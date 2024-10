Феррейра стал легкой мишенью для Нганну. Но с кем теперь драться «Хищнику»?

В ночь с 19 на 20 октября на турнире в Саудовской Аравии бывший чемпион UFC в тяжелом весе вернулся в ММА впервые за более чем два года, и ему потребовалось менее четырех минут, чтобы победить Ренана Феррейру и стать обладателем титула PFL.

Фрэнсис хорошо известен своей способностью завершать бои мощными ударами. Но на этот раз Нганну провел лишь один тейкдаун в начале боя и больше не позволял Феррейре подняться на ноги.

Несколько мощных ударов от соперника на старте привели к тому, что «Хищник» повалил бразильца на канвас. Пока Нганну пытался нанести урон в гранд-энд-паунде, Феррейре едва не удалось провести удушающий прием «треугольник» снизу.

The King is back! 🦁 Francis Ngannou knocks out Renan Ferreira 😱 #battleofthegiants highlights