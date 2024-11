Продолжение следует. Что дальше для Джейка Пола и Тайсона после очного боя?

Драться в 58 лет на профессиональном ринге — это настоящее безумие и огромный риск. Но каждый сам вправе решать, когда закончится его карьера. «Ты можешь закончить профессиональную карьеру, но уйти из спорта не сможешь никогда» — цитата, которая прекрасно характеризует легендарного Тайсона.

Майк хочет продолжать драться, и его простой точно не будет долгим, о чем он объявил на весь мир. Этот момент наступил во время интервью после боя, когда репортер Netflix Ариэль Хелвани спросил 58-летнего Тайсона, может ли его поражение от Джейка Пола единогласным решением судей на стадионе AT&T стать его последним боем.

«Я так не думаю», — ответил бывший чемпион мира в тяжелом весе.

Может быть, Тайсону просто нужно было хорошо выспаться. Или подумать. Или посоветоваться с доверенными лицами. Но есть причины думать, что его ответ был чем-то большим, чем случайная мысль.

Джеймс Спрэггинс, личный тренер, который работал с Тайсоном около трех лет, указал на турнир «Самый крутой мужчина старше 50 лет». В феврале этого года медийный портал Championship Rounds опубликовал новость о предстоящем мероприятии.

Согласно источнику, в турнире «Самый крутой боец старше 50 лет» примут участие 4 легенды боевых искусств: Марк Хант, Майк Тайсон, Дэвид Туа и Леннокс Льюис. Трое из четырех заявленных участников устно согласились с этой идеей.

Когда Хелвани спросил Тайсона, что тот задумал, Майк заявил о готовности сразиться с Логаном Полом (старшим братом Джейка), который был на трибунах в тот вечер.

«Я прикончу тебя, Майк», — выкрикнул Логан Пол в ответ на предложение Тайсона.

Без соперника Майк точно не останется. Либо это будет турнир легенд, либо брат Джейка Пола, либо другой звездный ветеран, может быть, из ММА. Например, Федор Емельяненко уже не раз говорил о желании выйти на боксерский бой. Разделить ринг друг с другом эти 2 легенды точно не упустят.

The Truth is revealed! Jake Paul v Tommy Fury | Official Fight Highlights | BT Sport Boxing