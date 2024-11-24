«Металлург» выиграл у «Сибири»

Денис Зернов Фото: globallookpress.com
Матч в Магнитогорске завершился со счетом 3:1.
В составе «Магнитки» отличились Данила Юров, Даниил Вовченко и Денис Зернов.
У гостей отличился Алексей Яковлев.
«Сибирь» проиграла шесть из семи последних матчей в КХЛ.
«Металлург» занимает пятое место в Восточной конференции — 33 очка. «Сибирь» находится на восьмой строчке — 25 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Юров — 6 (Минулин), 5:36 — 1:0. Вовченко — 6 (Гераськин, Орехов), 18:51 — 2:0. Яковлев — 3 (Коротков, Широков), 30:30 — 2:1. Зернов — 4 (Канцеров), 54:28 — 3:1Вратари: Набоков — Костин (56:57)Штраф: 0 — 8Броски: 35 (13+13+9) — 22 (9+5+8)