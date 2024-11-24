Атлетик
Реал Сосьедад
«Атлетик»
Турнирное положение: «Атлетик» традиционно сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Атлетик» в 13 матчах отправил 19 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 13 раз.
Атлетик — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Встреча с «Вальядолидом» завершилась ничьей (1:1).
А вот до того «Атлетик» сумел переиграть «Лудогорец» (2:1) в Лиге Европы. Плюс несколько раньше команда расписала мировую с «Бетисом» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: Унаи Симон — травмирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Атлетик» лишь на 4 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Вот только забивает команда в среднем менее 2 голов за матч.
Поединки с «доностьяррас» для команды традиционно складываются довольно успешно. В 5 последних очных встречах «Атлетик» добыл 3 виктории при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в четырех последних домашних встречах с «Реал Сосьедадом» команда побеждала.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне выступает достаточно скромно. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы Примеры.
При этом «Реал Сосьедад» в 13 матчах настрелял всего лишь 11 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 10 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «Реал Сосьедад» в Кубке Испании снес с газона «Йове-Эспаньол» (5:0).
До того команда нанесла поражение «Леганесу» (4:3). А вот чуть раньше в Кубке Испании была разгромлена провинциальная «Эстремадура» (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Реал Сосьедад» лишь на 2 зачетных балла отстает от зоны еврокубков. А вот старые проблемы с реализацией пока никуда не делись.
При этом «Реал Сосьедад» имеет действующую двухматчевую победную серию. Да и оборона команды действует весьма монолитно.
В кадровом плане у команды нынче относительная гармония. Да и в Кубке Испании тренерский штаб дал лидерам отдохнуть.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и подтянуться к зоне еврокубков «доностьяррас» желают.
Статистика для ставок
- «Доностьяррас» в среднем забивают реже гола за матч
- «Реал Сосьедад» уступил «Атлетику» в 4 последних выездных поединках
- «Атлетик» не проигрывает уже полтора месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 2.63 и 1.50.
- 2.08Рубин — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Атлетик» на своем поле традиционно успешно противостоит «доностьяррас».
Номинальные хозяева намерены прибавить в плане реализации, плюс обыгрывали соперника в четырех последних домашних поединках.
Ставка: Победа «Атлетика» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.10