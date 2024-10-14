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    Лебединая песня Надаля, «Мастерс» в кармане Синнера, Соболенко близка к вершине

    Прошедшая неделя не заставила скучать поклонников тенниса

    Теннис Прогнозы на теннис ATP WTA Янник Синнер Томас Мартин Этчеверри  Бен Шелтон Даниил Медведев Новак Джокович  Роджер Федерер Арина Соболенко Катерина Синякова Кори Гауфф  Чжэн Циньвэнь Ига Свентек Рафаэль Надаль Стефанос Циципас Алекс Михельсен
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    Рафаэль Надаль
    LiveSport.Ru рассказывает о самых важных событиях очередной недели теннисного сезона.

    Великолепная семерка Синнера

    Янник сумел выбросить из головы околотеннисные инфоповоды последних недель, максимально сконцентрировавшись на выступлении в Шанхае.

    Игра на харде является визитной карточкой для итальянца, что он в очередной раз подтвердил доминированием на «Мастерс». За весь турнир Синнер отдал лишь один сет оппоненту — случилось это еще в поединке третьего круга против Томаса Мартина Этчеверри.

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    • Затем последовали уверенные виктории над Беном Шелтоном (6:4, 7:6), Даниилом Медведевым (6:1, 6:4), Томашем Махачем (6:4, 7:5).

    Остановить победный ход Синнера не удалось и Новаку Джоковичу в финале «Мастерса». Наиболее напряженным вышел первый сет поединка, который лидер мирового рейтинга забрал лишь на тай-брейке 7:6 (7:4).

    Во второй партии Янник без особых трудностей довел дело до конца, записав триумф со счетом 6:3. Для 23-летнего теннисиста это седьмой титул в календарном 2024 году и 17-й за всю профессиональную карьеру.

    Янник Синнер
    globallookpress.com

    Взяв верх в Шанхае, Синнер продолжает переписывать историю игры, так как теперь он имеет пять побед на хардовых турнирах за сезон: два «Больших шлема» и три «Мастерса». Итальянец повторил достижение Роджера Федерера (2006) и Новака Джоковича (2011, 2015).

    Также Янник стал самым молодым чемпионом шанхайского «Мастерса» за всю историю, подняв трофей первенства в возрасте 23 лет 58 дней.

    Непобедимая Соболенко в Ухане

    Арина напоминала блеклую тень себя после Australian Open, однако в последние месяцы штампует титулы один за другим. В августе белорусская теннисистка забрала «тысячник» в Цинциннати, затем чемпионство на сентябрьском US Open, теперь триумф на турнире WTA 1000 в Ухане.

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    • На корте в Китае Соболенко дважды проявила стальной характер, переломив ход поединка после неудачного старта. В третьем круге и на полуфинальной стадии она отдала первый сет поединка Катерине Синяковой и Кори Гауфф соответственно со счетом 1:6, однако далее склонила чашу весов в свою пользу.

    Американка вовсе во встрече с Ариной была не в своей тарелке, допустив рекордное количество двойных ошибок (21) в матче WTA в 2024 году.

    Финал «тысячника» подарил Соболенко в соперники китаянку Чжэн Циньвэнь, которая является «клиенткой» второй ракетки мира — статистика личных встреч 4:0 в пользу белоруски. Для выяснения победителя потребовалось почти три часа времени, а решающим стал третий сет, где Арина взяла верх (6:3, 5:7, 6:3).

    Арина Соболенко
    globallookpress.com

    Ухань является счастливым городом для Соболенко: за 17 матчей здесь она не потерпела ни одного поражения. Нынешняя виктория стала третьей подряд для 26-летней теннисистки на уханьском WTA 1000.

    Соболенко имеет все шансы возглавить мировой рейтинг перед каникулами. После триумфа на «тысячнике» она дышит в спину первой ракетке мира Иге Свентек, у которой 9785 очков, а у Арины всего на 69 баллов меньше — 9716.

    Карьера Надаля близится к закату

    Время не щадит никого, и, к сожалению, в большом спорте оно идет еще более быстротечно. Великий Рафаэль Надаль объявил об уходе из профессионального тенниса после финала Кубка Дэвиса.

    Двадцать два трофея на турнирах «Большого шлема», множество рекордов, а главное любовь миллионов болельщиков — все это характеризует легендарный путь испанца в игре.

    Надаль является иконой для большого количества нынешних звезд корта, которые еще в юном возрасте мечтали приблизится к иконе тенниса.

    Рафаэль Надаль
    globallookpress.com

    Экс-первый номер мирового рейтинга хотел громко хлопнуть дверьми, проведя полноценный сезон, однако возраст взял верх. Постепенно травмы начали одолевать Рафаэля, поэтому он решил пойти на поводу требованиям организма и отойти от дел.

