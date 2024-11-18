Синнер и все остальные, капитуляция Медведева и деградация мужского тура

LiveSport.Ru рассказывает о самых интересных событиях мужского Итогового турнира по теннису.

Синнер просто никого не заметил

Главным событием предыдущей ноябрьской недели стала победа Янника Синнера на Итоговом турнире ATP.

Синнер и все остальные — эта фраза лучше всего описывает увиденное на итоговом в Турине. Доминирование итальянца было просто тотальным абсолютно во всех матчах.

Сначала Синнер легко одержал три победы на групповом этапе, обыграв Алекса Де Минора, Тейлора Фрица и Даниила Медведева.

В полуфинале Янник разгромил Каспера Рууда, а в решающем матче еще раз переиграл Фрица.

И в группе, и в финале Синнер выиграл у американца со счетом 6:4, 6:4. Фриц в обоих случаях отдал абсолютно всё, что у него было, но этого все равно было недостаточно даже для того, чтобы взять хотя бы сет.

Янник Синнер globallookpress.com

Синнер в каком-то смысле напоминает максимально хладнокровную, непробиваемую стену.

К слову, Янник теперь рекордсмен — на пути к титулу на итоговом он отдал лишь 33 гейма. Долгое время лучшим по этому показателю оставался Роджер Федерер: в 2010-м швейцарец проиграл лишь 35 геймов на ATP Finals.

Есть подозрение, что Синнер с такой игрой может замахнуться и на другие рекорды и достижения легендарного швейцарца.

Но Федерера это вряд ли сильно волнует, тогда как главным конкурентам Синнера в туре не позавидуешь. В следующем году Янник, скорее всего, продолжит доминировать. При этом вполне вероятен сценарий, при котором он легко заберет все титулы даже на «Больших шлемах».

В 2024 году Синнер выиграл восемь турниров, в том числе два мэйджора — Australian Open и US Open, и стал первой ракеткой мира. Кстати, Карлос Алькарас отстает от Янника почти на пять тысяч очков, а Новак Джовокич — на восемь.

Невезение Алькараса

Главным конкурентом Синнера на ATP Finals должен был стать Карлос Алькарас, в который в итоге даже не вышел из группы.

Но на этот раз испанцу действительно не повезло. Буквально за пару дней до турнира его почти свалила простуда.

Насколько все плохо, стало ясно в матче против Каспера Рууда — Карлитос проиграл норвежцу со счетом 1:6, 5:7.

Потом была победа над Андреем Рублевым, который, в принципе, проигрывает вообще всем, но в ключевом матче Алькарас уступил Саше Звереву и потерял последние шансы на выход в полуфинал.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Как и прошлых сезонах, Алькарас в целом слабо провел заключительный отрезок. Этой осенью приятным исключением стала лишь победа на «пятисотнике» в Пекине. Во всех остальных случаях Карлос был в тени Синнера.

Но сезон для Алькараса еще не завершен. Впереди решающие матчи Кубка Дэвиса, на котором он будет бороться за титул вместе с Рафой Надалем.

«Я очень хочу, чтобы он завершил карьеру с титулом. Это будет очень, очень эмоциональный и особенный для меня турнир», — признался Алькарас вскоре после провала на итоговом.

Вот только есть одна проблема: на Кубок Дэвиса приедет сборная Италии (к слову, действующий чемпион) вместе с Янником Синнером.

Медведев больше не топ?

Да, пока что мы лишь предлагаем порассуждать на эту тему, а не утверждаем, что Даниил Медведев больше не входит в элитную компанию.

Однако после увиденного в Турине можно смело заявить, что Медведев постепенно отдаляется от статуса топ-игрока.

Даниил Медведев globallookpress.com

Выступление Даниила в Турине стало очередным разочарованием. По сути, первая ракетка России капитулировал уже в первом туре, когда проиграл Тейлору Фрицу.

В матче против американца у Медведева было сразу несколько нервных срывов. Сначала при счете 4:5 в первом сете — сделал три двойных ошибки подряд и отдал гейм. Во второй партии Даниил в какой-то момент пытался принимать подачу Фрица ручкой ракетки, как бы намекая, что он уже смирился с поражением.

Уверенная победа над Алексом Де Минором слегка снизила градус напряженности, но в заключительном туре Медведев проиграл Синнеру и бесславно завершил выступление в Турине.

Здесь также важно добавить, что Медведев уступил в девяти из десяти последних матчей против Синнера.

В 2024-м Медведев играл в финале Australian Open и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, дошел до полуфинала на Уимблдоне, снова стал участником Итогового турнира, но в целом это был слабый сезон. Даниил впервые с 2017-го завершил год без титулов и опустился в рейтинге на пятое место.

Итоговый турнир разочаровал

Это был явно не лучший итоговый в плане интриги. Возможно, даже худший — настолько всё было предсказуемо.

За весь турнир можно вспомнить лишь несколько классных матчей: Саша Зверев и Карлос Алькарас устроили яркие разборки в третьем туре группового этапа, а потом у немца был просто сумасшедший матч против Тейлора Фрица в полуфинале.

Андрей Рублев globallookpress.com

Во всех остальных случаях — почти без интриги. Например, все пять матчей с участием Синнера больше напоминали демонстрацию силы итальянца.

Андрей Рублев, как и в прошлом году, снова проиграл все три матча. Главным разочарованием, как ни странно, стало поражение от Алькараса. Испанцу в те дни конкретно нездоровилось, но даже в таком состоянии он все равно обыграл российского теннисиста.

С другой стороны, как можно критиковать человека, который пятый раз подряд квалифицировался на итоговый. Неудачи Рублева на этом уровне являются всего лишь напоминанием, как сильно за последние годы упал уровень в мужском туре.

Для любого хорошего теннисиста матч против соперника из топ-10 сейчас и десять лет назад — это абсолютно разные вещи. Сейчас игрок из первой десятки может легко уступить сопернику, который находится даже за пределами топ-50. В этом сезоне было немало таких случаев.