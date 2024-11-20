Петр Ян встретится с Фигередо, Оздемир против Олберга. Анонс карда UFC Macau

23 ноября состоится турнир UFC Macau. В главном событии вечера в легчайшем весе подерутся Петр Ян и Дейвисон Фигередо

Бои предварительного карда

1. Хайисаер Махешате в легком весе подерется против Николаса Мотты

2. Сяо Лон в легчайшем весе встретится с Куангом Ле

3. Конье Лавана в наилегчайшем дивизионе подерется с Хосе Очоа

4. Карлос Эрнандез в наилегчайшем дивизионе встретится с Ньямжаргалом Тумендемберелом

5. Сяокан Фенг в женском минимальном весе сразится с Минг Ши

6. Киру Синг в наилегчайшей дивизионе подерется с Донг Хун Чойем

7. Су Ен Ю в легчайшем весе проведет бой с Баергенгом Джилейси

8. Оззи Диас в полутяжелом весе встретится с Миньяном Чжаном

UFC Macau: Yan vs Figueiredo — November 23th | Fight Promo

Бои основного карда

Основной кард турнира откроет поединок в полутяжелом весе с участием Волкана Оздемира и Карлоса Олберга. Бойцы в преддверии очного противостояния располагаются на восьмой и десятой позициях в рейтинге.

Причем оба сейчас пребывают в хорошей форме. На первый взгляд, статистика Волкана выглядит посредственной: у него 3 победы 3 поражения за 6 встреч. Однако 2 последних боя швейцарец выиграл досрочно уже в первом раунде.

Он нокаутировал Джонни Уокера и одолел сабмишном Богдана Гуськова. Опыта Оздемиру точно не занимать. Ведь он перебился почти со всеми топами полутяжелого дивизиона. Карлос не так давно попал в рейтинг, но он далеко не самый простой соперник.

После поражения в дебюте в UFC Олберг одержал 6 побед кряду. Причем 5 из них были досрочными. В последней встрече новозеландец за 13 секунд нокаутировал Алонзо Менифилда. Этому бойцу достаточно лишь одного касания, чтобы отправить своего соперника на настил.

В женском наилегчайшем дивизионе состоится поединок с участием местного бойца Ванг Конг и Габриэлы Фернандес. Китаянка в своем дебюте в UFC сумела ярко заявить о себе. Она одержала победу нокаутом в первом раунде над Викторией Леонардо.

Причем потребовалось ей на триумф всего лишь 62 секунды. В своей карьере Ванг еще не потерпела ни единого поражения. У нее 6 побед кряду и 4 из них были достигнуты досрочно.

В резюме у Конг имеется виктория и над действующей чемпионкой женского наилегчайшего дивизиона Валентиной Шевченко. В 2015 году китаянка победила «Пулю» судейским решением на турнире по кикбоксингу.

Статистика и резюме грядущей ее соперницы Габриэлы Фернандес выглядит скромнее. В UFC у бразильянки одна победа и 2 поражения в трех поединках. В стойке есть определенные проблемы. Бразильянка плохо защищается от ударов и вообще не впечатляет нокаутирующей мощью.

Муслим Салихов globallookpress.com

Следующими в октагон выйдут очередной представитель Китая Сонг Кенан и российский ветеран Муслим Салихов, чье противостояние пройдет в рамках полусреднего дивизиона.

У обоих идентичная статистика за 5 предыдущих встреч: по 2 победы и 3 поражения. Никто из этой пары на попадание в топ-15 не претендует. При этом у каждого за плечами поединки с сильными и именитыми соперниками.

Сонг проигрывал нокаутом Иэну Гэрри, а Муслима финишировали Рэнди Браун и Ли Джинлианг. А в последнем противостоянии россиянин раздельным решением одолел бывшего представителя топ-15 Сантьяго Понзиниббио.

Как и грядущий оппонент, Салихов является ярко выраженным ударником. В таком противостоянии стоит ожидать абсолютно любого результата. Бойцы не самым лучшим образом держат удар, но не стесняются идти в размены на ближней дистанции.

Ян и Риччи выйдут в клетку только за победой

Дейвисон Фигередо globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках женского минимального дивизиона встретятся Янь Сяонань и Табата Риччи. Девушки в преддверии очного противостояния занимают вторую и десятую позиции в рейтингах.

Янь и вовсе бывший претендент на титул. У нее 3 победы и 3 поражения за 6 последних боев. В апреле этого года Сяонань дралась за пояс. В стойке она дала очень конкурентный поединок своей соотечественнице Вэйли Чжан, которой принадлежит титул.

Но вот в партере была на порядок хуже действующей чемпионки. Отсутствие хорошей защиты в борьбе может стать для нее большой проблемой в поединке с Риччи. Бразильянка не очень сильна в стойке и не обладает нокаутирующей мощью.

Но после выброшенной серии из 3-4 ударов она сразу стягивает соперниц на канвас и далее изматывает их на нижнем этаже. За счет внушительных физических кондиций Риччи без проблем удерживает противниц на земле.

О хорошей физической форме Табаты говорит тот факт, что она выиграла 6 раз за последние 7 поединков. И шансы сходу запрыгнуть в титульную гонку у нее довольно неплохие, ведь Сяонань стилистически удобный соперник.

В главном событии вечера в легчайшем весе подерутся Петр Ян и Дейвисон Фигередо. Эти бойцы точно не нуждаются в представлении. Ян бывший чемпион этой категории, а Фигередо был обладателем титула в наилегчайшем весе.

Россиянин идет третьим в рейтинге дивизиона до 61 кг, Дейвисон занимает пятую строчку. У Петра 4 поражения за 6 предыдущих поединков. Но все знают какие это были проигрыши: дисквалификация и судейские ограбления.

Едва ли можно учитывать статистику в таких ситуациях. Но а свою конкурентоспособность «Беспощадный» доказал в предыдущем поединке с Сонгом Ядонгом, которого одолел единогласным решением.

У соперника россиянина со статистикой и актуальной формой полный порядок. В легчайшем дивизионе Фигередо идет без поражений. Да и предыдущие соперники были далеко не самые простые: Коди Гарбрандт, Роб Фонт и Марлон Вера.

Несмотря на превалирующую борцовскую, базу Дейвисон довольно опасен и в стойке. Но все же уровень ударной техники Петра Яна повыше. Он бьет жестко, точно и быстро. Да и в партере защита у россиянина на достойном уровне. Яна не так уж легко стянуть на канвас, а тем более провести ему прием. Как соперник, Петр для Фигередо настоящая загадка.