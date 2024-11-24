В рамках 16-го тура российской Премьер-лиги «Факел» на своем поле примет «Динамо». Поединок пройдет 24 ноября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Факел»

Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за выживание в РПЛ. После 15-и туров «Факел» занимает 14-е место в таблице с 12-ю очками в активе, имея такое же количество баллов, сколько и у «Крыльев Советов» (12-я строчка).

Стоит отметить, что воронежцы точно не худшая команда в лиге по результатам домашних встреч, команда занимает 10-е место по этому показателю, набрав 8 очков из 21-го возможного.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Факел» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:2, пропустив решающий мяч уже на 90+2-й минуте. До этого команда сыграла вничью с «Химками» (1:1).

В последних 5-и встречах в рамках РПЛ «Факел» проиграл только 1 раз, трижды сыграл вничью и победил «Ахмат» (3:2). За этот период воронежцы забили 6 голов при таком же количестве пропущенных.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Состояние команды: Сейчас «Факел» имеет все шансы подняться выше по турнирной таблице, избежал вылета, но команде необходимо куда чаще побеждать.

В последних 5-и очных встречах «Факел» трижды играл вничью с «Динамо». Сможет ли на сей раз команда набрать хотя бы 1 балл в предстоящем матче? Большой вопрос...

«Динамо»

Турнирное положение: «Бело-голубые» занимают 4-ю строчку в РПЛ с 30-ю очками в активе после 15-и туров. «Динамо» отстает от 1-й позиции в лиге на 7 баллов.

К тому же, в гостях команда выступает довольно удачно, набрав 14 очков из 21-го возможного. «Динамо» занимает по этому показателю 4-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече «бело-голубые» обыграли «Пари НН» со счетом 3:1, а до этого проиграли «Локомотиву» (1:2) в рамках Кубка России, уступив сопернику во 2-м тайме.

В последних 5-и встречах в РПЛ «Динамо» проиграло только ЦСКА (1:2), обыграло «Рубин» (4:0), «Химки» (4:3) и «Пари НН» (3:1), а также сыграло вничью с «Ростовом» (1:1).

Не сыграют: Бителло, Андрей Лунев и Милан Майсторович (у всех — травмы).

Состояние команды: «Динамо» отлично выступало в РПЛ до перерыва, сейчас необходимо заново набирать ход и очки. У команды все еще есть шансы вернуться к борьбе за чемпионство.

Сейчас лидером «Динамо» является полузащитник Николас Нгамале, который отметился 5-ю голами и 3 передачами в 12-и матчах нынешнего сезона. Этот игрок стал системообразующим в «Динамо».

Статистика для ставок

У «Динамо» продолжается беспроигрышная серия в РПЛ, которая насчитывает уже 4 матча подряд

«Факел» не может победить на протяжении 4-х матчей подряд

«Факел» и «Динамо» трижды играли вничью в последних 5-и встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 1.70, победа «Факела» — 4.70, ничья — 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Динамо» окажется сильнее «Факела». «Бело-голубые» отлично выступают на чужом поле.

Ставка: Победа «Динамо» с форой (-1) за 2.25.

Прогноз: «Факел» точно забьет хотя бы один гол в предстоящем матче, команде необходимо давать результат, чтобы продолжать борьбу за выживание.

Ставка: Обе забьют за 1.87.