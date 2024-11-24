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    Победит ли «Манчестер Юнайтед» в первом матче под руководством Аморима?

    «Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.00) и прогноз на чемпионат Англии 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Манчестер Юнайтед»
    23 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «синие» не очень хорошо стартовали в сезоне АПЛ.

    В настоящий момент «трактористы» смогли набрать только 8 очков и идут на 17-й строчке в турнирной таблице.

    Команда из одноименного города забила лишь 12 мячей, а в свои ворота пропустила целых 22.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из Ипсвича смогла переиграть «Тоттенхэм» (2:1).

    До этого коллектив из графства Суффолк сыграл вничью с «Лестером» (1:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Перед этим же «Ипсвич» проиграл «Брентфорду» (3:4), «Эвертону» (0:2) и «Вест Хэму» (1:4).

    Не сыграют: травмированы Жануа Донасьен и Чиедози Огбене.

    Состояние команды: подопечные Кирана Маккенны только повысились в классе и в прошлом туре смогли одержать лишь первую победу в сезоне.

    Перед «Ипсвичем» стоит задача остаться в АПЛ и закрепиться в высшей лиге, но это будет сделать крайне сложно, учитывая уровень соперников. Вся борьба только начинается.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «манкунианцы» пока что откровенно проваливают текущий сезон.

    Сейчас «красные дьяволы» имеют в своем активе 15 очков и идут на 13-й строчке в турнирной таблице.

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    • Команда из Манчестера как забила, так и пропустила по 12 мячей.

    Последние матчи: в прошлом туре манчестерский коллектив смог разгромить «Лестер» (3:0), а до этого сыграл вничью с «Челси» (1:1).

    Также манчестерцы победили ПАОК (2:0) в Лиге Европы и идут на 15-й позиции в этом турнире.

    Помимо этого, «Манчестер Юнайтед» пробился в четвертьфинал Кубка английской лиги, разгромив «Лестер» (5:2).

    Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Люк Шоу, Ленни Йоро и Виктор Линделеф.

    Состояние команды: это будет первый матч «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима, который сменил у руля команды Эрика тен Хага. В последнее время Рууд ван Нистельрой исполнял обязанности наставника.

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    Амориму предстоит много работы, потому что команда в этом сезоне выступает крайне неубедительно и нестабильно. В принципе, еще все можно исправить и побороться как за место в зоне Лиги чемпионов, так и за различные Кубки.

    Статистика для ставок

    • «Ипсвич» выиграл только 1 матч в этом сезоне

    • «Манчестер Юнайтед» не проигрывает на протяжении 4 матчей во всех турнирах

    • В прошлом очном еще в 2015 году «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ипсвич» со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.62. Ничья — в 4.10, победа «Ипсвича» — в 5.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

    Прогноз: «Манчестер Юнайтед» сильнее своего соперника и с новым тренером, поэтому должен брать три очка в этой игре.

    Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой-1 за 2.00.

    Прогноз: игра может получиться не очень результативно, поскольку «МЮ» в последнее время пропускает мало и для команды сейчас важнее всего просто добыть победу.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.35.

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    «Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на футбол. Победит ли «Манчестер Юнайтед» в первом матче под руководством Аморима?
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