Андреева в топ-20 WTA, скандальный Медведев, Гауфф и Алькарас лучшие в Поднебесной

LiveSport.Ru рассказывает о самых важных событиях очередной недели теннисного сезона.

Гауфф повторила достижение Серены Уильямс

Кори Гауфф катком прошлась по оппоненткам на турнире категории WTA 1000, отдав тем всего три сета по ходу первенства.

В финале «тысячника», проходившего в Пекине, 20-летняя американка одолела Каролину Мухову со счетом 6:1, 6:3.

Последней представительницей США, побеждавшей в столице Китая, была Серена Уильямс. Она отпраздновала триумф на харде в Пекине одиннадцать лет назад.

Теперь Гауфф облюбовала это покрытие, одержав виктории в семи первых финалах на нем. Благодаря такому достижению Кори уже вошла в историю женского тенниса в эпоху Открытой эры.

Кори Гауфф globallookpress.com

Доминирование американки в последних решающих поединках на лицо: она выиграла 6 прошлых финалов, а ее общая статистика в них составляет 8:1.

Как оказалось, Кори — суеверный человек, в комментарии прессе представительница США отметила, что посещение Запретного города в Пекине вместе с Карлосом Алькарасом принесло им двоим удачу.

Победа Гауфф на WTA 1000 оформила ее возвращение в топ-5 мирового рейтинга и сделала четвертой ракеткой мира.

Алькарас — король турниров ATP 500

Как указали выше, Карлос также успешно завершил поход за трофеем в Пекине. Испанец на четвертьфинальной и полуфинальной стадиях ATP 500 деклассировал россиян Карена Хачанова и Даниила Медведева соответственно.

В финале судьба преподнесла Алькарасу в соперники первую ракетку мира — Янника Синнера. Поединок вышел крайне напряженным, и Карлосу пришлось реабилитироваться после проигранного первого сета 6:7 (6:8).

Он уверенно забрал вторую партию 6:4 и выгрыз победу в третьей, уступая итальянцу на тай-брейке (0:3) и набрав далее семь очков к ряду — 7:6 (7:3).

Карлос Алькарас globallookpress.com

Для Синнера Алькарас выступает самым неудобным оппонентом в этом сезоне: из шести поражений Янника в 2024 году три пришлись на испанца.

Карлос невероятно силен на турнирах категории ATP 500 — он стал единственным теннисистом, кому покорились эти первенства на всех видах покрытий. Алькарас был лучшим на грунте в Рио и Барселоне, на траве в Лондоне и на харде в Пекине.

Мирра идет по стопам Шараповой

Юная россиянка точно пережила очень событийную неделю в своей карьере, покорив новую вершину и получив лестные сравнения с королевой корта прошлого.

Андреева принимала участие в открытом чемпионате Китая, где добралась до четвертьфинала турнира. В возрасте 17 лет и 156 дней она стала одной из самых молодых участниц первенства.

Двадцать лет назад это свершение покорилось Марии Шараповой, которая в 2004 году на пекинском WTA 1000 в таком же возрасте пробилась на аналогичную стадию.

Перешагнуть раунд 1/4 Мирре не удалось — дверь в полуфинал турнира перед ней закрыла Чжэн Циньвэнь.

Мирра Андреева и Чжэн Циньвэнь globallookpress.com

Россиянка в первом сете склонила чашу весов в свою пользу 7:5, однако две следующие партии прошли под диктовку китайской теннисистки 6:0 и 6:4.

Даже вылет с четвертьфинального раунда первенства позволил Андреевой дебютировать в двадцатке лучших мирового рейтинга. По обновленным данным она взобралась на девятнадцатую строчку WTA.

Амбиции российской теннисистки на этом не останавливаются, и дальнейшей целью Мирра назвала попадание в топ-15 рейтинга.

Тяжелый старт Джоковича в Шанхае

«Мастерс» в Шанхае набирает обороты, но не для всех его начало выдалось легким. Новак Джокович выглядел безоговорочным фаворитом в поединке второго круга турнира против молодого Алекса Микельсена.

