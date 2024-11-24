«Факел» и московское «Динамо» сыграют между собой в рамках 16-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Факел»

«Факел» завершил первый круг чемпионата России на 14-м месте, набрав 12 очков. На счету воронежской команды 2 победы, 6 ничьих и 7 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 10:23.

В крайнем туре РПЛ «Факел» не удержал ничью на выезде против «Локомотива», пропустив с пенальти на последних минутах игры — поражение 1:2. Это уже третий матч кряду, в котором воронежцам не удается победить. Ранее подопечные Дмитрия Пятибратова сыграли вничью с «Химками» (1:1) и ЦСКА (0:0).

«Динамо»

«Динамо» идет на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 30 очков в 15-ти матчах. Подопечные Марцела Лички одержали 9 побед при 3-х ничьих и 3-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составила 31:17.

«Бело-голубые» одержали три победы в четырех последних матчах, потеряв очки лишь во встрече с «Ростовом» (1:1). До этого «Динамо» обыграло в гостях «Рубин» (4:0) и «Химки» (4:3), а в крайнем туре дома справилось с «Пари НН» (3:1).

Личные встречи

«Динамо» обыграло «Факел» со счетом 3:1 в матче первого круга РПЛ. Всего в 11-ти очных встречах на счету команды из Воронежа 4 победы, «бело-голубые» оказались сильнее в 3-х случаях и 4 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Динамо» с коэффициентом 2.25.