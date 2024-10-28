Хачанов едва не взял титул в Вене, Мпетши-Перрикар «вынес» всех одной подачей, а Дрейпер приблизился к дебюту в топ-10

LiveSport.Ru зафиксировал главные события очередной недели теннисного сезона.

Хачанов продолжает удивлять

Карен Хачанов несколько месяцев не мог пройти дальше второго раунда, провалил серию крупных турниров, выпал из топ-20, а теперь едва не взял два титула подряд. Как говорится, что вообще происходит? Сразу после победы в Алматы российский теннисист дошел до финала в Вене. И на этот раз уже нельзя сказать, что ему досталась легкая сетка, как это было в бывшей столице Казахстана. В столице Австрии Хачанов действительно поразил, обыграв Тиаго Сейбота-Уайлда (Андрей Рублев и Даниил Медведев подтвердят, что этого бразильца ни в коем случае нельзя называть слабым соперником), Брэндона Накашиму, Маттео Берреттини и Алекса Де Минора.

К сожалению, в финале Карен проиграл Джеку Дрейперу, но в целом его выступление стало почти сенсацией на фоне многочисленных провалов в текущем сезоне.

Карен Хачанов globallookpress.com

Что же вдруг изменилось? Вот что по этому поводу сказал сам Хачанов перед встречей с Де Минором в полуфинале: «Я бы сказал, что я выигрываю, потому что чувствую себя счастливым. Несколько последних месяцев были тяжелыми, скажем так. Летом результаты были не лучшими. Здесь я больше переживал насчет этого, а потом подумал: "Окей, надо все отпустить. Я делаю все, что могу". Мне нужно перевернуть ситуацию, думать позитивно, наслаждаться тем, что я делаю. И вот как получилось».

В общем, главное — оставаться на позитиве, и тогда все пойдет как по маслу. Шутки шутками, а Хачанов благодаря такому мышлению выиграл восемь матчей подряд, взял титул, дошел до финала на «пятисотнике» и находится в шаге от возвращения в топ-20.

Дрейпер выиграл крупнейший титул в карьере

Одним из главных героев недели стал Джек Дрейпер — победитель турнира в Вене. Сейчас уже почти нет сомнений, что британец, возможно, уже со следующего сезона будет одним из главных конкурентов для топ-5.

До этого у Джека был лишь один титул — в июне он выиграл турнир категории ATP 250 в Штутгарте. Однако уже тогда стало ясно, что следующая победа не за горами.

На венском турнире Дрейпер отдал лишь один сет. В четвертьфинале ему пришлось немного понервничать в матче против Томаша Махача, который не так давно обыграл самого Карлоса Алькараса.

Джек Дрейпер globallookpress.com

Во всех остальных матчах Джек доминировал, в том числе в финале против Хачанова. Небольшой сбой случился разве что во второй партии, когда Карен «летел» 0:4, но внезапно взял пять геймов и вернул интригу. Правда, ненадолго, при 5:5 Хачанов снова отдал гейм на подаче.

Хачанов лучше всех описал игру Дрейпера: «Поначалу мне казалось, что я играю против PlayStation: я бью, он отвечает, я бью, он отвечает — вообще без шансов. Но потом я все равно чуть не сделал камбэк, и это показывает, что всегда нужно оставаться в игре, сохранять позитивный настрой, бороться изо всех сил».

В этом году Дрейпер, наверное, уже не успеет дебютировать в топ-10, но это наверняка случится в начале следующего сезона. На стартовавший в понедельник «Мастерс» в Париже он отправился в статусе 14-й ракетки мира.

Пушка Мпетши-Перрикара

Еще на одном «пятисотнике» на прошлой неделе случилась сенсация — титул в Базеле завоевал Джованни Мпетши-Перрикар.

Впервые мы рассказывали об этом французе в конце мая, когда он выиграл домашний турнир в Лионе. Между этой победой и триумфом в родном городе Роджера Федерера лучшим результатом Джованни был четвертый круг на Уимблдоне, тогда как на всех остальных турнирах на этом отрезке он ни разу не выиграл больше одного матча.

Но в Базеле Мпетши-Перрикар окончательно подтвердил, что его стремительный прорыв в топ-50 нельзя назвать случайным.

Первым серьезным событием стала победа Мпетши-Перрикара над Феликсом Оже-Альяссимом во втором круге. Дело в том, что канадец — победитель двух предыдущих розыгрышей турнира в Базеле.

В четвертьфинале двухметровый француз остановил Дениса Шаповалова (6:7, 6:3, 7:6), в полуфинале — Хольгера Руне (7:6, 6:4), а в финале — Бена Шелтона (6:4, 7:6).

