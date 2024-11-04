Зверев стал чемпионом в Париже и обошел Алькараса, Хачанов и Шнайдер снова впечатлили, а Медведев и Рублев — разочаровали

LiveSport.Ru рассказывает о самых интересных и значимых событиях очередной недели теннисного сезона.

Зверев стал чемпионом «Мастерса» в Париже

Главным событием минувшей недели стала победа Саши Зверева на «Мастерсе» в Париже.

В столице Франции немецкий теннисист идеально воспользовался обстоятельствами: Новак Джокович и Янник Синнер по разными причинам пропускали турнир, а Карлос Алькарас и Даниил Медведев не дошли даже до четвертьфинала.

Среди всех остальных Зверев сейчас реально лучший. При этом здесь нельзя сказать, что ему досталась легкая сетка. Как раз наоборот, начиная с первого матча у Саши были непростые соперники. Несмотря на это, он отдал лишь сет — в третьем круге пришлось немного понервничать в матче против француза Артура Фиса.

В четвертьфинале Зверев выиграл у Стефаноса Циципаса, в полуфинале — у Хольгера Руне, а в финале разгромил Юго Эмбера (6:2, 6:2).

Саша Зверев и Юго Эмбер после финала на «Мастерсе» в Париже globallookpress.com

После решающего матча француз признал, что Зверев доминировал: «Он был сильнее во всех аспектах игры».

Пожалуй, можно сказать, что Зверев проводит лучший сезон в карьере. В 2024-м он взял два титула на «Мастерсах» (а всего о у него теперь семь побед на этом уровне), дошел до финала на «Ролан Гаррос» и выиграл 66 матчей (опережает по этому показателю даже Синнера).

И это еще не всё: после победы в Париже Зверев обошел Алькараса и стал второй ракеткой мира.

Неожиданный прорыв Хачанова

Карен Хачанов — лучший российский теннисист заключительной части сезона. Более того, октябрьский отрезок стал, возможно, самым мощным в его карьере.

Всё началось в Алматы — Карен взял титул в бывшей столице Казахстана. Правда, этот успех не сильно впечатлил из-за состава участников.

Но он точно не был случайным, о чем свидетельствуют дальнейшие результаты Хачанова.

В конце прошлого месяца он дошел до финала на «пятисотнике» в Вене — прежде чем уступить в решающем матче Джеку Дрейперу, остановил Тиаго Сейбота-Уайлда (а этот бразилец когда-то обыгрывал даже Даниила Медведева), Брэндона Накашиму, Маттео Берреттини и Алекса Де Минора

Но самое интересное случилось на прошлой неделе — Хачанов второй раз в карьере дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Париже (в 2018-м взял титул).

Карен Хачанов globallookpress.com

После сложнейшего матча против австралийца Кристофера О`Коннелла, в котором все решилось только на тай-брейке третьего сета, Карен тормознул чемпиона недавнего турнира в Базеле Джованни Мпетши-Перрикара, победителя «Мастерса» в Монреале Алексея Попырина и болгарина Григора Димитрова (6:2, 6:3).

К сожалению, в полуфинале Хачанов проиграл Юго Эмберу, хотя ему удалось взять первый сет. Еще до встречи с французом он сообщил о проблемах с ногой, которые, по всей видимости, и сыграли ключевую роль — у соперника осталось чуть больше сил на концовку матча. В решающей партии россиянин уже с трудом передвигался по корту.

Но Хачанов в любом случае добился грандиозного успеха — на фоне многочисленных провалов это действительно прорыв.

К слову, по итогам французского «тысячника» Карен вернулся в топ-20. Но самое главное, он снова знает, что может конкурировать почти с любым соперником.

Очередные неудачи Медведева и Рублева

Тем временем Даниил Медведев и Андрей Рублев — среди главных антигероев недели.

Рублев в первом же матче проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло (6:7, 6:7) и запомнился только своим нервным поведением. Болельщикам снова пришлось наблюдать, как он колошматит себя ракеткой после неудачных розыгрышей.

Но, с другой стороны, эмоциональные срывы Рублева легко объяснить — он прекрасно понимал, что провал в Париже может обернуться непопаданием на Итоговый турнир: «Последние две недели я проверяю его каждый день. Разницу по очкам, турниры, сетку... Это сумасшедше».

Андрей Рублев globallookpress.com

Рублеву повезло, по итогам «Мастерса» в Париже Франции конкуренты так и не дотянулись до него — россиянин остался на восьмом месте в чемпионской гонке.

Но радоваться рано, поскольку еще ничего не решено. Если Рублев слабо выступит в Меце, то на итоговый, скорее всего, поедет Алекс Де Минор. Австралиец, который отстает от Андрея лишь на 15 очков, на этой неделе сыграет в Белграде.

