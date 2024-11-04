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    Зверев стал чемпионом в Париже и обошел Алькараса, Хачанов и Шнайдер снова впечатлили, а Медведев и Рублев — разочаровали

    В Париже завершился заключительный в 2024-м мужской «Мастерс»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP WTA Александр Зверев Карен Хачанов Новак Джокович  Даниил Медведев Андрей Рублёв Карлос Алькарас Каспер Рууд Алекс де Минор Юго Эмбер Янник Синнер Диана Шнайдер Мирра Андреева
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    Александр Зверев
    LiveSport.Ru рассказывает о самых интересных и значимых событиях очередной недели теннисного сезона.

    Зверев стал чемпионом «Мастерса» в Париже

    Главным событием минувшей недели стала победа Саши Зверева на «Мастерсе» в Париже.

    В столице Франции немецкий теннисист идеально воспользовался обстоятельствами: Новак Джокович и Янник Синнер по разными причинам пропускали турнир, а Карлос Алькарас и Даниил Медведев не дошли даже до четвертьфинала.

    Среди всех остальных Зверев сейчас реально лучший. При этом здесь нельзя сказать, что ему досталась легкая сетка. Как раз наоборот, начиная с первого матча у Саши были непростые соперники. Несмотря на это, он отдал лишь сет — в третьем круге пришлось немного понервничать в матче против француза Артура Фиса.

    В четвертьфинале Зверев выиграл у Стефаноса Циципаса, в полуфинале — у Хольгера Руне, а в финале разгромил Юго Эмбера (6:2, 6:2).

    Саша Зверев и Юго Эмбер после финала на «Мастерсе» в Париже
    globallookpress.com

    После решающего матча француз признал, что Зверев доминировал: «Он был сильнее во всех аспектах игры».

    Пожалуй, можно сказать, что Зверев проводит лучший сезон в карьере. В 2024-м он взял два титула на «Мастерсах» (а всего о у него теперь семь побед на этом уровне), дошел до финала на «Ролан Гаррос» и выиграл 66 матчей (опережает по этому показателю даже Синнера).

    И это еще не всё: после победы в Париже Зверев обошел Алькараса и стал второй ракеткой мира.

    Неожиданный прорыв Хачанова

    Карен Хачанов — лучший российский теннисист заключительной части сезона. Более того, октябрьский отрезок стал, возможно, самым мощным в его карьере.

    Всё началось в Алматы — Карен взял титул в бывшей столице Казахстана. Правда, этот успех не сильно впечатлил из-за состава участников.

    Но он точно не был случайным, о чем свидетельствуют дальнейшие результаты Хачанова.

    В конце прошлого месяца он дошел до финала на «пятисотнике» в Вене — прежде чем уступить в решающем матче Джеку Дрейперу, остановил Тиаго Сейбота-Уайлда (а этот бразилец когда-то обыгрывал даже Даниила Медведева), Брэндона Накашиму, Маттео Берреттини и Алекса Де Минора

    Но самое интересное случилось на прошлой неделе — Хачанов второй раз в карьере дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Париже (в 2018-м взял титул).

    Карен Хачанов
    globallookpress.com

    После сложнейшего матча против австралийца Кристофера О`Коннелла, в котором все решилось только на тай-брейке третьего сета, Карен тормознул чемпиона недавнего турнира в Базеле Джованни Мпетши-Перрикара, победителя «Мастерса» в Монреале Алексея Попырина и болгарина Григора Димитрова (6:2, 6:3).

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    К сожалению, в полуфинале Хачанов проиграл Юго Эмберу, хотя ему удалось взять первый сет. Еще до встречи с французом он сообщил о проблемах с ногой, которые, по всей видимости, и сыграли ключевую роль — у соперника осталось чуть больше сил на концовку матча. В решающей партии россиянин уже с трудом передвигался по корту.

    Но Хачанов в любом случае добился грандиозного успеха — на фоне многочисленных провалов это действительно прорыв.

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    Очередные неудачи Медведева и Рублева

    Тем временем Даниил Медведев и Андрей Рублев — среди главных антигероев недели.

    Рублев в первом же матче проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло (6:7, 6:7) и запомнился только своим нервным поведением. Болельщикам снова пришлось наблюдать, как он колошматит себя ракеткой после неудачных розыгрышей.

    Но, с другой стороны, эмоциональные срывы Рублева легко объяснить — он прекрасно понимал, что провал в Париже может обернуться непопаданием на Итоговый турнир: «Последние две недели я проверяю его каждый день. Разницу по очкам, турниры, сетку... Это сумасшедше».

    Андрей Рублев
    globallookpress.com

    Рублеву повезло, по итогам «Мастерса» в Париже Франции конкуренты так и не дотянулись до него — россиянин остался на восьмом месте в чемпионской гонке.

