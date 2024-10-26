2-й таймДинамо Махачкала — АкронОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Падение Усмана в бою с Эдвардсом и еще 4 громких апсета в полусреднем весе UFC

    Усман, Сен-Пьер и другие звезды полусреднего веса UFC помимо ярких побед громко проигрывали

    Бои ММА UFC Камару Усман Леон Эдвардс Нейт Диас Конор Макгрегор Хорхе Масвидаль Даниэль Кормье
    Вся лентаСамое главное
    Эгаш Касинтура«Динамо» Махачкала — «Акрон». Онлайн Леон ЭдвардсПадение Усмана в бою с Эдвардсом и еще 4 громких апсета в полусреднем весе UFC «Реал» — «Барселона»«Барселона» против «Реала». Кто выиграет первое Класико сезона?
    Все новости спорта
    Леон Эдвардс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леон Эдвардс
    В полусреднем весе UFC было немало гегемонов. Однако даже лучшие бойцы сенсационно проигрывали

    1. Нейт Диас победил Конора Макгрегора

    Мы все уже знаем эту историю. Конор Макгрегор должен был сразиться с чемпионом в легком весе Рафаэлем Дос Аньосом на UFC 196 (5 марта 2016 год) в попытке стать первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях одновременно.

    К несчастью для «Мистика Мака», Дос Аньос сломал ногу примерно за две недели до боя, и промоутерам пришлось искать соперника для своей главной звезды. В дело вступил Нейт Диас, который тремя месяцами ранее убедительно доказал, что по-прежнему входит в десятку лучших в легком весе, победив Майкла Джонсона.

    Но у него было всего 10 дней на подготовку к самому громкому бою в его карьере. Впрочем, для стоктонца это не имело значения, потому как в UFC решили провести поединок в полусреднем весе и ни тому, ни другому не пришлось много сгонять.

    Конор Макгрегор
    globallookpress.com

    Макгрегор выжал из себя все силы в первом раунде, пытаясь перебить Диаса, как он делал это почти с каждым своим соперником. Более крупный, высокий и известный своей железной челюстью Нейт не сдавался и во втором раунде перехватил инициативу.

    Он неоднократно наносил удары по действующему чемпиону в полулегком весе. Измученный прессингом Макгрегор в конце концов не выдержал. Он попытался провести необдуманный тейкдаун, но Диас быстро перехватил инициативу в партере.

    Вскоре после этого Нейт оформил удушающий прием сзади и заставил сдаться самую громкую звезду ММА в мире.

    2. Мэтт Серра победил Жоржа Сен-Пьера

    Жорж Сен-Пьер
    globallookpress.com

    Этот исторический бой 7 апреля 2007 года многие считают величайшим апсетом в истории ММА. Никто не давал Серре шанса против великого полусредневеса и доминирующего чемпиона Сен-Пьера.

    Статистика Серры в UFC до титульника 4 победы и 4 проигрыша. А человеком, которого он пытался свергнуть с пьедестала, был Жорж Сен-Пьер, один из лучших спортсменов и самых разносторонних бойцов в истории ММА.

    Да и недавно он отобрал титул у другого величайшего полусредневеса на тот момент — Мэтта Хьюза, ошеломив его ударом ногой в голову. Серра казался для такого Сен-Пьера легкой мишенью.

  • Феррейра стал легкой мишенью для Нганну. Но с кем теперь драться «Хищнику»?
  • Нганну в PFL нет равных. Немков единственный достойный соперник для «Хищника»
  • Вчера

    • Не имея ничего, что можно было бы потерять, Серра бросился в драку, как в последний раз. Сен-Пьер тогда еще не начал использовать осторожный стиль, который характеризовал его второе чемпионское правление, но именно этот бой направил канадца на такой путь.

    Уже в первом раунде Серра нанес Сен-Пьеру удар правой рукой, от которого чемпион пошатнулся. Тем временем, претендент неустанно атаковал, стремясь к финишу.

    В конце концов, он добился своего. Жорж не выдержал ударов, и его первое недолгое правление титулом бесславно закончилось. Серра неожиданно стал новым королем полусреднего веса UFC.

