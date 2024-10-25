Феррейра стал легкой мишенью для Нганну. Но с кем теперь драться «Хищнику»?

Фрэнсис Нганну в своем дебюте в PFL удосрочил Ренана Феррейру уже в первом раунде и стал чемпионом в тяжелом весе. Но теперь встал вопрос: а с кем после столь яркого триумфа «Хищнику» драться далее?

Феррейра оказался бессилен

В ночь с 19 на 20 октября на турнире в Саудовской Аравии бывший чемпион UFC в тяжелом весе вернулся в ММА впервые за более чем два года, и ему потребовалось менее четырех минут, чтобы победить Ренана Феррейру и стать обладателем титула PFL.

Фрэнсис хорошо известен своей способностью завершать бои мощными ударами. Но на этот раз Нганну провел лишь один тейкдаун в начале боя и больше не позволял Феррейре подняться на ноги.

Несколько мощных ударов от соперника на старте привели к тому, что «Хищник» повалил бразильца на канвас. Пока Нганну пытался нанести урон в гранд-энд-паунде, Феррейре едва не удалось провести удушающий прием «треугольник» снизу.

The King is back! 🦁 Francis Ngannou knocks out Renan Ferreira 😱 #battleofthegiants highlights

Нганну сопротивлялся, прежде чем вырваться, пока Феррейра отчаянно пытался подняться. Но уже через несколько мгновений «Хищник» обрушил на визави всю свою мощь. Феррейра в таком положении в основном просто прикрывался и не оказывал особого сопротивления.

С каждым ударом защита Ренана рушилась, и Нганну не сбавлял темп, пока бой не остановили. Рефери Дэн Миральотта милосердно вмешался, чтобы спасти Феррейру на отметке 3:32 в первом раунде. Фрэнсис довольно легко одержал победу в дебютном бою в PFL и сходу стал чемпионом в тяжелом весе:

«Я думаю, что мой следующий шаг в боевых искусствах зависит от меня, от того, что я чувствую. Я всегда считал, что мне еще есть, что сказать. Надеюсь, я и дальше буду так думать», — сказал Нганну о своем будущем.

Что будет дальше с Фрэнсисом, можно только догадываться. Ведь такому Нганну мало кто сможет противостоять, особенно с учетом того, как легко он побил уже экс-чемпиона PFL Ренана Феррейру.

Чемпион GLORY уже бросил вызов Фрэнсису

Рико Верхувен globallookpress.com

Рико Верхувен, взявший титул в тяжелом весе в GLORY, самой престижной организации в мире по кикбоксингу, хочет проверить себя в поединке с Нганну:

«Я уже давно думаю о кросс-турнире, так что мне нравится эта идея. Это новый вызов. Не то чтобы я устал от вызовов в Glory, но у меня потрясающая серия побед и защита титула. В начале этого года я выиграл турнир, но я открыт для новых вызовов. Раз уж мы заговорили о самых страшных людях на планете, давайте выясним, кто это»

Верхувен один из самых успешных кикбоксеров последнего десятилетия, выиграв 20 боев подряд, начиная с 2015 года, в том числе 11 раз защитив свой титул в Glory. 35-летний голландец в настоящее время готовится к реваншу за титул чемпиона против Леви Ригтерса, который состоится 7 декабря.

Если Рико добьется успеха, он будет искать еще один звездный бой, и Нганну более чем подходит на эту роль. Они могли бы встретиться по правилам кикбоксинга или ММА, но у Верхувена есть другое предложение:

«Есть много разных вариантов. Это может быть бой дома и на выезде, бой по кикбоксингу и бой по смешанным единоборствам. Но боксерский поединок — это тоже интересно.

Фрэнсис Нганну (слева) globallookpress.com

Я тоже занимаюсь боксом уже несколько лет. Не на профессиональном уровне, не на ринге, но я много лет тренировался с дядей Тайсона Фьюри Питером Фьюри, и он говорит, что я готов к этому»

Верхувен и Нганну знакомы друг с другом, так как тренировались вместе в США, но оба, похоже, готовы к потенциальному поединку. Во время недавнего выступления на шоу Ариэля Хельвани Нганну улыбнулся, когда ему предложили бой, и сказал: «Пришлите мне контракт».

На первый взгляд может показаться, что такой поединок не принесет большой прибыли, но Верховен считает, что этот бой нужен фанатам:

«Я бы хотел сказать PFL, что, когда мы говорим о самых крутых боях на планете и о кросс-файтах, то мой поединок с Нганну, как раз, тот самый вариант. Это должно произойти, потому что за последние несколько лет мы видели самые безумные бои, и я думаю, что это один из них. Так что давайте сделаем это»

Звучит все красиво и заманчиво, но Фрэнсиса вряд ли заинтересует поединок в кикбоксинге. Скорее всего, Верхувену придется драться с «Хищникам» по правилам ММА, где у него нет шансов из-за отсутствия борцовской базы. Но у кого они есть?

Нганну отказался драться с Немковым, «Хищник» испугался?

Вадим Немков globallookpress.com

Еще перед поединком Нганну против Феррейры в PFL утвердили Вадима Немкова в статусе запасного бойца. Однако «Хищник» заявил, что не будет драться с россиянином, потому как не готовился к нему.

Значит ли это, что камерунец испугался бывшего чемпиона Bellator в полутяжелом дивизионе? Наверное, нет, но все-таки в команде Нганну решили перестраховаться и в лишний раз не рисковать.

Впрочем, уже в 2025 году их поединок возможен, потому как других соперников из числа действующих тяжеловесов PFL у Фрэнсиса нет. Немков не так давно дебютировал в тяжелом дивизионе и сходу удосрочил другого бывшего чемпиона лиги Брунно Каппеллозу.

Это отличный дебют в новом для себя весе и громкое заявление о себе, как о главном конкуренте Фрэнсиса. Гольцов, Делия, Каппеллоза и другие бойцы PFL либо проиграли последние поединки, либо недостаточно медийны для такого громкого боя.

Что касается тех, кто присоединился к PFL после выкупа Bellator, то многие из них просто не уровень Нганну. Бейдеру, Васселлу и другим представителям топ-10 уже за 40. Из этой компании Немков единственный, кто имеет хотя бы теоретические шансы на успех.

У Вадима есть большое преимущество в скорости и на дистанции он способен перестрелять Нганну. Однако буквально одна ошибка грозит россиянину досрочным поражением, ведь Фрэнсис невероятно сильно бьет и хорош на канвасе.

В любом случае, интересно понаблюдать за тем, как россиянин будет навязывать бой одному из лучших тяжеловесов современности. Внушительная победная серия, статус чемпиона и главной звезды Bellator — у Немкова есть все, чтобы получить бой с Нганну уже через несколько месяцев.