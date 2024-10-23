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    Титульный бой Топурии с Холлоуэем, возвращение Чимаева и Анкалаева. Анонс карда UFC 308

    Топурия проведет защиту с Холлоуэем, Чимаев против Уиттакера, Анкалаев подерется с Ракичем

    Бои ММА UFC Сборная России Александр Волкановски Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Камару Усман Хамзат Чимаев Алекс Перейра Роберт Уиттакер Пауло Коста Иржи Прохазка Магомед Анкалаев
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    Илия Топурия
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    Илия Топурия
    26 октября состоится турнир UFC 308 в Абу-Даби. В главном бою вечера в битве за пояс в полулегком весе сойдутся Илия Топурия и Макс Холлоуэй

    Бои предварительного карда

    1. Бруно Силва в среднем весе сразится с Исмаилом Наурдиевым

    2. Ибо Аслан в полутяжелом дивизионе подерется против Рафаэля Серкуэйры

    3. Ринат Фахретдинов в полусреднем весе встретится с Карлосом Лилом

    4. Фарид Башарат в легчайшем дивизионе сразится с Виктором Хьюго

    5. Кеннеди Нзечукву в тяжелом весе встретится с Крисом Барнеттом

    6. Абусупьян Магомедов в среднем весе подерется с Бруно Феррейрой

    7. Мактыбек Оролбай в легком дивизионе встретится с Матеушем Ребецки

    8. Джефф Нил в полусреднем весе проведет бой с Рафаэлем Дос Аньосом

    UFC 308 Обратный отсчет — Топурия vs Холлоуэй

    Бои основного карда

    Основной кард турнира в Абу-Даби откроет поединок в среднем весе с участием Шарабутдина Магомедова и Армена Петросяна. Бойцы по-разному провели свои предыдущие встречи в промоушене.

    Шарабутдин в августе одержал непростую победу единогласным решением судей над Михалом Олексейчуком. А вот его грядущий оппонент в начале года в феврале уступил сабмишном Родольфо Виейре.

    Петросян выступает в UFC уже 2 года, однако по карьерной лестнице вверх никак не продвинулся и котируется в статусе одного из середняков дивизиона. Но надо признать, что у армянина и оппозиция была сильнее.

    В целом, Армен запомнился, как универсальный боец, способный драться и в стойке, и на земле. В грядущем поединке ему однозначно стоит обратить внимание на работу в партере, потому как его соперник Шара Буллет ярко выраженный ударник.

    Шарабутдин Магомедов
    globallookpress.com

    Следующими в октагон в рамках полутяжелого веса выйдут Магомед Анкалаев и Александр Ракич. Бойцы располагаются на первой и пятой строчках в рейтинге. Не исключено, что победитель данного противостояния далее выйдет на титульник с Алексом Перейрой.

    У российского бойца шансов на успех получить поединок за пояс гораздо больше. Магомед никому не проигрывает в промоушене с 2018-го года на протяжении 11-ти боев кряду. В предыдущем своем поединке дагестанец нокаутировал во втором раунде Джонни Уокера.

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    • Анкалаев очень опасен абсолютно на всех этажах. Он умело контролирует соперников в клинче и партере, а также обладает сильным ударом и способен финишировать в стойке. Но и соперник на этот раз более серьезный.

    Ракич хоть и проиграл предыдущий бой Прохазке техническим нокаутом, однако очень грамотно провел его с тактической точки зрения. И бьет австриец не менее сильно, чем Магомед. Александр один из самых атлетичных и физически крепких бойцов в полутяжелом весе. Его габариты и мощь, действительно, могут стать проблемой.

    Магомед Анкалаев
    globallookpress.com

    В полулегком весе состоится поединок с участием Лерона Мерфи и Дэна Иге. В преддверии очной встречи бойцы располагаются на 12-й и 14-й позициях в рейтинге. Лерон восходящая звезда полулегкого дивизиона.

    Британец еще никому не проигрывал в своей карьере. В смешанных единоборствах у него 14 побед и одна ничья. К очередному своему поединку Мерфи подходит на серии из шести выигрышей кряду, а последний из них был добыт в противостоянии с Эдсоном Барбозой по очкам.

    А вот его грядущий соперник не может похвастаться такой стабильностью. Правда, и списывать со счетов раньше времени Иге не стоит. Американец хоть и не продвигается вверх по карьерной лестнице, но уже давно располагается в топ-15 и является непростым оппонентом.

    За последние 5 поединков у Дэна 3 победы и 2 поражения. Отметить можно невероятную стойкость и волю к победе. Даже находясь проигрышной ситуации, Иге никогда не сдается и агрессивно дерется до последней секунды.

    Чимаев и Топурия пообещали удивить весь мир

    Хамзат Чимаев
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в рамках среднего веса подерутся Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев, занимающие третью и 13-ю позиции в рейтинге. «Борз» подходит к этому противостоянию в статусе непобежденного.

    В UFC он идет на серии из семи побед подряд и уже давно должен был подраться за титул, если бы не проблемы с визой и здоровьем. Хамзат выйдет в клетку после годовалого простоя. Ровно 12 месяцев назад на турнире в Абу-Даби он победил Камару Усмана решением большинства.

    Сильной стороной Чимаева является борьба. У него невероятно быстрые проходы в ноги, от которых сложно защититься. Также «Борз» обладает внушительным контролем в партере. Если чеченец переводит соперника на настил, то встать из-под него практически невозможно.

    Но вот в стойке у Хамзата присутствуют определенные проблемы и это наглядно показал тот же Камару Усман. Есть также вопросы и к выносливости. Они становятся более актуальными с учетом того, что бой против Уиттакера пройдет в формате пяти раундов.

    А Роберт, как видим, переживает вторую молодость. Свой проигрыш Дю Плесси он закрыл победами над Пауло Костой по очкам и нокаутом в первом раунде против Икрама Алискерова. Уиттакер бывший чемпион и один из самых опытных бойцов в среднем весе. Для Хамзата это точно будет нелегкий бой.

    Макс Холлоуэй
    globallookpress.com

    В главном событии вечера чемпион полулегкого веса Илия Топурия проведет защиту титула против Макса Холлоуэя. «Эль-Матадор» завоевал пояс в феврале этого года, когда нокаутировал во втором раунде Александра Волкановски.

    В UFC грузинский боец выиграл все предыдущие 7 поединков. Илия молод, силен и непобежденный. Он обладает не только невероятной техникой бокса, но и внушительной ударной мощью. Буквально одним касанием чемпион способен потушить свет в глазах любому сопернику.

    Вдобавок, он также неплох в партере и об этом наглядно говорит победа сабмишном над Брайсом Митчеллом. Топурия, может быть, сам не очень хорош в защите от тейкдаунов, но в противостоянии с Холлоуэем о проходах в ноги беспокоиться точно не стоит.

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    • Макс, также как и Уитакер, переживает вторую молодость. Все предыдущие 3 поединка он выиграл в одностороннем порядке. А его нокаут в противостоянии с Джастином Гейджи на юбилейном 300-м турнире уже стал культовым.

    «Благословенный» с годами стал более тактически грамотным бойцом. Да, он все так же любит зарубиться с соперником на ближней дистанции, но делает это на своих условиях. Бездумно лезть в размены с Холлоуэем не стоит никому. Макс очень хитер и опасен. И он прилетел в Абу-Даби не просто так.

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