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    «Металлург» выиграл у «Сибири»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Сибирь
    Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Сибирью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Денис Зернов
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    Денис Зернов

    Матч в Магнитогорске завершился со счетом 3:1.

    В составе «Магнитки» отличились Данила Юров, Даниил Вовченко и Денис Зернов.

    У гостей отличился Алексей Яковлев.

    «Сибирь» проиграла шесть из семи последних матчей в КХЛ.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Металлург» занимает пятое место в Восточной конференции — 33 очка. «Сибирь» находится на восьмой строчке — 25 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Юров — 6 (Минулин), 5:36 — 1:0. Вовченко — 6 (Гераськин, Орехов), 18:51 — 2:0. Яковлев — 3 (Коротков, Широков), 30:30 — 2:1. Зернов — 4 (Канцеров), 54:28 — 3:1Вратари: Набоков — Костин (56:57)Штраф: 0 — 8Броски: 35 (13+13+9) — 22 (9+5+8)
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