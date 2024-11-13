Джейк Пол бросит вызов «Канело» в случае победы над Тайсоном

Популярный американский блогерхочет подраться св боксерском поединке, если победит16 ноября.

«У меня есть одно имя на примете. Это "Канело". Наш бой докажет, что я — лицо бокса и самая большая достопримечательность. Я против "Канело" в весе до 90 кг за титул чемпиона мира — самый большой бой, возможно, даже более громкий, чем я против Тайсона.

В этом есть смысл. "Канело" уже уходит на пенсию. Он захочет получить гонорар, а я хочу многое доказать миру. Я устрою самую громкую сенсацию в мире бокса, и мы сразимся, чтобы понять, кто на самом деле является лицом бокса.

Я побил его рекорд по сборам в Техасе, я побил его рекорд по продажам билетов и всему остальному. Цифры и данные это подтверждают. У меня больше подписчиков, чем у "Канело". Это будет самый популярный бой в 21-м веке, я стану новым магнитом для денег», — считает Джейк Пол.