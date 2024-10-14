Лебединая песня Надаля, «Мастерс» в кармане Синнера, Соболенко близка к вершине

LiveSport.Ru рассказывает о самых важных событиях очередной недели теннисного сезона.

Великолепная семерка Синнера

Янник сумел выбросить из головы околотеннисные инфоповоды последних недель, максимально сконцентрировавшись на выступлении в Шанхае.

Игра на харде является визитной карточкой для итальянца, что он в очередной раз подтвердил доминированием на «Мастерс». За весь турнир Синнер отдал лишь один сет оппоненту — случилось это еще в поединке третьего круга против Томаса Мартина Этчеверри.

Затем последовали уверенные виктории над Беном Шелтоном (6:4, 7:6), Даниилом Медведевым (6:1, 6:4), Томашем Махачем (6:4, 7:5).

Остановить победный ход Синнера не удалось и Новаку Джоковичу в финале «Мастерса». Наиболее напряженным вышел первый сет поединка, который лидер мирового рейтинга забрал лишь на тай-брейке 7:6 (7:4).

Во второй партии Янник без особых трудностей довел дело до конца, записав триумф со счетом 6:3. Для 23-летнего теннисиста это седьмой титул в календарном 2024 году и 17-й за всю профессиональную карьеру.

Янник Синнер globallookpress.com

Взяв верх в Шанхае, Синнер продолжает переписывать историю игры, так как теперь он имеет пять побед на хардовых турнирах за сезон: два «Больших шлема» и три «Мастерса». Итальянец повторил достижение Роджера Федерера (2006) и Новака Джоковича (2011, 2015).

Также Янник стал самым молодым чемпионом шанхайского «Мастерса» за всю историю, подняв трофей первенства в возрасте 23 лет 58 дней.

Непобедимая Соболенко в Ухане

Арина напоминала блеклую тень себя после Australian Open, однако в последние месяцы штампует титулы один за другим. В августе белорусская теннисистка забрала «тысячник» в Цинциннати, затем чемпионство на сентябрьском US Open, теперь триумф на турнире WTA 1000 в Ухане.

На корте в Китае Соболенко дважды проявила стальной характер, переломив ход поединка после неудачного старта. В третьем круге и на полуфинальной стадии она отдала первый сет поединка Катерине Синяковой и Кори Гауфф соответственно со счетом 1:6, однако далее склонила чашу весов в свою пользу.

Американка вовсе во встрече с Ариной была не в своей тарелке, допустив рекордное количество двойных ошибок (21) в матче WTA в 2024 году.

Финал «тысячника» подарил Соболенко в соперники китаянку Чжэн Циньвэнь, которая является «клиенткой» второй ракетки мира — статистика личных встреч 4:0 в пользу белоруски. Для выяснения победителя потребовалось почти три часа времени, а решающим стал третий сет, где Арина взяла верх (6:3, 5:7, 6:3).

Арина Соболенко globallookpress.com

Ухань является счастливым городом для Соболенко: за 17 матчей здесь она не потерпела ни одного поражения. Нынешняя виктория стала третьей подряд для 26-летней теннисистки на уханьском WTA 1000.

Соболенко имеет все шансы возглавить мировой рейтинг перед каникулами. После триумфа на «тысячнике» она дышит в спину первой ракетке мира Иге Свентек, у которой 9785 очков, а у Арины всего на 69 баллов меньше — 9716.

Карьера Надаля близится к закату

Время не щадит никого, и, к сожалению, в большом спорте оно идет еще более быстротечно. Великий Рафаэль Надаль объявил об уходе из профессионального тенниса после финала Кубка Дэвиса.

Двадцать два трофея на турнирах «Большого шлема», множество рекордов, а главное любовь миллионов болельщиков — все это характеризует легендарный путь испанца в игре.

Надаль является иконой для большого количества нынешних звезд корта, которые еще в юном возрасте мечтали приблизится к иконе тенниса.

Рафаэль Надаль globallookpress.com

Экс-первый номер мирового рейтинга хотел громко хлопнуть дверьми, проведя полноценный сезон, однако возраст взял верх. Постепенно травмы начали одолевать Рафаэля, поэтому он решил пойти на поводу требованиям организма и отойти от дел.

Дань уважения Надалю отдает не только теннисный мир, но и весь спорт — в частности футбольный клуб «Реал Мадрид», чьим почетным членом испанец является, выразил восхищение его исторической карьерой и пожелал успеха на новом жизненном этапе.

