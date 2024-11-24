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    «Атлетик» привычно расправится с «доностьяррас»

    «Атлетик» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Примера, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Реал Сосьедад»
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    Горка Гурусета
    24 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Ноября 2024 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 23:00 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» традиционно сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетик» в 13 матчах отправил 19 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 13 раз.

    Атлетик — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Встреча с «Вальядолидом» завершилась ничьей (1:1).

    А вот до того «Атлетик» сумел переиграть «Лудогорец» (2:1) в Лиге Европы. Плюс несколько раньше команда расписала мировую с «Бетисом» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Унаи Симон — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Атлетик» лишь на 4 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Вот только забивает команда в среднем менее 2 голов за матч.

    Поединки с «доностьяррас» для команды традиционно складываются довольно успешно. В 5 последних очных встречах «Атлетик» добыл 3 виктории при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в четырех последних домашних встречах с «Реал Сосьедадом» команда побеждала.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне выступает достаточно скромно. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Реал Сосьедад» в 13 матчах настрелял всего лишь 11 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 10 раз.

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  • Вчера

    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «Реал Сосьедад» в Кубке Испании снес с газона «Йове-Эспаньол» (5:0).

    До того команда нанесла поражение «Леганесу» (4:3). А вот чуть раньше в Кубке Испании была разгромлена провинциальная «Эстремадура» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Реал Сосьедад» лишь на 2 зачетных балла отстает от зоны еврокубков. А вот старые проблемы с реализацией пока никуда не делись.

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    При этом «Реал Сосьедад» имеет действующую двухматчевую победную серию. Да и оборона команды действует весьма монолитно.

    В кадровом плане у команды нынче относительная гармония. Да и в Кубке Испании тренерский штаб дал лидерам отдохнуть.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и подтянуться к зоне еврокубков «доностьяррас» желают.

    Статистика для ставок

    • «Доностьяррас» в среднем забивают реже гола за матч

    • «Реал Сосьедад» уступил «Атлетику» в 4 последних выездных поединках

    • «Атлетик» не проигрывает уже полтора месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 2.63 и 1.50.

    Прогноз: «Атлетик» на своем поле традиционно успешно противостоит «доностьяррас».

    Номинальные хозяева намерены прибавить в плане реализации, плюс обыгрывали соперника в четырех последних домашних поединках.

    Ставка: Победа «Атлетика» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.10

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    «Атлетик» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на футбол. «Атлетик» привычно расправится с «доностьяррас»
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