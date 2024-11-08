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    Провал Альдо против Макгрегора и еще 5 громких апсетов в полулегком весе UFC

    Альдо, «Корейский зомби» и другие звезды полулегкого веса UFC не только ярко побеждали, но и громко проигрывали

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    Конор Макгрегор
    История UFC насчитывает немало апсетов в полулегком весе, даже несмотря на не самое большое количество чемпионов в дивизионе, где многие бои были предсказуемыми

    1. Джош Эммет против Брайса Митчелла

    Первая половина прошлого года для Джоша Эммета выдалась не самой удачной. Сначала он досрочно проиграл в битве за временный титул Яиру Родригесу сабмишном, а затем его 5 раундов избивал Илия Топурия.

    Многие решили, что дни 38-летнего американца в UFC уже сочтены. Очередной молодой соперник в лице Брайса Митчелла, у которого в преддверии их декабрьского противостояния было 16 побед и одно поражение в карьере, выглядел серьезным фаворитом.

    Однако, как только клетка захлопнулась, Эммет показал, что у него еще много пороха в пороховницах. Американец жестким правым кроссом срубил Митчелла уже в начале первого раунда, отправив того в леденящий нокаут.

    2. «Корейский зомби» против Яира Родригеса

    Яир Родригез vs Корейский зомби: Вспоминаем бой

    Поединок «Корейского зомби» и Яира Родригеса состоялся в ноябре 2018 года. К тому времени Чон Чхан Сон пребывал, возможно, в своей пиковой форме и котировался в статусе потенциального претендента на титул.

    А вот молодой мексиканец только проделывал себе путь в топ-15. И казалось, что столь опытного бойца Яиру не пройти. Это подтвердили почти все 5 раундов противостояния, в котором «Корейский зомби» доминировал.

    Однако на самых последних секундах встречи Чон Чхан Сон не пойми зачем побежал вперед и в итоге наткнулся на удар локтем в исполнении Родригеса. Попадание было настолько мощным, что «Корейский зомби» мгновенно рухнул.

    Нокаут случился на отметке в 4 минуты и 59 секунд пятого раунда — невероятная сенсация и абсолютный рекорд в истории полулегкого веса, который сложно когда-либо будет побить.

    3. Эдсон Барбоза против Содика Юссуфа

    38-летний ветеран Эдсон Барбоза уже несколько лет выступает в UFC в качестве трамплина для молодых бойцов. Прошлогодний поединок с Соддиком Юсуфом не должен был стать исключением, по мнению экспертов.

    Ведь за 6 предыдущих боев нигериец одержал 5 побед и потерпел поражение только от такого же молодого проспекта, как и он сам, Арнольда Аллена. На старте встречи Содик оправдывал статус фаворита.

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    • Он обрушил жесткий прессинг на Эдсона, который с трудом простоял до перерыва. Однако начиная со второго раунда, ветеран перехватил инициативу. И в оставшихся отрезках лучше смотрелся именно Барбоза.

    В итоге бразилец неожиданно выиграл у восходящей звезды дивизиона единогласным решением, не пустив его в первую десятку рейтинга.

    4. Энтони Петтис против Чарльза Оливейры

    Чарльз Оливейра (слева)
    globallookpress.com

    В августе 2016 года Оливейра еще не был тем самым Оливейрой, которого привыкли видеть фанаты в клетке. Тогда он был лишь подающим надежды, но все же смотрелся фаворитом в противостоянии со сбитым летчиком Энтони Петтисом, перебравшимся из легкого в полулегкий вес.

    Расклад был такой: либо Оливейра должен был поймать Петтиса в партере, либо Энтони должен был Чарльза нокаутировать. Однако никто не мог представить, что «Шоутайм» сумеет разобраться с бразильцем на канвасе.

    В середине третьего раунда бывший чемпион легкого дивизиона поймал Оливейру на гильотину и одержал победу. Дебют в полулегком весе получился более, чем ярким. Но а Чарльзу пришлось заново доказывать свое право на титул.

    5. Диего Лопес против Мовсара Евлоева

    Диего Лопес
    globallookpress.com

    В мае прошлого года непобежденный россиянин должен был встретиться в октагоне с Брайсом Митчеллом. Однако американец получил травму и снялся с поединка, а на замену ему на коротком уведомлении согласился выйти дебютант лиги Диего Лопес.

    Бразилец в преддверии первого поединка в UFC одержал 2 победы и потерпел 2 поражения в четырех недавних боях. Статистика так себе, особенно в преддверии битвы с непобежденным Мовсаром Евлоевым.

    Россиянин не слишком часто в карьере выигрывал досрочно, но поединок с Лопесом выглядел подходящим вариантом исправить ситуацию. Однако дебютант неожиданно дал очень конкурентный бой потенциальному претенденту на титул.

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    • Более того, Лопес 3 раза в поединке поймал Евлоева на сабмишн, едва не удосрочив его. Тем не менее, по общему количеству попаданий и контролю в партере россиянин превзошел соперника.

    Но в таком поединке против нестабильного дебютанта победа единогласным решением для Мовсара приравнивается к поражению. Ведь перед стартом противостояния Евлоев считался большим фаворитом с коэффициентом 1.32, тогда как успех Лопеса букмекеры давали коэффициент 7.00.

    6. Жозе Альдо против Конора Макгрегора

    Конор МакГрегор vs Жозе Альдо

    Титульный бой между Конором Макгрегором и Жозе Альдо на UFC 194 не выглядит провалом, если судить по коэффициентам. Но при этом он является одним из крупнейших апсетов в истории лиги.

    Альдо был действующим чемпионом в полулегком весе в WEC и UFC, одержал 18 побед подряд, не проигрывал в течение десяти лет и считался величайшим бойцом в истории в этой категории. Его превосходство в дивизионе над остальными не вызывало сомнений.

    Он был известен поразительной точностью ударов и защитными навыками в партере. Макгрегор впечатлял ударной мощью, скоростью и умением залазить в голову оппонента, выводя его из психологического равновесия.

    Результат боя получился ошеломляющим — Макгрегор нокаутировал Альдо всего за 13 секунд идеально рассчитанным ударом слева, что стало самым быстрым нокаутом в истории титульных боев UFC.

    Эта победа — настоящая неожиданность не только из-за многолетнего доминирования Альдо и относительно короткого пребывания Макгрегора в UFC, но и из-за того, как она была достигнута: Конор утверждал, что нокаутирует Жозе в первом раунде и сделал это.

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