    Но радоваться рано, поскольку еще ничего не решено. Если Рублев слабо выступит в Меце, то на итоговый, скорее всего, поедет Алекс Де Минор. Австралиец, который отстает от Андрея лишь на 15 очков, на этой неделе сыграет в Белграде.

    Кроме того, в Мец вместе с Рублевым приехал Каспер Рууд. Норвежец ужасно проводит осенний отрезок (после US Open выиграл на уровне ATP лишь один матч), но благодаря успешным выступлениям в первой половине сезона он сейчас опережает в чемпионской гонке и россиянина, и австралийца.

    У Медведева в этом плане всё под контролем, он уже квалифицировался на итоговый. Возможно, именно по этой причине провалы Даниила воспринимаются не так остро. Но в его случае тенденция все равно удручает.

    Даниил Медведев
    globallookpress.com

    Медведев по-прежнему в топ-5, но результаты текущего сезона все чаще намекают на то, что карьера первой ракетки России пошла на спад.

    Во-первых, Даниил с некоторых пор постоянно проигрывает основным конкурентам. Но к этому теперь добавились и регулярные поражения от соперников, которые находятся за пределами топ-10.

    Как и Рублев, Медведев тоже не выиграл ни одного матча на престижном турнире в Париже, сразу уступив Алексею Попырину. Снова было много психов, ошибок и жалоб на мячи: «Кому-то будут нравиться эти мячи, так что я это понимаю. Я жалуюсь, потому что я в невыгодном положении. Если вы возьмете шесть мячей из новой банки, посмотрите на них поближе, бросите их и посмотрите на отскок, то это будет шесть разных мячей. Я не думаю, что так должно быть».

    Хорошо, если проблема только в мячах. Но есть подозрение, что дело не только в них.

    Провал Алькараса

    Отсутствие в Париже Новака Джоковича и Янника Синнера, кажется, вообще никак не сказалось на настрое Карлоса Алькараса. Вопреки ожиданиям, испанец, как и в конце прошлого сезона, снова приехал в столицу Франции эмоционально опустошенным. Это не утверждение — всего лишь предположение, но в этом плане он действительно разочаровал.

    В первом матче Алькарас взял реванш у чилийца Николаса Харри за поражение в полуфинале грунтового турнира в Буэнос-Айресе. Но уже в следующем раунде Карлитос уступил Юго Эмберу.

    Больше всего впечатлила растерянность Алькараса в первом сете — француз отдал ему лишь один гейм.

    Еще один показательный момент случился в концовке решающего сета, когда Алькарас не взял гейм при счете 5:6.

    Карлос Алькарас
    globallookpress.com

    После матча Карлос сильно жаловался на условия. Сказал, что оказался не готов к такому корту: «Очень сложно играть в таких условиях. Я изо всех сил старался адаптироваться под этот корт, под эту скорость. Думал, что условия здесь хорошо подходят моей игре, но это не так. Я тренировался дома, но не ожидал, что здесь будет такой быстрый корт. Так что я не был удивлен своим уровнем, но все остальное меня удивило».

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    • Кому-то мячи не подходят, кому-то корт не нравится. А вообще, есть ощущение, что Алькарас чересчур рано (ему всего лишь 21 год!) сконцентрировался только на «Больших шлемах» и выставочных турнирах, на которых можно провести несколько матчей и заработать пару миллионов баксов.

    Шнайдер взяла очередной титул и приблизилась к топ-10

    Диана Шнайдер снова напомнила, что, возможно, именно она, а не Мирра Андреева, является самой талантливой российской теннисисткой нового поколения.

    В воскресенье Шнайдер взяла очередной титул — на этот раз она стала чемпионкой в Гонконге.

    Только в одном матче — в четвертьфинале против нидерландки Сюзан Ламенс — Диане понадобился дополнительный сет.

    В остальных раундах 20-летняя Шнайдер обыграла своих соперниц с разгромным счетом, в том числе британку Кэти Бултер (6:1, 6:2) в финале.

    Диана Шнайдер после победы в Гонконге
    globallookpress.com

    Шнайдер выиграла уже четвертый турнир ATP в текущем сезоне. Ранее в этом году она взяла титулы в Хуахине, Бад-Хомбурге и Будапеште. Если что, по количеству побед в 2024-м россиянку опережает только Ига Свентек — польская теннисистка выиграла пять турниров.

    Интересно, что Шнайдер уверена, что четыре — особенное для нее число: «Я родилась второго апреля, и мне нравятся сочетания двоек и четверок. А сейчас как раз сезон-2024. Бывают сумасшедшие совпадения, например, я выиграла турнир в Хуахине, который проходил в четвертый раз. А потом победила в Бад-Хомбурге, и тот турнир тоже проходил в четвертый раз. Это число все время меня сопровождает. Наверное, оно для меня как талисман».

    В рейтинге Шнайдер уже совсем рядом с топ-10 — новую неделю она начала в статусе 12-й ракетки мира. Такими темпами в следующем сезоне Диана доедет и до Итогового турнира.

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