«Факел»
Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за выживание в РПЛ. После 15-и туров «Факел» занимает 14-е место в таблице с 12-ю очками в активе, имея такое же количество баллов, сколько и у «Крыльев Советов» (12-я строчка).
Стоит отметить, что воронежцы точно не худшая команда в лиге по результатам домашних встреч, команда занимает 10-е место по этому показателю, набрав 8 очков из 21-го возможного.
Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Факел» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:2, пропустив решающий мяч уже на 90+2-й минуте. До этого команда сыграла вничью с «Химками» (1:1).
В последних 5-и встречах в рамках РПЛ «Факел» проиграл только 1 раз, трижды сыграл вничью и победил «Ахмат» (3:2). За этот период воронежцы забили 6 голов при таком же количестве пропущенных.
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
Состояние команды: Сейчас «Факел» имеет все шансы подняться выше по турнирной таблице, избежал вылета, но команде необходимо куда чаще побеждать.
В последних 5-и очных встречах «Факел» трижды играл вничью с «Динамо». Сможет ли на сей раз команда набрать хотя бы 1 балл в предстоящем матче? Большой вопрос...
«Динамо»
Турнирное положение: «Бело-голубые» занимают 4-ю строчку в РПЛ с 30-ю очками в активе после 15-и туров. «Динамо» отстает от 1-й позиции в лиге на 7 баллов.
К тому же, в гостях команда выступает довольно удачно, набрав 14 очков из 21-го возможного. «Динамо» занимает по этому показателю 4-е место в лиге.
Последние матчи: В прошедшей встрече «бело-голубые» обыграли «Пари НН» со счетом 3:1, а до этого проиграли «Локомотиву» (1:2) в рамках Кубка России, уступив сопернику во 2-м тайме.
В последних 5-и встречах в РПЛ «Динамо» проиграло только ЦСКА (1:2), обыграло «Рубин» (4:0), «Химки» (4:3) и «Пари НН» (3:1), а также сыграло вничью с «Ростовом» (1:1).
Не сыграют: Бителло, Андрей Лунев и Милан Майсторович (у всех — травмы).
Состояние команды: «Динамо» отлично выступало в РПЛ до перерыва, сейчас необходимо заново набирать ход и очки. У команды все еще есть шансы вернуться к борьбе за чемпионство.
Сейчас лидером «Динамо» является полузащитник Николас Нгамале, который отметился 5-ю голами и 3 передачами в 12-и матчах нынешнего сезона. Этот игрок стал системообразующим в «Динамо».
Статистика для ставок
- У «Динамо» продолжается беспроигрышная серия в РПЛ, которая насчитывает уже 4 матча подряд
- «Факел» не может победить на протяжении 4-х матчей подряд
- «Факел» и «Динамо» трижды играли вничью в последних 5-и встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 1.70, победа «Факела» — 4.70, ничья — 3.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.
- 3.50Манчестер Сити — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 3.65Спартак — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 3.25Милан — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Можно предположить, что «Динамо» окажется сильнее «Факела». «Бело-голубые» отлично выступают на чужом поле.
Ставка: Победа «Динамо» с форой (-1) за 2.25.
Прогноз: «Факел» точно забьет хотя бы один гол в предстоящем матче, команде необходимо давать результат, чтобы продолжать борьбу за выживание.
Ставка: Обе забьют за 1.87.