Падение Усмана в бою с Эдвардсом и еще 4 громких апсета в полусреднем весе UFC

В полусреднем весе UFC было немало гегемонов. Однако даже лучшие бойцы сенсационно проигрывали

1. Нейт Диас победил Конора Макгрегора

Мы все уже знаем эту историю. Конор Макгрегор должен был сразиться с чемпионом в легком весе Рафаэлем Дос Аньосом на UFC 196 (5 марта 2016 год) в попытке стать первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях одновременно.

К несчастью для «Мистика Мака», Дос Аньос сломал ногу примерно за две недели до боя, и промоутерам пришлось искать соперника для своей главной звезды. В дело вступил Нейт Диас, который тремя месяцами ранее убедительно доказал, что по-прежнему входит в десятку лучших в легком весе, победив Майкла Джонсона.

Но у него было всего 10 дней на подготовку к самому громкому бою в его карьере. Впрочем, для стоктонца это не имело значения, потому как в UFC решили провести поединок в полусреднем весе и ни тому, ни другому не пришлось много сгонять.

Конор Макгрегор globallookpress.com

Макгрегор выжал из себя все силы в первом раунде, пытаясь перебить Диаса, как он делал это почти с каждым своим соперником. Более крупный, высокий и известный своей железной челюстью Нейт не сдавался и во втором раунде перехватил инициативу.

Он неоднократно наносил удары по действующему чемпиону в полулегком весе. Измученный прессингом Макгрегор в конце концов не выдержал. Он попытался провести необдуманный тейкдаун, но Диас быстро перехватил инициативу в партере.

Вскоре после этого Нейт оформил удушающий прием сзади и заставил сдаться самую громкую звезду ММА в мире.

2. Мэтт Серра победил Жоржа Сен-Пьера

Жорж Сен-Пьер globallookpress.com

Этот исторический бой 7 апреля 2007 года многие считают величайшим апсетом в истории ММА. Никто не давал Серре шанса против великого полусредневеса и доминирующего чемпиона Сен-Пьера.

Статистика Серры в UFC до титульника 4 победы и 4 проигрыша. А человеком, которого он пытался свергнуть с пьедестала, был Жорж Сен-Пьер, один из лучших спортсменов и самых разносторонних бойцов в истории ММА.

Да и недавно он отобрал титул у другого величайшего полусредневеса на тот момент — Мэтта Хьюза, ошеломив его ударом ногой в голову. Серра казался для такого Сен-Пьера легкой мишенью.

Не имея ничего, что можно было бы потерять, Серра бросился в драку, как в последний раз. Сен-Пьер тогда еще не начал использовать осторожный стиль, который характеризовал его второе чемпионское правление, но именно этот бой направил канадца на такой путь.

Уже в первом раунде Серра нанес Сен-Пьеру удар правой рукой, от которого чемпион пошатнулся. Тем временем, претендент неустанно атаковал, стремясь к финишу.

В конце концов, он добился своего. Жорж не выдержал ударов, и его первое недолгое правление титулом бесславно закончилось. Серра неожиданно стал новым королем полусреднего веса UFC.

3. Би Джей Пенн победил Мэтта Хьюза

BJ Penn vs Matt Hughes 3 Highlights (Explosive KNOCKOUT)

Если вы когда-нибудь захотите узнать, почему преданные фанаты всегда будут высоко отзываться о Пенне, пересмотрите этот бой, прошедший 31 января 2004 года, и задумайтесь о сложившейся ситуации.

Хьюз набирал обороты в дивизионе, победив «Мача» Сакураи, Ньютона в матче-реванше, Гила Кастильо, Шона Шерка и Фрэнка Тригга, прежде чем выйти на бой с Пенном.

На его счету было 35 побед и 3 поражения, и он представлял собой невероятную угрозу, в то время как Би Джей только дебютировал в этой категории.

Тем не менее, это не помешало выходцу из легкого веса шокировать мир. В начале боя Пенн нанес Хьюзу короткий удар правой, из-за которого чемпион упал на спину в центре октагона, и претендент не дал ему подняться на ноги.

От Би Джея последовала серия добивающих ударов, после чего рефери тут же вмешался и остановил бой. В итоге Пенну хватило одного раунда, чтобы добиться победы над легендой полусреднего веса UFC.

4. Леон Эдвардс победил Камару Усмана

Камару Усман globallookpress.com

«Это не та ткань, из которой он скроен» — слова комментатора Джона Аника, когда Эдвардс нанес зубодробительный хай-кик левой ногой, мгновенно превративший его бой с Усманом на UFC 278 из сокрушительного поражения в триумф.

После уверенного первого раунда, в котором «Рокки» даже уложил чемпиона на канвас и контролировал его там с помощью собственной борьбы, Камару перехватил инициативу в середине боя и не собирался ее отдавать.

Перед финальным раундом тренер Эдвардса эмоциональной речью пытался вывести своего подопечного из того состояния, в котором он пребывал, и это сработало. Как раз, в тот момент, когда Дэниель Кормье и Джо Роган дискуссировали, что Эдвардс, казалось, смирился с поражением единогласным решением судей.

Однако за минуту до конца боя Леон вырвал победу из пасти поражения, прервав гегемонию Усмана. А затем «Рокки» закрепил свое место на вершине дивизиона, одержав победу решением судей в бою с Камару в Лондоне.

5. Хорхе Масвидаль победил Бена Аскрена

Хорхе Масвидаль globallookpress.com

Потрясающий удар коленом в прыжке, который Хорхе Масвидаль продемонстрировал 6 июля 2019-го в бою против сквернословящего Бена Аскрена, — нокаут, который не нуждается в представлении.

Тот год часто называют годом искупления Масвидаля, поскольку он взял перерыв, чтобы разобраться в себе, и вернулся с тремя победами подряд, включая захватывающий пятисекундный финиш.

Комментатор Джон Аник смело заявил: «Один из величайших нокаутов, которые мы когда-либо видели»

С этим трудно не согласиться. Аскрена, недавно дебютировавшего в UFC с досрочной победы над Робби Лоулером, хотели в кратчайшие сроки провести к титульнику. И Масвидаль, испытывавший проблемы с борьбой, выглядел удобным соперником для Бена.

Однако Хорхе сходу прочитал своего визави и брутально отправил его на настил за 5 секунд — сенсация, что тут сказать. Одна из причин, по которой Масвидаль является суперзвездой ММА, тот самый нокаут в противостоянии с Аскреном, ставший самым быстрым нокаутом в истории UFC.