необходимо побеждать, а иначе могут быть последствия.

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х матчах «Леганес» трижды победил

    • «Реал» дважды уступил в последних 3-х встречах

    • «Реалу» удалось только дважды обыграть «Леганес» в последних 5-и очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 1.40, победа «Леганеса» — 8.50, ничья — 4.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: «Реал» точно будет настроен только на победу, прогнозируем убедительную викторию «сливочных».

    Ставка: Победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.25.

    Прогноз: «Леганес» все-таки даст бой «сливочным».

    Ставка: Обе забьют за 2.15.

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    «Леганес» — «Реал»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Леганес» доставить проблемы «сливочным»?
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