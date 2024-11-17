Ринг ради денег и хайпа. Тайсон ожидаемо проиграл Полу, зато неплохо заработал

Майк Тайсон вернулся на ринг, спустя 3 года, и проиграл звездному блогеру Джейку Полу единогласным решением судей. Результат ожидаемый, но 58-летняя легенда заслуживает уважения

Майка хватило лишь на 2 раунда

Легендарный американский боксер Майк Тайсон вернулся на ринг впервые за 3 года в поединке против популярного блогера с лицензией профи Джейка Пола. Их бой прошел на турнире в Арлингтоне, в США, 16 ноября.

Формат встречи — 8 раундов по 2 минуты. Всех фанатов и экспертов волновал вопрос: каким Майк предстанет против 27-летнего бойца? Сам Джейк Пол предвещал нокаут в этом противостоянии, однако поединок прошел всю отведенную дистанцию.

И на старте Тайсон даже приятно удивил. В первых двух раундах 58-летний боксер прессинговал своего соперника и набрасывал фирменные хуки. Джейк не стал рисковать. Он работал вторым номером, выжидая своего часа.

Несколько раз «Железный Майк» даже плотно попал по своему сопернику. Болельщики на трибунах на минуту поверили в чудо, которого, к их сожалению, не произошло. Увы, хватило Тайсона лишь на 2 раунда, а далее настало время Пола.

27-летний блогер принялся методично разбивать ветерана, при этом действовал он все также крайне осторожно. Периодически Джейк даже сушил бой, навязывая визави клинч на ближней дистанции.

Jake Paul Wins | Jake Paul vs. Mike Tyson | Netflix

Чем дальше поединок затягивался в глубокие воды, тем все больше уставал Майк. Это отображалось не только на скорости передвижения, но и все большему количеству пропущенных ударов.

После ряда пропущенных джебов и хуков в область виска за легендарного Тайсона стало очень тревожно. Все-таки последствия нокаута в 58 лет для здоровья крайне негативны. Впрочем, Джейк в заключительных раундах не стал добивать Майка.

На последних секундах встречи блогер и вовсе поклонился перед легендой бокса, отдав ему дань уважения. Пол одержал победу единогласным решением судей. Майк проиграл, но заслужил много теплых слов в свой адрес.

Для 58 лет он показал очень достойное выступление. Но каким бы ни был крутым бойцом Тайсон, видно, что возраст давно взял свое. Конкурировать на равных с соперниками, которые младше на 30 лет, невозможно.

Деньги, хайп и ничего более

Джейк Пол (слева) globallookpress.com

Что может объединять 58-летнего легендарного боксера старой школы и молодого блоггера? Конечно же, хайп деньги и популярность в медиа. Назвать Джейка Пола профессиональным боксером, даже несмотря на его лицензию, нельзя.

На это есть много причин. Дело не только в отсутствии Пола в боксерских рейтингах, но и уровне оппозиции, а также в формате поединков. По именам его послужной список выглядит солидно.

Джейк побил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли, экс-обладателя титула UFC в среднем весе Андерсона Сильву, экс-чемпиона ONE в полусредней категории Бена Аскрена, претендента на титул в легком весе UFC Нейта Диаса, а теперь еще и самого Майка Тайсона.

Однако каждый из звездных соперников Джейка сильно старше него самого. А те же Аскрен и Вудли никогда не были топовыми ударниками даже на пике в ММА. Плюс ко всему, абсолютно все уступали Полу в габаритах и физической мощи.

Иначе, говоря блогер, дрался только в выгодных для себя поединках с соперниками, которых он в состоянии одолеть. Для Пола все эти победы очередной способ пропиарить себя в медиа, а также показать миру, на что он способен.

Правда, с соревновательной точки зрения рассматривать такие поединки смысла нет. Ведь Тайсон и все предыдущие противники Пола выходили на ринг с ним только с одной целью: хорошо заработать перед уходом на пенсию.

«Железный Майк» не стал исключением. Гонорар легендарного боксера за прошедший поединок составил 20 млн. долларов. Доход Пола оказался в 2 раза выше. Но а сам бой транслировался на популярной платформе Netflix.

По официальным данным, пик онлайн-трансляции составил 60 млн. зрителей. В медиа-плане бой можно назвать успешным. Однако это всего лишь шоу, а не соревновательной поединок. И если Майк по окончании боя собрал бурю оваций, то Джейк, напротив, свою репутацию только испортил.

Нужны ли такие бои?

Майк Тайсон против Джейка Пола globallookpress.com

Джейк Пол всегда считался неординарной личностью. Но даже несмотря на ряд побед, большие гонорары и всевозможные медиа-рекорды, «Проблемный ребенок» не стал любимцем миллионов фанатов.

Особенно после поединка с Тайсоном. Общественность раскритиковала Джейка за то, что он согласился выйти в ринг с 58-летним соперником. Драться с бойцом, который только что завершил карьеру в возрасте 40-43 лет (тем же Вудли) одно дело.

Но Тайсон гораздо старше. И самоутверждаться в ринге за счет столь возрастного оппонента не есть хорошо. Ведь еще до начала поединка итак все знали, кто победит. Понятно, что у Тайсона и Пола были свои цели.

Джейк хотел пополнить резюме очередным громким именем, а Майк заработать. Каждый получил то, что хотел. А что насчет болельщиков? Неужели интересно наблюдать за тем, как молодой боец гоняет по рингу ветерана вдвое старше?

Пожалуй, нет. Бокс — это спорт, но в таких поединках нет никакого соревновательного интереса, ведь силы изначально были неравны. Удивляет еще и тот факт, как Тайсона вообще допустили к бою?

Неужели цифры на онлайн-трансляциях дороже здоровья легендарного боксера? С учетом того, как сложился поединок, можно сказать, что Майк вышел сухим из воды без тяжелых последствий.

Главное, чтобы Тайсон не стал примером для других ветеранов, желающих заработать на пенсии после очень долгого простоя с молодым выскочкой вроде Джейка Пола. Не хотелось бы видеть в ринге очередное избиение живой легенды.