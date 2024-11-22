Продолжение следует. Что дальше для Джейка Пола и Тайсона после очного боя?

16 ноября Джейк Пол в восьмираундовом боксерском поединке взял верх над легендарным Майком Тайсоном по очкам. Их бой собрал рекордное количество просмотров. И к каждому из этой пары уже выстроилась целая очередь потенциальных соперников

Простой Тайсона не будет долгим

Драться в 58 лет на профессиональном ринге — это настоящее безумие и огромный риск. Но каждый сам вправе решать, когда закончится его карьера. «Ты можешь закончить профессиональную карьеру, но уйти из спорта не сможешь никогда» — цитата, которая прекрасно характеризует легендарного Тайсона.

Майк хочет продолжать драться, и его простой точно не будет долгим, о чем он объявил на весь мир. Этот момент наступил во время интервью после боя, когда репортер Netflix Ариэль Хелвани спросил 58-летнего Тайсона, может ли его поражение от Джейка Пола единогласным решением судей на стадионе AT&T стать его последним боем.

«Я так не думаю», — ответил бывший чемпион мира в тяжелом весе.

Может быть, Тайсону просто нужно было хорошо выспаться. Или подумать. Или посоветоваться с доверенными лицами. Но есть причины думать, что его ответ был чем-то большим, чем случайная мысль.

Джеймс Спрэггинс, личный тренер, который работал с Тайсоном около трех лет, указал на турнир «Самый крутой мужчина старше 50 лет». В феврале этого года медийный портал Championship Rounds опубликовал новость о предстоящем мероприятии.

Джейк Пол против Майка Тайсона globallookpress.com

Согласно источнику, в турнире «Самый крутой боец старше 50 лет» примут участие 4 легенды боевых искусств: Марк Хант, Майк Тайсон, Дэвид Туа и Леннокс Льюис. Трое из четырех заявленных участников устно согласились с этой идеей.

Когда Хелвани спросил Тайсона, что тот задумал, Майк заявил о готовности сразиться с Логаном Полом (старшим братом Джейка), который был на трибунах в тот вечер.

«Я прикончу тебя, Майк», — выкрикнул Логан Пол в ответ на предложение Тайсона.

Без соперника Майк точно не останется. Либо это будет турнир легенд, либо брат Джейка Пола, либо другой звездный ветеран, может быть, из ММА. Например, Федор Емельяненко уже не раз говорил о желании выйти на боксерский бой. Разделить ринг друг с другом эти 2 легенды точно не упустят.

Чемпионы выстроились в очередь к Полу

The Truth is revealed! Jake Paul v Tommy Fury | Official Fight Highlights | BT Sport Boxing

Обладатель пояса WBC Кевин Лерена предложил Джейку Полу побороться за его титул в полусреднем весе после победы блогера над 58-летним Майком Тайсоном:

«Послушайте, это событие было феноменальным. Очевидно, что бой не оправдал ожиданий, но нам всем нужно выйти из этого состояния и понять, мог ли он вообще оправдать ожидания. Знаете, "Железному Майку" 58 лет, а Джейк Пол в расцвете сил.

Это было просто несоответствие в плане молодости против опыта, но событие было грандиозным. Я настроился на просмотр и думаю, что вы должны похвалить этого парня за то, что он сделал. Он заставил людей сидеть и смотреть бокс, и в этом все дело.

Я думаю, что Джейк хочет узаконить свою карьеру с точки зрения того, с кем он сражается, и он, очевидно, ищет соперников, которые были бы ему под стать. Я не говорю, что Майк Тайсон не был ему под стать, но он пожилой человек, у которого проблемы со здоровьем.

Он был свирепым, жестоким бойцом в расцвете сил и в период своего расцвета, но мы не можем отрицать тот факт, что сейчас он старше»

Сауль Альварес globallookpress.com

Помимо Лерены есть и другие звезды мирового бокса, заинтересованные в бою с Полом. Например, Артур Бетербиев, абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, и Даниэль Дюбуа, обладатель пояса IBF в тяжелом дивизионе.

Правда, Джейк нацелен на самого медийного боксера на сегодняшний день, Сауля «Канело» Альвареса. И о поединке с ним блогер высказался еще до боя с Тайсоном:

«У меня есть одно имя на примете. Это "Канело". Наш бой докажет, что я — лицо бокса и самая большая достопримечательность. Я против "Канело" в весе до 90 кг за титул чемпиона мира — самый большой бой, возможно, даже более громкий, чем я против Тайсона.

В этом есть смысл. "Канело" уже уходит на пенсию. Он захочет получить гонорар, а я хочу многое доказать миру. Я устрою самую громкую сенсацию в мире бокса, и мы сразимся, чтобы понять, кто на самом деле является лицом бокса»

Вероятность боя с Альваресом на текущий момент минимальна. Зато последний соперник «Канело» Эдгар Берланга сам бросил вызов Джейку Полу и такой поединок выглядит более реалистичным.

Битва братьев — такого в истории еще не было

Логан Пол (справа) globallookpress.com

Что по-настоящему станет беспрецедентным событием в истории бокса, так это противостояние двух братьев, а не поединок против «Канело». И накануне на одном из подкастов Джейк и Логан затронули вопрос очного боя друг с другом.

«С кем ты будешь драться дальше»? — спросил Логан, на что Джейк ответил: «Со всеми».

Когда Логан предложил себя, Джейк сказал: «Да, я буду драться с тобой. Почему бы и нет? Ты довольно мелкий»

Хотя бой вряд ли состоится, оба Пола согласны с тем, что это было бы хорошим деловым ходом. Однако они расходятся во мнениях о том, кто покинет ринг победителем.

«Мы с тобой будем драться? Это было бы безумием», — сказал Логан.

«Это было бы просто здорово. Я бы расстроился, потому что было бы отстойно, если бы мне пришлось смириться с поражением, но мне бы не пришлось с этим мириться», — считает Джейк.

«У меня противоположная точка зрения. Я чувствую, что разрушить карьеру моего младшего брата в боксе было бы очень плохо и жестоко. Люди бы сказали: ты такой плохой старший брат, ты разрушил его карьеру», — добавил Логан.

Пол старший подстраховался, заявив, что в бою другого типа, не ограниченном традиционными правилами бокса, он отдаст предпочтение себе и победит Джейка, который недавно подписал контракт с организацией смешанных единоборств PFL.

В ринге или в клетке — это неважно. Битва двух братьев точно станет рекордной в плане продаж платных трансляций. Это новый уровень хайпа, которого едва ли в состоянии достичь «Канело» или Конор Макгрегор.

Но пойдут ли на это братья? Верится с трудом, хотя еще несколько месяцев назад сложно было представить, что Майк Тайсон простоит 8 раундов в ринге с Джейком. Определенный шанс есть, ведь в нынешнее время уже нет ничего невозможного.