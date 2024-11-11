Гауфф выиграла Итоговый турнир, Медведев устроил ужасное шоу, а Шаповалов взял первый титул за пять лет

LiveSport.Ru рассказывает о самых интересных событиях очередной недели теннисного сезона.

Гауфф затмила всех — даже Соболенко

Казалось, что для сенсации просто нет места, но она случилась — женский Итоговый турнир выиграла Кори Гауфф, а не Арина Соболенко, которая на этот раз считалась безоговорочным фаворитом.

У американки неоднократно были спады в этом сезоне, но так совпало, что свой лучший теннис она начала демонстрировать как раз вскоре после US Open.

В начале октября Гауфф выиграла «тысячник» в Пекине, а еще через неделю дошла до полуфинала в Ухане.

На итоговом Коко начала с разгромной победы над Джессикой Пегулой, после чего преподнесла первую сенсацию, выиграв у Иги Свентек — к слову, тоже в рамках двух сетов.

В заключительном матче группового этапа у Гауфф была четкая цель — обыграть Барбору Крейчикову и избежать встречи с Ариной Соболенко в полуфинале. Не получилось, и тогда казалось, что это почти приговор для 20-летней теннисистки.

Кори Гауфф globallookpress.com

Так, по всей видимости, думала и Арина, в игре которой чувствовался явный недонастрой на фоне многочисленных успехов во второй половине сезона и уверенность в своей непобедимости.

Гауфф в тот день думала чуть-чуть иначе. Американке, к всеобщему удивлению, хватило двух сетов для победы над белоруской. Во втором Соболенко играла катастрофически плохо, отдав на своей подаче сразу четыре гейма.

В финале Гауфф выиграла у Циньвэнь Чжэн. В отличие от игры против Соболенко, здесь была настоящая драма: в решающем сете китаянка упустила подачу на матч.

Гауфф стала самой молодой чемпионкой Итогового турнира с 2004 года — 20 лет назад титул выиграла Мария Шарапова, которой на тот момент было лишь 17 лет.

Благодаря этой победе Кори завершила год на третьем месте в рейтинге WTA. Правда, пока нет уверенности, что уже в ближайшем будущем она будет бороться за статус первой ракетки мира.

Соболенко завершила год на вершине рейтинга

Несмотря на провальное выступление на итоговом, Арина Соболенко честно призналась, что на этот раз она не испытывает разочарования.

Во-первых, белорусская теннисистка в этом году стала чемпионкой двух турниров «Большого шлема» — Australian Open (в Мельбурне она защитила титул) и US Open, а также выиграла два «тысячника» — в Цинциннати и Ухане.

Ну и еще один важный, прежде всего, в психологическом плане, успех — Соболенко завершила год на вершине рейтинга.

В первой половине сезона, когда ее преследовали проблемы в личной жизни и травмы, сложно было даже представить, что Арина сможет обойти Игу Свентек.

Арина Соболенко globallookpress.com

«Думаю, в этом сезоне я многого добилась, поэтому для разочарования места нет. Надо просто гордиться собой. Я выиграла два "Больших шлема", стала №1 и завершила год первой, чего хотела год назад, но не достигла.

Очень жду следующего года. Хочу и дальше стремиться к лучшему, пользуясь моментами нынешнего сезона. Я продолжу работать над игрой и психологией. Постараюсь подойти к началу сезона свежей, чтобы показать свой лучший теннис в Австралии», — сказала Соболенко вскоре после неудачного матча против Гауфф на итоговом.

Соболенко права, на этот раз ей действительно нет смысла корить себя после неудачи в Эр-Рияде, который стал новым домом для WTA Finals.

Провал Свентек

Еще одним важным сюжетом Итогового турнира WTA стал провал Иги Свентек. Как ни странно, это не сенсация, а, скорее, закономерный итог.

Между Уимблдоном и итоговым, то есть в течение четырех месяцев полька сыграла лишь на трех турнирах — на олимпийском в Париже, в Цинциннати и на US Open.

Ига Свентек globallookpress.com

На групповом этапе Свентек выиграла два из трех матчей, но все равно не вышла в полуфинал. Ключевым стало ее поражение от Гауфф во втором туре.

Примечательно, что в третьем туре Иге пришлось играть с Дарьей Касаткиной, которая была первой запасной. Россиянка заменила получившую травму Джессику Пегулу.

Свентек обыграла Касаткину всего лишь за 53 минуты со счетом 6:1, 6:0. Самое интересное здесь заключается в том, что первая ракетка России заработала за этот матч 200 тысяч долларов.