    Дань уважения Надалю отдает не только теннисный мир, но и весь спорт — в частности футбольный клуб «Реал Мадрид», чьим почетным членом испанец является, выразил восхищение его исторической карьерой и пожелал успеха на новом жизненном этапе.

    Прогнозы на теннис

    Эпоха «Большой тройки» постепенно подходит к концу: Роджер Федерер завершил карьеру в 2022 году, теперь пришел черед Рафаэля Надаля. Отстаивать честь великого трио теперь предстоит Новаку Джоковичу, который также с годами не молодеет и не за горами его время прощаться с теннисом.

    Последнем танцем Надаля станет финальный этап Кубка Дэвиса, который пройдет с 19 по 24 ноября в Малаге. Именно на этом турнире двадцать лет назад Рафаэль почувствовал вкус больших побед вместе со сборной Испании.

    В отношениях Медведева и Циципаса растаял лед

    Непростые взаимоотношения Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса имели долгую историю, сопровождавшуюся взаимными оскорблениями, критикой в адрес игры друг друга и враждой. Однако, похоже, что эти времена остались позади и на данном этапе между теннисистами царит уважение.

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    • Сетка шанхайского «Мастерса» свела россиянина и грека в четвертом круге, а перед очной встречей Стефанос дал развернутый комментарий, где сказал, что был неправ, когда обидными словами описывал игру Медведева ранее.

    Теперь он считает, что выступления Даниила запомнятся будущим поколениям и уважает его гораздо больше, чем ранее.

    Личное противостояние в Шанхае закончилось победой российского теннисиста, одержавшего верх по итогам двух сетов 7:6 (7:3), 6:3. Даже проблемы с плечом, из-за которых Медведев брал медицинский тайм-аут, не выбили его из колеи.

    Даниил Медведев и Стефанос Циципас
    globallookpress.com

    Дальнейшее продвижение по сетке турнира Даниилу преградил Синнер, разбивший пятую ракетку мира 6:4, 6:1. Для россиянина это уже четвертое поражение от Янника за 2024 год — еще в апреле 2023 года Медведев доминировал в личных поединках 6:0, теперь итальянец восстановил статус к-во 7:7.

    Триумф ударного дуэта Хромачева-Данилина в Поднебесной

    Парный «тысячник» в Ухане остался за российской теннисисткой Ириной Хромачевой и представительницей Казахстана Анной Данилиной.

    По ходу всего турнира пара отдала оппонентам лишь один сет еще во втором круге, когда встречалась с дуэтом Кристина Букша- Моника Никулеску.

    Ирина Хромачева и Анна Данилина
    globallookpress.com

    Затем российско-казахский теннисный сплав не знал горечи поражений, а в финале буквально на морально-волевых выгрыз победу на тай-брейке во втором сете противостояния с американской парой Джессика Пегула-Айша Мухаммад — 6:3, 7:6 (8:6).

    Для Данилиной и Хромачевой это четвертый совместный титул на турнирах категории WTA. Как можно заметить, эксперимент, который впервые был продемонстрирован на первенстве WTA 125 в Италии, вполне себе удался и теперь теннисисткам наконец покорился парный «тысячник».

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    Черная полоса Джоковича

    Новак Джокович строил грандиозные планы на шанхайский «Мастерс», который мог принести ему заветный сотый титул, и был близок к их достижению.

    Серб довольно нервно стартовал на турнире, едва победив Алекса Микельсена в поединке второго круга 7:6 (7:3), 7:6 (11:9).

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    • Тем не менее далее четвертая ракетка мира набрала обороты, преодолевая стадии первенства с крейсерской скоростью. После триумфа на этапе 1/2 финала над Тейлором Фрицем 6:4, 7:6 (8:6), Новак покорил очередное достижение — пробился как минимум в пять решающих встреч на каждом из хардовых турниров серии «Мастерс».

    Покорить сотню в Шанхае Джоковичу помешал Янник Синнер, который оказался сильнее 24-кратного обладателя титулов «Большого шлема» в финальном поединке 7:6 (7:4), 6:3. По итогам матча сербский теннисист установил личный антирекорд: ему не удалось заработать ни одного брейк-поинта во встрече.

    Новак Джокович
    globallookpress.com

    Конечно, останавливаться на расстоянии вытянутой руки от трофея — не тот результат, на который рассчитывал Новак. Однако он с пониманием относится к тому, что не может всегда оставаться на высочайшем уровне.

    Напомним, что 37-летний серб не имеет ни одного титула категории ATP в 2024 году, а единственной наградой Джоковича является золотая медаль Олимпийских игр в Париже.

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