Прогнозы на теннис

Эпоха «Большой тройки» постепенно подходит к концу: Роджер Федерер завершил карьеру в 2022 году, теперь пришел черед Рафаэля Надаля. Отстаивать честь великого трио теперь предстоит Новаку Джоковичу, который также с годами не молодеет и не за горами его время прощаться с теннисом.

Последнем танцем Надаля станет финальный этап Кубка Дэвиса, который пройдет с 19 по 24 ноября в Малаге. Именно на этом турнире двадцать лет назад Рафаэль почувствовал вкус больших побед вместе со сборной Испании.

В отношениях Медведева и Циципаса растаял лед

Непростые взаимоотношения Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса имели долгую историю, сопровождавшуюся взаимными оскорблениями, критикой в адрес игры друг друга и враждой. Однако, похоже, что эти времена остались позади и на данном этапе между теннисистами царит уважение.

Сетка шанхайского «Мастерса» свела россиянина и грека в четвертом круге, а перед очной встречей Стефанос дал развернутый комментарий, где сказал, что был неправ, когда обидными словами описывал игру Медведева ранее.

Теперь он считает, что выступления Даниила запомнятся будущим поколениям и уважает его гораздо больше, чем ранее.

Личное противостояние в Шанхае закончилось победой российского теннисиста, одержавшего верх по итогам двух сетов 7:6 (7:3), 6:3. Даже проблемы с плечом, из-за которых Медведев брал медицинский тайм-аут, не выбили его из колеи.

Даниил Медведев и Стефанос Циципас globallookpress.com

Дальнейшее продвижение по сетке турнира Даниилу преградил Синнер, разбивший пятую ракетку мира 6:4, 6:1. Для россиянина это уже четвертое поражение от Янника за 2024 год — еще в апреле 2023 года Медведев доминировал в личных поединках 6:0, теперь итальянец восстановил статус к-во 7:7.

Триумф ударного дуэта Хромачева-Данилина в Поднебесной

Парный «тысячник» в Ухане остался за российской теннисисткой Ириной Хромачевой и представительницей Казахстана Анной Данилиной.

По ходу всего турнира пара отдала оппонентам лишь один сет еще во втором круге, когда встречалась с дуэтом Кристина Букша- Моника Никулеску.

Ирина Хромачева и Анна Данилина globallookpress.com

Затем российско-казахский теннисный сплав не знал горечи поражений, а в финале буквально на морально-волевых выгрыз победу на тай-брейке во втором сете противостояния с американской парой Джессика Пегула-Айша Мухаммад — 6:3, 7:6 (8:6).

Для Данилиной и Хромачевой это четвертый совместный титул на турнирах категории WTA. Как можно заметить, эксперимент, который впервые был продемонстрирован на первенстве WTA 125 в Италии, вполне себе удался и теперь теннисисткам наконец покорился парный «тысячник».

Черная полоса Джоковича

Новак Джокович строил грандиозные планы на шанхайский «Мастерс», который мог принести ему заветный сотый титул, и был близок к их достижению.

Серб довольно нервно стартовал на турнире, едва победив Алекса Микельсена в поединке второго круга 7:6 (7:3), 7:6 (11:9).

Тем не менее далее четвертая ракетка мира набрала обороты, преодолевая стадии первенства с крейсерской скоростью. После триумфа на этапе 1/2 финала над Тейлором Фрицем 6:4, 7:6 (8:6), Новак покорил очередное достижение — пробился как минимум в пять решающих встреч на каждом из хардовых турниров серии «Мастерс».

Покорить сотню в Шанхае Джоковичу помешал Янник Синнер, который оказался сильнее 24-кратного обладателя титулов «Большого шлема» в финальном поединке 7:6 (7:4), 6:3. По итогам матча сербский теннисист установил личный антирекорд: ему не удалось заработать ни одного брейк-поинта во встрече.

Новак Джокович globallookpress.com

Конечно, останавливаться на расстоянии вытянутой руки от трофея — не тот результат, на который рассчитывал Новак. Однако он с пониманием относится к тому, что не может всегда оставаться на высочайшем уровне.

Напомним, что 37-летний серб не имеет ни одного титула категории ATP в 2024 году, а единственной наградой Джоковича является золотая медаль Олимпийских игр в Париже.