Однако американец навязал борьбу четвертому номеру мирового рейтинга в обеих сетах. Сербский теннисист только благодаря своему хладнокровию взял верх над Микельсеном в двух тай-брейках 7:6 (7:3) и 7:6 (11:9).

Джокович признавался, что его главным приоритетом в теннисе на данном этапе являются турниры «Большого шлема», трофеев которых в коллекции Новака уже двадцать четыре.

Новак Джокович globallookpress.com

При этом ставки серба на текущий ATP 1000 в Шанхае высоки — он хочет завоевать свой юбилейный сотый титул именно на корте этого первенства.

Мотивации ему не занимать, а усердные тренировки постепенно возвращают Джоковича в колею, так что все шансы поднять над головой кубок «Мастерса» у него имеются.

Медведев притягивает скандалы, как магнит

Даниил не может быть в стороне от громких инфоповодов и всякий раз оказывается в их центре.

Второй круг «Мастерса» запомнился только спортивными достижениями Медведева, который одолел бразильца Тиагу Уайлда в двух сетах 7:5, 7:5.

Главные события последовали дальше, когда пришло время сойтись с довольно удобным соперником Маттео Арнальди на следующей стадии ATP 1000.

Прогнозы на теннис

Погода в Шанхае вносит коррективы в расписание турнира, однако поединок Даниила с итальянцем этот фактор обошел стороной, так как они встречались на арене с закрывающейся крышей.

Проблемы для Медведева начались уже в первом сете, который продлился чуть более часа и остался за Арнальди 7:5. Вторая партия складывалась также не лучшим образом, россиянин нервничал и апогей настал во втором гейме.

Медведев проиграл подачу, после чего демонстративно протер шорты сзади мячом и долго спорил с судьей на вышке, прикрывая рот рукой. Естественно, арбитру не понравилось поведение пятой ракетки мира, и он выписал Даниилу второе предупреждение.

Даниил Медведев globallookpress.com

Постепенно россиянин успокоил свой пыл и переломил ход встречи в седьмом гейме второго сета, который в итоге остался за ним 6:4. Третья партия оказалась зеркальной по результату — 6:4 в пользу Медведева.

В очередной раз Даниил доказал, что Арнальди является «клиентом» для него, одержав четвертую победу подряд над Маттео.

Эпопея вокруг персоны Синнера продолжается

За последнее время Янник стал одним из главных хедлайнеров за пределами теннисного корта.

Дело с положительными допинг-пробами только набирает обороты — теперь из-за вмешательства WADA, которая требует дисквалификации первой ракетки мира. Организация хочет отстранить итальянца от выступлений на срок от одного до двух лет.

Помимо этого, представители СМИ пристально следят за личной жизнью Синнера и успели устроить его помолвку с Анной Калинской. Тем не менее российская теннисистка и Янник опровергли слухи, заявив, что не нужно забегать вперед — пока они находятся просто в отношениях.

Вся эта шумиха, конечно, не дает итальянцу полностью сконцентрироваться на самом главном — игре в теннис. Финал ATP 500 был проигран Карлосу Алькарасу, что стало уже шестой неудачей Синнера за сезон.

Янник Синнер globallookpress.com

Исправлять положение ему предстоит на «Мастерсе», где он пока триумфально шагает по турнирной сетке.

Во втором круге первенства Янник оказался сильнее японца Таро Даниэля — 6:1, 6:4. Эта виктория стала для него 250-й на турнирах серии ATP и 60-й за календарный 2024 год.

Следующая стадия выдалась для Синнера куда более тяжелой, когда Томас Мартин Этчеверри забрал первый сет в тай-брейке 7:6 (7:3). Собравшись с мыслями, итальянский теннисист выдал камбэк благодаря победным партиям 6:4 и 6:2.

Впереди встреча с испанцем Роберто Карбальес-Баэной или американцем Беном Шелтоном.