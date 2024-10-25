Феррейра стал легкой мишенью для Нганну. Но с кем теперь драться «Хищнику»?

Феррейра оказался бессилен
В ночь с 19 на 20 октября на турнире в Саудовской Аравии бывший чемпион UFC в тяжелом весе вернулся в ММА впервые за более чем два года, и ему потребовалось менее четырех минут, чтобы победить Ренана Феррейру и стать обладателем титула PFL.
Фрэнсис хорошо известен своей способностью завершать бои мощными ударами. Но на этот раз Нганну провел лишь один тейкдаун в начале боя и больше не позволял Феррейре подняться на ноги.
Несколько мощных ударов от соперника на старте привели к тому, что «Хищник» повалил бразильца на канвас. Пока Нганну пытался нанести урон в гранд-энд-паунде, Феррейре едва не удалось провести удушающий прием «треугольник» снизу.
Нганну сопротивлялся, прежде чем вырваться, пока Феррейра отчаянно пытался подняться. Но уже через несколько мгновений «Хищник» обрушил на визави всю свою мощь. Феррейра в таком положении в основном просто прикрывался и не оказывал особого сопротивления.
С каждым ударом защита Ренана рушилась, и Нганну не сбавлял темп, пока бой не остановили. Рефери Дэн Миральотта милосердно вмешался, чтобы спасти Феррейру на отметке 3:32 в первом раунде. Фрэнсис довольно легко одержал победу в дебютном бою в PFL и сходу стал чемпионом в тяжелом весе:
«Я думаю, что мой следующий шаг в боевых искусствах зависит от меня, от того, что я чувствую. Я всегда считал, что мне еще есть, что сказать. Надеюсь, я и дальше буду так думать», — сказал Нганну о своем будущем.
Что будет дальше с Фрэнсисом, можно только догадываться. Ведь такому Нганну мало кто сможет противостоять, особенно с учетом того, как легко он побил уже экс-чемпиона PFL Ренана Феррейру.
Чемпион GLORY уже бросил вызов Фрэнсису
Рико Верхувен, взявший титул в тяжелом весе в GLORY, самой престижной организации в мире по кикбоксингу, хочет проверить себя в поединке с Нганну:
«Я уже давно думаю о кросс-турнире, так что мне нравится эта идея. Это новый вызов. Не то чтобы я устал от вызовов в Glory, но у меня потрясающая серия побед и защита титула. В начале этого года я выиграл турнир, но я открыт для новых вызовов. Раз уж мы заговорили о самых страшных людях на планете, давайте выясним, кто это»
Верхувен один из самых успешных кикбоксеров последнего десятилетия, выиграв 20 боев подряд, начиная с 2015 года, в том числе 11 раз защитив свой титул в Glory. 35-летний голландец в настоящее время готовится к реваншу за титул чемпиона против Леви Ригтерса, который состоится 7 декабря.
Если Рико добьется успеха, он будет искать еще один звездный бой, и Нганну более чем подходит на эту роль. Они могли бы встретиться по правилам кикбоксинга или ММА, но у Верхувена есть другое предложение:
«Есть много разных вариантов. Это может быть бой дома и на выезде, бой по кикбоксингу и бой по смешанным единоборствам. Но боксерский поединок — это тоже интересно.
Я тоже занимаюсь боксом уже несколько лет. Не на профессиональном уровне, не на ринге, но я много лет тренировался с дядей Тайсона Фьюри Питером Фьюри, и он говорит, что я готов к этому»
Верхувен и Нганну знакомы друг с другом, так как тренировались вместе в США, но оба, похоже, готовы к потенциальному поединку. Во время недавнего выступления на шоу Ариэля Хельвани Нганну улыбнулся, когда ему предложили бой, и сказал: «Пришлите мне контракт».
На первый взгляд может показаться, что такой поединок не принесет большой прибыли, но Верховен считает, что этот бой нужен фанатам:
«Я бы хотел сказать PFL, что, когда мы говорим о самых крутых боях на планете и о кросс-файтах, то мой поединок с Нганну, как раз, тот самый вариант. Это должно произойти, потому что за последние несколько лет мы видели самые безумные бои, и я думаю, что это один из них. Так что давайте сделаем это»
Звучит все красиво и заманчиво, но Фрэнсиса вряд ли заинтересует поединок в кикбоксинге. Скорее всего, Верхувену придется драться с «Хищникам» по правилам ММА, где у него нет шансов из-за отсутствия борцовской базы. Но у кого они есть?
Нганну отказался драться с Немковым, «Хищник» испугался?
Еще перед поединком Нганну против Феррейры в PFL утвердили Вадима Немкова в статусе запасного бойца. Однако «Хищник» заявил, что не будет драться с россиянином, потому как не готовился к нему.
Значит ли это, что камерунец испугался бывшего чемпиона Bellator в полутяжелом дивизионе? Наверное, нет, но все-таки в команде Нганну решили перестраховаться и в лишний раз не рисковать.
Впрочем, уже в 2025 году их поединок возможен, потому как других соперников из числа действующих тяжеловесов PFL у Фрэнсиса нет. Немков не так давно дебютировал в тяжелом дивизионе и сходу удосрочил другого бывшего чемпиона лиги Брунно Каппеллозу.
Это отличный дебют в новом для себя весе и громкое заявление о себе, как о главном конкуренте Фрэнсиса. Гольцов, Делия, Каппеллоза и другие бойцы PFL либо проиграли последние поединки, либо недостаточно медийны для такого громкого боя.
Что касается тех, кто присоединился к PFL после выкупа Bellator, то многие из них просто не уровень Нганну. Бейдеру, Васселлу и другим представителям топ-10 уже за 40. Из этой компании Немков единственный, кто имеет хотя бы теоретические шансы на успех.
У Вадима есть большое преимущество в скорости и на дистанции он способен перестрелять Нганну. Однако буквально одна ошибка грозит россиянину досрочным поражением, ведь Фрэнсис невероятно сильно бьет и хорош на канвасе.
В любом случае, интересно понаблюдать за тем, как россиянин будет навязывать бой одному из лучших тяжеловесов современности. Внушительная победная серия, статус чемпиона и главной звезды Bellator — у Немкова есть все, чтобы получить бой с Нганну уже через несколько месяцев.