Джонс нокаутировал Миочича, Оливейра во второй раз победил Чендлера. Обзор карда UFC 309

17 ноября состоялся турнир UFC 309. В главном событии вечера Джон Джонс подрался против Стипе Миочича

Бои предварительного карда

1. Вероника Харди уступила единогласным решением Эдуарде Моуре в женском наилегчайшем весе

2. Обан Эллиот нокаутировал в третьем раунде Басиля Хафеза в полусреднем дивизионе

3. Микки Галл проиграл нокаутом в первом раунде Рамизу Брахимаю в полусреднем дивизионе

4. Марчин Тыбура выиграл техническим нокаутом в третьем раунде у Джоната Диница в тяжелом весе

5. Роберто Эрнандез одолел единогласным решением Дэвида Онаму в полулегком дивизионе

6. Джим Миллер в легком весе выиграл сабмишном в первом раунде у Дэймона Джексона

7. Джонатан Мартинез в легчайшем дивизионе уступил единогласным решением Маркусу Макги

Лучшие моменты турнира UFC 309

Бои основного карда

Основной кард турнира в Нью-Йорке открывал поединок в легком весе с участием Маурисио Руффи и Джеймса Ллонтопа. Бойцы начали встречу в довольно активном темпе. Маурисио сходу занял центр октагона, принявшись расстреливать оппонента мидл-киками.

После яркого начала Руффи усилил свое давление во втором отрезке. В одном из эпизодов он отправил Ллонтопа на настил. Далее вплоть до перерыва канадец выживал под прессингом оппонента в партере.

Но в заключительном отрезке Джеймс агрессивно пошел вперед. В стойке у Руффи было весомое преимущество. Поэтому Ллонтоп принялся сушить поединок, начав прижимать соперника к сетке.

А на самых последних секундах канадец пробил мощным локтем в голову, от которого визави потрясло. Правда, на что-то большее попросту не хватило времени. Таким образом, Руффи одержал заслуженную победу единогласным решением судей.

Очередной поединок основного карда состоялся в рамках женской наилегчайшей категории с участием Вивиан Араухо и Карине Силвы. В преддверии очного противостояния девушки располагались на девятой и 11-й позициях в рейтинге.

Встреча началась с активного прессинга Вивиан в стойке. Но после череды разменов темп поединка сильно упал. Силва пыталась достать соперницу боковыми кроссами, а Араухо продолжала методично работать джебом.

После перерыва Карине решила проверить, чья борьба лучше. Она стянула соперницу вниз, но при попытке тейкдауна попалась на удушающий прием. Спустя некоторое время, Силва выбралась из захвата и сама едва не провела сабмишн.

По похожему сценарию развивался и заключительный отрезок. После непродолжительной работы в партере девушки поднялись на ноги и Араухо мощным апперкотом отправила соперницу в нокдаун, забрав концовку. Этот эпизод, вероятно, и стал ключевым, потому как все 3 рефери отдали Вивиан победу с минимальным преимуществом.

Пол Крейг против Бо Никала globallookpress.com

В рамках среднего дивизиона прошел поединок между восходящей звездой Бо Никалом и бывшим представителем топ-15 полутяжелого веса Полом Крейгом. В этом противостоянии зрители ожидали много борьбы.

Однако бойцы решили проверить свои навыки в стойке. И поначалу у непобежденного Бо были проблемы. Американец никак не мог выйти на удобную для себя дистанцию, а Крейг периодически ловил его джебом.

Ближе к середине встречи Никал подобрал ключи к своему сопернику. Он выбрасывал с расстояния мощные амплитудные оверхэды, после которых Пол проваливался. Сильных акцентированных попаданий не было ни с одной из сторон.

Тем не менее, давление Никала и большее количество выброшенных ударов во 2-3 отрезках стали ключевыми факторами к его успеху. Бо впервые в карьере выиграл по очкам, а не досрочно, продлив свою серию побед в смешанных единоборствах до семи кряду.

Оливейра и Джонс вышли из клетки победителями

Чарльз Оливейра globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках легкого дивизиона состоялся реванш между Чарльзом Оливейрой, бывшим чемпионом категории, и экс-претендентом на титул Майклом Чендлером. В преддверии очного противостояния бойцы располагались на второй и седьмой позициях в рейтинге.

Правда, Майкл вышел в клетку после двухлетнего простоя, который сказался на его форме. Почти на протяжении всей дистанции встречи Оливейра контролировал ход боя, доминируя над соперником во всех аспектах. А заключительные 60 секунд с 1-4 раунды превращались для Чендлера в выживание.

Майкл терпеливо ждал своего часа и включился в последнем отрезке. Он активно пошел вперед, выбрасывая множество ударов. Один из таких пришелся прямо в челюсть Оливейры, который тут же рухнул на настил.

Теперь уже выживать под прессингом пришлось именно Чарльзу. Чендлер был близок к досрочному финишу, но Оливейра невероятным образом поднялся на ноги, засушив бой в клинче у сетки.

Более того, «Дю Бронкс» еще и провел тейкдаун на последних секундах, выйдя за спину сопернику. Итог встречи получился закономерным: Оливейра одержал победу единогласным решением судей.

В главном событии вечера чемпион тяжелого дивизиона Джон Джонс защищал свой титул против Стипе Миочича, восьмого номера рейтинга. «Баунс» сходу пошел вперед.

В своей привычной манере он выбрасывал мидл-кики и стомпы, пытаясь замедлить оппонента. В середине отрезка Джонс сумел перевести противостояние в партер. Правда, Миочич показал грамотную защиту на земле, не позволив себя финишировать.

Во втором раунде Стипе стал больше боксировать. Несколько раз он поймал Джонса точным джебом, но даже не потряс его. Это был гораздо более конкурентный отрезок, чем первый. Ближе к середине встречи Миочич действовал намного смелее, чем на старте.

Он периодически прессинговал Джонса, но тот грамотно менял этажи или же уходил от атак соперника. Развязка противостояния наступила за несколько секунд до конца третьего раунда. Джон пробил мощный мидл-кик с разворота в область печени, после чего Стипе тут же упал.

От «Баунса» сразу же последовало добивание, заставившее судью вмешаться и остановить бой. Джонс ожидаемо одержал уверенную победу. Миочич после боя завершил карьеру, а чемпион заявил о желании подраться с Алексом Перейрой.