    3. Би Джей Пенн победил Мэтта Хьюза

    BJ Penn vs Matt Hughes 3 Highlights (Explosive KNOCKOUT)

    Если вы когда-нибудь захотите узнать, почему преданные фанаты всегда будут высоко отзываться о Пенне, пересмотрите этот бой, прошедший 31 января 2004 года, и задумайтесь о сложившейся ситуации.

    Хьюз набирал обороты в дивизионе, победив «Мача» Сакураи, Ньютона в матче-реванше, Гила Кастильо, Шона Шерка и Фрэнка Тригга, прежде чем выйти на бой с Пенном.

    На его счету было 35 побед и 3 поражения, и он представлял собой невероятную угрозу, в то время как Би Джей только дебютировал в этой категории.

    Тем не менее, это не помешало выходцу из легкого веса шокировать мир. В начале боя Пенн нанес Хьюзу короткий удар правой, из-за которого чемпион упал на спину в центре октагона, и претендент не дал ему подняться на ноги.

    От Би Джея последовала серия добивающих ударов, после чего рефери тут же вмешался и остановил бой. В итоге Пенну хватило одного раунда, чтобы добиться победы над легендой полусреднего веса UFC.

    4. Леон Эдвардс победил Камару Усмана

    Камару Усман
    globallookpress.com

    «Это не та ткань, из которой он скроен» — слова комментатора Джона Аника, когда Эдвардс нанес зубодробительный хай-кик левой ногой, мгновенно превративший его бой с Усманом на UFC 278 из сокрушительного поражения в триумф.

    После уверенного первого раунда, в котором «Рокки» даже уложил чемпиона на канвас и контролировал его там с помощью собственной борьбы, Камару перехватил инициативу в середине боя и не собирался ее отдавать.

  • Титульный бой Топурии с Холлоуэем, возвращение Чимаева и Анкалаева. Анонс карда UFC 308
  • Топурия проведет защиту с Холлоуэем, Чимаев против Уиттакера, Анкалаев подерется с Ракичем
  • 23/10/2024

    • Перед финальным раундом тренер Эдвардса эмоциональной речью пытался вывести своего подопечного из того состояния, в котором он пребывал, и это сработало. Как раз, в тот момент, когда Дэниель Кормье и Джо Роган дискуссировали, что Эдвардс, казалось, смирился с поражением единогласным решением судей.

    Однако за минуту до конца боя Леон вырвал победу из пасти поражения, прервав гегемонию Усмана. А затем «Рокки» закрепил свое место на вершине дивизиона, одержав победу решением судей в бою с Камару в Лондоне.

    5. Хорхе Масвидаль победил Бена Аскрена

    Хорхе Масвидаль
    globallookpress.com

    Потрясающий удар коленом в прыжке, который Хорхе Масвидаль продемонстрировал 6 июля 2019-го в бою против сквернословящего Бена Аскрена, — нокаут, который не нуждается в представлении.

    Тот год часто называют годом искупления Масвидаля, поскольку он взял перерыв, чтобы разобраться в себе, и вернулся с тремя победами подряд, включая захватывающий пятисекундный финиш.

    Комментатор Джон Аник смело заявил: «Один из величайших нокаутов, которые мы когда-либо видели»

    С этим трудно не согласиться. Аскрена, недавно дебютировавшего в UFC с досрочной победы над Робби Лоулером, хотели в кратчайшие сроки провести к титульнику. И Масвидаль, испытывавший проблемы с борьбой, выглядел удобным соперником для Бена.

    Однако Хорхе сходу прочитал своего визави и брутально отправил его на настил за 5 секунд — сенсация, что тут сказать. Одна из причин, по которой Масвидаль является суперзвездой ММА, тот самый нокаут в противостоянии с Аскреном, ставший самым быстрым нокаутом в истории UFC.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.59
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 17:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Магомедов — Феррейра
  • Бои
  • Сегодня в 18:05
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ростов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Чимаев — Уиттакер
  • Бои
  • Сегодня в 22:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры