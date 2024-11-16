Триумф Вердума, два проигрыша Нганну и еще 4 громких апсета в тяжелом весе UFC

Вспоминаем самые громкие апсеты в истории тяжелого веса UFC. Не обошлось без сокрушительных поражений звезд, пребывавших на пике своей формы

1.Пит Уильямс против Марка Коулмана

Дата: 15 мая 1998 года (UFC 17)

В эпоху, когда смешанные единоборства еще только развивались, этот бой выделялся своей драматичностью и исторической значимостью.

Легендарный тяжеловес Марк Коулман, выдающийся борец и двукратный чемпион турниров UFC, был явным фаворитом из-за своей непревзойденной силы, грэпплинга и того, что его борьба была преобладающей стратегией в ММА.

Пит Уильямс, менее известный боец из уважаемой команды Lion’s Den, встретился с Коулманом в поединке, который отражал «темные времена» этого вида спорта.

При минимальной зарплате, меньшем количестве правил (включая разрешение на использование обуви и стероидов) и спорте, который только набирал популярность, бойцы представляли не только себя, но и свои залы, стили и страны.

Поединок, состоявший из 10-минутного первого раунда, продемонстрировал грубую и неотесанную природу раннего ММА. Многие приемы и стратегии еще не были разработаны.

Ошеломляющий нокаут против Коулмана, которого Уильямс отправил на настил хай-киком, стал революционным событием и поворотным моментом в истории ММА, вдохновившим многих фанатов и подчеркнувшим непредсказуемость и азарт этого вида спорта.

2. Габриэль Гонзага против Мирко Крокопа

Мирко Крокоп globallookpress.com

Дата: 21 апреля 2007 года (UFC 70)

Габриэль Гонзага одержал ошеломляющую победу над фаворитом Мирко Кропом, известным своими сокрушительными ударами. Шансы в пользу хорвата в том бою были 5:1.

Гонзага, специалист по бразильскому джиу-джитсу, но явный аутсайдер, в тот вечер совершил неожиданное, нокаутировав Крокопа потрясающим ударом в корпус в первом раунде. По иронии судьбы Габриэль применил против Марко его же фирменную технику.

Вдобавок к значимости боя, на кону стоял статус претендента на титул чемпиона в тяжелом весе, принадлежавший тогда Рэнди Кутюру.

3. Фабрисио Вердум против Кейна Веласкеса

Фабрисио Вердум globallookpress.com

Дата: 13 июня 2015 года (UFC 188)

Кейн Веласкес, еще один чемпион, получивший множество травм за время своего правления, но все равно считавшийся явным фаворитом почти в каждом своем бою, встретился с восходящей звездой UFC, представителем старой школы и легендой Pride FC Фабрисио Вердумом в Мексике на UFC 188.

Бразилец вышел на титульный бой в статусе крупного андердога. Он встретился с человеком, которого называли лучшим тяжеловесом ММА всех времен, не говоря уже о UFC.

Шансы на победу Вердума даже не воспринимались всерьез. Однако в тот вечер он показал себя, как более умный боец. Вердум выжидал своего момента. Бразилец измотал соперника в стойке, а затем в третьем раунде задушил гильотиной.

Невероятная физическая форма не помогла Кейну в ночь боя, и, может быть, он недооценил тогдашнего противника. Но так или иначе, Вердум пополнил список громких побед наряду с викторией над Федором Емельяненко.

4. Джош Барнетт против Рэнди Кутюра

Дата: 22 мая 2002 года (UFC 36)

К моменту выхода на UFC 36 Рэнди Кутюр только что победил Педро Риццо в двух титульных боях подряд и считался лучшим бойцом на планете.

Поэтому, когда молодой и дерзкий Джош Барнетт отразил атаку Кутюра на земле и нокаутировал его во втором раунде, мир ММА стал свидетелем рождения тяжеловеса, который будет править в течение следующего десятилетия.

Барнетт до сих пор остается самым молодым бойцом в истории UFC, выигравшим титул чемпиона в тяжелом весе и одержавшим одну из самых громких побед в истории дивизиона, одолев Кутюра.

5. Рэнди Кутюр против Тима Сильвии

Рэнди Кутюр globallookpress.com

Дата: 3 марта 2007 год (UFC 68)

Кутюр стал героем всех фанатов ММА, когда вернулся в спорт и перешел в более тяжелую весовую категорию ради поединка против тогдашнего чемпиона UFC в тяжелом весе Тима Сильвии.

В успех Рэнди почти никто не верил. Сомневались даже самые преданные фанаты, особенно после предыдущего поражения от Чака Лиделла в полутяжелом весе. Но Рэнди удивительным образом на протяжении пяти раундов доминировал в партере над более молодым и габаритным Сильвией, в итоге выиграв поединок единогласным решением.

Это был исторический момент, поскольку Кутюр стал вторым бойцом (первым был Би Джей Пенн), выигравшим титул во второй весовой категории.

6. Два поражения кряду Фрэнсиса Нганну

Фрэнсис Нганну (слева) globallookpress.com

После шести досрочных побед кряду в тяжелом весе Нганну стали воспринимать, как потенциального чемпиона на долгие годы. «Хищник» поражал всех своей физической силой.

Он менее чем за полминуты разобрался с пиковым Жаирзиньо Розенстрайком и страшнейшим апперкотом потушил свет в глазах Алистара Оверима. 20 января 2018 года на UFC 220 камерунец встретился со Стипе Миочичем в битве за пояс.

Но снести американца за счет грубой силы не вышло. Стипе при любой удобной возможности стягивал Нганну на канвас и сушил бой в партере. Так продлилось все 25 минут, где «Хищник» исключительно оборонялся от прессинга.

Итог — проигрыш по очкам и первое поражение в UFC. В июле того же года Фрэнсис встретился в клетке с Дерриком Льюсом, не менее опасным панчером, чем он сам.

Бойцы настолько боялись друг друга, что на двоих за 3 раунда выбросили всего лишь 40 ударов. Пассивный и унылый бой закончился победой Льюиса единогласным решением.

Вот так в одночасье Нганну выпал из титульной гонки, уступив дважды кряду, чего точно не мог предвидеть абсолютно никто. Впоследствии Фрэнсис все-таки стал чемпионом UFC. Но потребовались на это целых 3 года.