В двух остальных матчах Ига откровенно разочаровала. Даже в победном против Крейчиковой, в котором она совершила камбэк со счета 4:6, 0:3.

Но, как и Соболенко, Свентек спокойно приняла эту неудачу. Судя по комментариям, она была готова к подобному сценарию.

Рублев все-таки поехал на Итоговый турнир

Конец октября и начало ноября получились для Андрея Рублева максимально нервными из-за жесткой конкуренции в чемпионской гонке — россиянин мог стать лишним в борьбе за место на Итоговом турнире.

Но история завершилась хэппи-эндом благодаря Новаку Джоковичу, который отказался от поездки в Турин из-за боязни усугубить травму колена.

В итоге на итоговый квалифицировался и Рублев, и Алекс Де Минор и Каспер Рууд.

Участники Итогового турнира ATP globallookpress.com

Рублев оказался в одной группе с Руудом, Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом, а Де Минор попал в компанию к Яннику Синнеру, Даниилу Медведеву и Тейлору Фрицу.

Рублев сыграет на итоговом пятый раз подряд. Важное отличие от предыдущих сезонов заключается в том, что на этот раз ему просто повезло оказаться на турнире лучших теннисистов года. С таким теннисом, как в предыдущие несколько месяцев, в 2025-м Рублев вряд ли попадет в топ-8.

В этом же году состав участников мужского Итогового турнира можно назвать не только слабейшим за последние годы, но и в каком-то смысле особенным. Дело в том, что впервые с 2021-го на ATP Finals не будет никого из «Большой тройки» — Джокович, к сожалению, травмирован, а Роджер Федерер и Рафаэль Надаль уже завершили карьеру.

Ужасное шоу Медведева

Итоговый едва успел начаться, а Даниил Медведев уже капитулировал. В минувшее воскресенье, в первый день турнира, россиянин проиграл Тейлору Фрицу со счетом 4:6, 3:6.

Но здесь дело даже не в результате. Это было очень ужасное шоу в исполнении Медведева, который в очередной раз шокировал странным поведением.

Кажется, Даниилу пора заняться своим эмоциональным состоянием. Вместо классного тенниса зрители увидели совершенно непонятные выходки первой ракетки России.

Даниил Медведев globallookpress.com

В первом сете у Медведева сдали нервы при счете 4:5 — в десятом гейме он сделал три двойных ошибки подряд, после чего уничтожил ракетку и был оштрафован.

Это было только начало перфоманса. Во втором сете Медведев снова не сдержался после слабого гейма на подаче, но на этот раз досталось не только ракетке, но и микрофону. За это он получил еще один штраф.

Последним элементом шоу стала безуспешная попытка отбивать мяч на приеме ручкой ракетки.

К сожалению, это было очень печальное зрелище. Медведев оказался абсолютно не готов психологически к такому важному и серьезному турниру.

Впереди матч против Де Минора, а потом встреча с Янником Синнером. Просто добавим, что Медведев проиграл восемь из девяти предыдущих матчей против итальянца. Страшно представить, что будет в предстоящем.

Шаповалов наконец-то закрепился в топ-100

Минувшая неделя стала лучшей за последние пару лет для Дениса Шаповалова, который весь год пытался вернуться в топ-100 и все-таки добился своего.

Шаповалов выиграл турнир ATP 250 в Белграде и поднялся в рейтинге сразу на 56-е место.

В финале канадский теннисист одержал победу над талантливым сербом Хамадом Меджедовичем (6:4, 6:4). Еще одним важным событием для Дениса стала уверенная победа над Иржи Легечкой (6:2, 6:1) в полуфинале.

Шаповалов выиграл всего лишь второй титул в карьере и первый с 2019 года, когда он стал чемпионом в Стокгольме.

Денис Шаповалов globallookpress.com

Еще один турнир ATP 250 — во французском Меце — выиграл Бенжамен Бонзи. Француз больше года боролся с последствиями травмы, но все-таки смог вернуться на свой прежний уровень.

В октябре Бонзи выиграл два «челленджера», а еще на одном дошел до финала. В Меце Бенжамен выдал серию из семи побед — здесь ему пришлось начинать с квалификации.

В основной сетке Бонзи выиграл у Роберто Баутисты-Агута, Каспера Рууда, Кентена Алиса, Алекса Микельсен и Кэмерона Норри, отдав при этом лишь один сет.

Бонзи выиграл первый титул ATP в карьере и вернулся в топ-100. Интересно, что до Меца он в этом сезоне не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.