Кроме того, в Мец вместе с Рублевым приехал Каспер Рууд. Норвежец ужасно проводит осенний отрезок (после US Open выиграл на уровне ATP лишь один матч), но благодаря успешным выступлениям в первой половине сезона он сейчас опережает в чемпионской гонке и россиянина, и австралийца.

У Медведева в этом плане всё под контролем, он уже квалифицировался на итоговый. Возможно, именно по этой причине провалы Даниила воспринимаются не так остро. Но в его случае тенденция все равно удручает.

Даниил Медведев globallookpress.com

Медведев по-прежнему в топ-5, но результаты текущего сезона все чаще намекают на то, что карьера первой ракетки России пошла на спад.

Во-первых, Даниил с некоторых пор постоянно проигрывает основным конкурентам. Но к этому теперь добавились и регулярные поражения от соперников, которые находятся за пределами топ-10.

Как и Рублев, Медведев тоже не выиграл ни одного матча на престижном турнире в Париже, сразу уступив Алексею Попырину. Снова было много психов, ошибок и жалоб на мячи: «Кому-то будут нравиться эти мячи, так что я это понимаю. Я жалуюсь, потому что я в невыгодном положении. Если вы возьмете шесть мячей из новой банки, посмотрите на них поближе, бросите их и посмотрите на отскок, то это будет шесть разных мячей. Я не думаю, что так должно быть».

Хорошо, если проблема только в мячах. Но есть подозрение, что дело не только в них.

Провал Алькараса

Отсутствие в Париже Новака Джоковича и Янника Синнера, кажется, вообще никак не сказалось на настрое Карлоса Алькараса. Вопреки ожиданиям, испанец, как и в конце прошлого сезона, снова приехал в столицу Франции эмоционально опустошенным. Это не утверждение — всего лишь предположение, но в этом плане он действительно разочаровал.

В первом матче Алькарас взял реванш у чилийца Николаса Харри за поражение в полуфинале грунтового турнира в Буэнос-Айресе. Но уже в следующем раунде Карлитос уступил Юго Эмберу.

Больше всего впечатлила растерянность Алькараса в первом сете — француз отдал ему лишь один гейм.

Еще один показательный момент случился в концовке решающего сета, когда Алькарас не взял гейм при счете 5:6.

Карлос Алькарас globallookpress.com

После матча Карлос сильно жаловался на условия. Сказал, что оказался не готов к такому корту: «Очень сложно играть в таких условиях. Я изо всех сил старался адаптироваться под этот корт, под эту скорость. Думал, что условия здесь хорошо подходят моей игре, но это не так. Я тренировался дома, но не ожидал, что здесь будет такой быстрый корт. Так что я не был удивлен своим уровнем, но все остальное меня удивило».

Кому-то мячи не подходят, кому-то корт не нравится. А вообще, есть ощущение, что Алькарас чересчур рано (ему всего лишь 21 год!) сконцентрировался только на «Больших шлемах» и выставочных турнирах, на которых можно провести несколько матчей и заработать пару миллионов баксов.

Шнайдер взяла очередной титул и приблизилась к топ-10

Диана Шнайдер снова напомнила, что, возможно, именно она, а не Мирра Андреева, является самой талантливой российской теннисисткой нового поколения.

В воскресенье Шнайдер взяла очередной титул — на этот раз она стала чемпионкой в Гонконге.

Только в одном матче — в четвертьфинале против нидерландки Сюзан Ламенс — Диане понадобился дополнительный сет.

В остальных раундах 20-летняя Шнайдер обыграла своих соперниц с разгромным счетом, в том числе британку Кэти Бултер (6:1, 6:2) в финале.

Диана Шнайдер после победы в Гонконге globallookpress.com

Шнайдер выиграла уже четвертый турнир ATP в текущем сезоне. Ранее в этом году она взяла титулы в Хуахине, Бад-Хомбурге и Будапеште. Если что, по количеству побед в 2024-м россиянку опережает только Ига Свентек — польская теннисистка выиграла пять турниров.

Интересно, что Шнайдер уверена, что четыре — особенное для нее число: «Я родилась второго апреля, и мне нравятся сочетания двоек и четверок. А сейчас как раз сезон-2024. Бывают сумасшедшие совпадения, например, я выиграла турнир в Хуахине, который проходил в четвертый раз. А потом победила в Бад-Хомбурге, и тот турнир тоже проходил в четвертый раз. Это число все время меня сопровождает. Наверное, оно для меня как талисман».

В рейтинге Шнайдер уже совсем рядом с топ-10 — новую неделю она начала в статусе 12-й ракетки мира. Такими темпами в следующем сезоне Диана доедет и до Итогового турнира.