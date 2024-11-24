24 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» традиционно сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетик» в 13 матчах отправил 19 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 13 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Встреча с «Вальядолидом» завершилась ничьей (1:1).

А вот до того «Атлетик» сумел переиграть «Лудогорец» (2:1) в Лиге Европы. Плюс несколько раньше команда расписала мировую с «Бетисом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Унаи Симон — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Атлетик» лишь на 4 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Вот только забивает команда в среднем менее 2 голов за матч.

Поединки с «доностьяррас» для команды традиционно складываются довольно успешно. В 5 последних очных встречах «Атлетик» добыл 3 виктории при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в четырех последних домашних встречах с «Реал Сосьедадом» команда побеждала.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне выступает достаточно скромно. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Реал Сосьедад» в 13 матчах настрелял всего лишь 11 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 10 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «Реал Сосьедад» в Кубке Испании снес с газона «Йове-Эспаньол» (5:0).

До того команда нанесла поражение «Леганесу» (4:3). А вот чуть раньше в Кубке Испании была разгромлена провинциальная «Эстремадура» (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Реал Сосьедад» лишь на 2 зачетных балла отстает от зоны еврокубков. А вот старые проблемы с реализацией пока никуда не делись.

При этом «Реал Сосьедад» имеет действующую двухматчевую победную серию. Да и оборона команды действует весьма монолитно.

В кадровом плане у команды нынче относительная гармония. Да и в Кубке Испании тренерский штаб дал лидерам отдохнуть.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и подтянуться к зоне еврокубков «доностьяррас» желают.

Статистика для ставок

«Доностьяррас» в среднем забивают реже гола за матч

«Реал Сосьедад» уступил «Атлетику» в 4 последних выездных поединках

«Атлетик» не проигрывает уже полтора месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 2.63 и 1.50.

Прогноз: «Атлетик» на своем поле традиционно успешно противостоит «доностьяррас».

Номинальные хозяева намерены прибавить в плане реализации, плюс обыгрывали соперника в четырех последних домашних поединках.

Ставка: Победа «Атлетика» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.10