Бен Шелтон и Джованни Мпетши-Перрикар globallookpress.com

Во всех этих матчах Мпетши-Перрикар поразил силой и точностью своей первой подачи. На прошлой неделе он выполнил больше 100 эйсов, но самое интересное заключается в том, что его соперникам так и не удалось взять на приеме хотя бы гейм. Более того, у Дакворта, Оже-Альяссима, Руне и Шелтона не было даже брейк-пойнтов.

«Я чуть не убился, пытаясь принять твою подачу. И ты так прибавил во многих других аспектах игры. За 10 месяцев пройти путь от 200-й до 30-й строчки рейтинга — это большой повод для гордости», — сказал Шелтон после поражения в финале.

Но Шелтона тоже надо похвалить: в первом сете ему удалось принять навылет подачи Мпетши-Перрикара, выполненные со скоростью 236 км/ч и 241 км/ч. Это действительно впечатляет.

«Сила нового поколения»

В Базеле случилось еще одно важное событие для мужского тенниса. Впервые в истории в полуфинал вышли сразу четыре теннисиста, которые родились уже в 2000-е годы.

21-летний Мпетши-Перрикар выиграл в 1/2 финала у 21-летнего Хольгера Руне, а 22-летний Шелтон одержал победу над 20-летним Артуром Фисом.

Шелтон даже дал отдельный комментарий по этому поводу: «Классно, что на этом турнире в полуфинале было четыре парня не старше 22 лет. Мне кажется, это показывает силу нашего молодого поколения. Я оказался самым старшим из четверых, и это просто безумие. Наверное, со мной впервые такое в полуфинале».

Ну и американец недалек от истины, говоря о силе нового поколения. Например, Фис на минувшей неделе выиграл бонус (615 тысяч долларов) за самое большое количество очков на ATP 500 в сезоне. В 2024-м на этом уровне француз не только дошел до полуфинала в Базеле, но и выиграл два титула — в Гамбурге и Токио.

Шелтон, Фис и Руне уже в топ-20, совсем скоро к ним присоединится и Мпетши-Перрикар.

Кто поедет на Итоговый турнир ATP

В мужском туре продолжается борьба за последние несколько мест на Итоговом турнире.

Участие в турнире лучших игроков сезона на данный момент гарантировали себе только четыре человека — Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александр Зверев и Даниил Медведев.

Андрей Рублев по итогам недели остался на восьмом месте в чемпионской гонке благодаря своему другу Карену Хачанову, который не пустил туда Алекса Де Минора.

Андрей Рублев globallookpress.com

Австралиец перед встречей с россиянином в полуфинале турнира в Вене не скрывал, что очень хочет поехать в Турин. Победа в австрийской столице могла существенно повысить его шансы, но благодаря великолепной игре Хачанова этого не произошло.

Правда, отрыв Рублева от Де Минора может легко растаять на этой неделе, если россиянин слабо выступит в Париже. С учетом того, как Андрей играл на недавних турнирах, надо быть готовым к любому сценарию.

То же самое касается и Каспера Рууда. Норвежец провалил все осенние турниры и по-прежнему находится в топ-8 чемпионской гонки только благодаря успехам в первой половине сезона.

Рублеву и Рууду может существенно помочь Новак Джокович. Серб решил пропустить «Мастерс» в Париже, тем самым дав понять, что на этот раз он готов отказаться и от участия в итоговом, хотя пока что он занимает шестое место в чемпионской гонке.

В это сложно поверить, но Джокович впервые за долгое время может завершить сезон без единого титула ATP. Золотая медаль Олимпиады, похоже, так и останется его главным и единственным достижением в этом году.

Циньвэнь Чжэн выиграла третий титул в сезоне

В женском теннисе главным событием стала победа Циньвэнь Чжэн в Токио. Китаянка выиграла четвертый титул в карьере и третий в текущем сезоне.

Циньвэнь Чжэн globallookpress.com

Китаянка почти без сверхусилий подтвердила статус главного фаворита. В столице Японии Циньвэнь отдала лишь сет — в мате против Лейлы Фернандес в четвертьфинале.

В полуфинале Чжэн остановила Диану Шнайдер (7:6, 6:3), которая по итогам турнира поднялась в рейтинге на 14-е место.

С таким же счетом завершился и финальный матч, в котором 22-летняя Чжэн выиграла у чемпионки Australian Open-2020 Софии Кенин.

Ну а теперь посмотрим на список достижений Циньвэнь после сенсационного поражения в первом круге Уимблдона. Грунтовый турнир в Палермо — титул, олимпийский турнир в Париже — золотая медаль, «тысячник» в Цинциннати — поражение во втором раунде, US Open — четвертьфинал, турнир в Пекине — полуфинал, «тысячник» в Ухане — финал. И вот теперь победа в Токио за неделю до Итогового турнира WTA, на котором лучшая теннисистка Китая может запросто преподнести еще один сюрприз.