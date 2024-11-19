Как в лучшие годы. Джонс ярко нокаутировал Миочича и подтвердил свое величие

Величайший боец в истории победил лучшего тяжеловеса UFC — Джон Джонс подтвердил свой статус, показав мастерское выступление в поединке против Стипе Миочича

Ни единого шанса для Миочича

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс провел свою первую успешную защиту титула 17 ноября на 309-м номерном турнире, победив Стипе Миочича в главном бою и нокаутировав будущего члена Зала славы в третьем раунде.

Хотя, все могло закончиться гораздо раньше. «Баунс», обладающий разрушительной техникой работы в партере, провел быстрый тейкдаун в стартовой пятиминутке. После перевода Джонс просто наносил удары, а Миочич изо всех сил старался уклоняться, чтобы избежать серьезных повреждений.

Чемпион безжалостно атаковал сверху, но Стипе защищался достаточно грамотно. После перерыва Миочич действовал так осторожно, будто двигался по зыбучим пескам, и выбрасывал удары гораздо более обдуманно.

В ответ Джонс нанес пару жестких попаданий по корпусу и ряд точных джебов. Когда Миочич начал преследовать соперника, Джон попал несколько раз мидл-киками, что существенно замедлило Стипе.

Как бы претендент ни старался, он просто не мог найти брешь в защите противника. Миочич по-прежнему был опасен своей силой удара, но Джонс методично играл в шахматы, выбирая позиции и ожидая подходящего момента, чтобы нанести завершающий удар.

Стипе Миочич globallookpress.com

В конце третьего раунда «Баунс» прижал визави к клетке, а затем при разрыве дистанции пробил хлесткий удар ногой с разворота в корпус. Миочич сразу же упал на настил. Джонс не упустил возможности закончить бой.

«Баунс» нанес по лежащему сопернику несколько попаданий, и судья остановил поединок. Ярко и жестко, как в лучшие годы. Джонс одержал победу нокаутом, тем самым отправив Стипе на пенсию. Сразу же после боя Миочич заявил о своем уходе из ММА:

«Это было отстойно, я проиграл. Я знал, что он будет жестким. Джон один из лучших в ММА. Он попал мне в ребра. Я ожидал всего и просто не сделал то, что должен был. Снимаю шляпу перед этим человеком. Я закончил. Я вешаю перчатки и ухожу на пенсию»

Что касается Джонса, то в течение нескольких месяцев ходили слухи о его завершении карьеры, но, как оказалось, чемпион тяжелого дивизиона UFC готов вернуться в октагон еще на один бой.

Драться с Аспиналлом «Баунс» не хочет

Том Аспиналл globallookpress.com

Выступление Джонса доказало, что он по-прежнему является одним из лучших бойцов в мире в своем весе. Это дает ему множество вариантов для следующего поединка. Будучи временным чемпионом промоушена, Аспиналл кажется логичным выбором.

Но Джонс часто отвергал предположения о том, что он обязан драться с британской восходящей звездой. «Баунса» попросили подробнее рассказать об этой позиции на пресс-конференции UFC 309 после боя против Миочича.

«Том меня раздражает, и это мое личное мнение — он меня раздражает. Я понимаю, что вам, ребята, это кажется забавным, но я нахожу его раздражающим. Он мне просто не нравится, и в конце концов, если я дам ему возможность подраться со мной, я хочу получить огромную компенсацию.

Я хочу эти деньги, честно. Вот и все. Впрочем, моя жизнь и без него идеальна. Он мне совсем не нужен, а я нужен ему, и это хорошее положение для переговоров», — заявил чемпион.

Джонс не назвал гонорар, который убедил бы его согласиться на бой с Аспиналлом, сказав лишь, что это «очень, очень большая сумма». Одержав еще одну впечатляющую победу в своем великом наследии, Джон чувствует, что контролирует эту главу своей карьеры.

UFC 309: Джон Джонс — Слова после боя

«Я не особо переживаю из-за боя с Томом. Но я очень переживаю из-за боя с Перейрой. Это то, чего я хочу. Я думаю, что если UFC захочет вернуть меня, то они устроят этот бой. Я предельно ясно выразился о своих намерениях. Это то, чего я хочу.

Я просто чувствую, что в этот момент любой бы меня понял. Я даже откажусь от титула в тяжелом весе, если придется. В конце концов, дайте парню то, чего он хочет.

Я хочу участвовать в супербоях, которые считаю таковыми. Я больше не хочу драться с опасными новичками. Я хочу драться с опасными признанными чемпионами.

Так что Том может получить титул в тяжелом весе, мне он не особо нужен. Моя ценность больше не в поясах. Я создал нечто большее. Мне нужен бой с Перейрой», — разъяснил ситуацию Джонс.

Пойдет ли Дана Уайта на поводу у Джонса?

Алекс Перейра globallookpress.com

Генеральный директор UFC Дана Уайт считает, что ему не стоит даже рассматривать потенциальный бой между Джонсом и действующим чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой:

«Знаете, что я понял сегодня вечером? Я ни за что не заставлю Перейру драться с ним. Джон слишком большой, он отличный борец. Вы видели, как он перевел Стипе в первом раунде? Мне нравится Алекс Перейра. Он мне лично нравится. Просто нет смысла проводить этот бой»

Тем не менее, Уайт считает, что можно убедить изменить его мнение только в том случае, если Джонс и Перейра будут максимально настаивать на поединке друг с другом, и тогда он, возможно, будет вынужден нажать на спусковой крючок:

«Если они оба хотят этого достаточно сильно, и они оба, станут меня преследовать или что-то в этом роде, возможно, я это сделаю» — сказал Уайт.

«Но просто Алекс Перейра может сам отказаться от этой идеи. Посмотрите на его возраст и на то, что он делает прямо сейчас, какая причина подниматься и драться с парнем, который намного крупнее вас и который лучше борется?

Деньги? Это единственная возможная причина, но, чтобы внести ясность, я не хочу зарабатывать такие деньги. Я хочу, чтобы Перейра оставался на своем месте, занимался своим делом и управлял улицей.

Но опять же, если они оба сойдут с ума и захотят подраться, что я буду делать? Они взрослые мужики, и я уверен, что фанаты хотят это увидеть, я уверен, что вы хотите это увидеть, и думаю, мы поговорим об этом», — добавил в конце Дана Уайт.

Джон уже сказал свое слово и теперь все зависит от Алекса. Если бразилец даст согласие, то Аспиналлу и всему тяжелому дивизиону придется ждать завершения карьеры Джонса.