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    «Факел» — «Динамо». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ «Факел» — «Динамо»

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    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин
    «Факел» и московское «Динамо» сыграют между собой в рамках 16-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Факел»

    «Факел» завершил первый круг чемпионата России на 14-м месте, набрав 12 очков. На счету воронежской команды 2 победы, 6 ничьих и 7 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 10:23.

    В крайнем туре РПЛ «Факел» не удержал ничью на выезде против «Локомотива», пропустив с пенальти на последних минутах игры — поражение 1:2. Это уже третий матч кряду, в котором воронежцам не удается победить. Ранее подопечные Дмитрия Пятибратова сыграли вничью с «Химками» (1:1) и ЦСКА (0:0).

    «Динамо»

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    «Динамо» идет на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 30 очков в 15-ти матчах. Подопечные Марцела Лички одержали 9 побед при 3-х ничьих и 3-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составила 31:17.

    «Бело-голубые» одержали три победы в четырех последних матчах, потеряв очки лишь во встрече с «Ростовом» (1:1). До этого «Динамо» обыграло в гостях «Рубин» (4:0) и «Химки» (4:3), а в крайнем туре дома справилось с «Пари НН» (3:1).

    Личные встречи

    «Динамо» обыграло «Факел» со счетом 3:1 в матче первого круга РПЛ. Всего в 11-ти очных встречах на счету команды из Воронежа 4 победы, «бело-голубые» оказались сильнее в 3-х случаях и 4 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Динамо» с коэффициентом 2.25.

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