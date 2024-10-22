Проигрыш Фундоре не был случайным. Тим Цзю провалился в бою с Муртазалиевым

20 октября Тим Цзю уступил техническим нокаутом Бахраму Муртазалиеву в битве за пояс чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии IBF. Это уже второй проигрыш кряду вслед за неудачей в бою с Себастьяном Фундорой в марте

Все пошло не по плану Тима

Тим Цзю дрался впервые после своего первого поражения от Себастьяна Фундоры в Лас-Вегасе в марте, когда из-за сильного рассечения он потерял обзор и проиграл раздельным решением судей.

Его очередной соперник 31-летний россиянин Муртазалиев завоевал вакантный титул IBF в апреле, победив Джека Калкейя в Германии досрочно. Несмотря на то, что он был в тени более популярного Цзю, Бахрам впечатляюще и безжалостно вышел из нее.

Преимущество Муртазалиева в габаритах казалось значительным в начале боя, но Цзю, как и следовало ожидать, сразу же попытался атаковать и первым добился успеха, нанеся прямой удар правой.

Когда Бахрам получил удар в корпус, а затем прямой удар правой и прямой удар левой, стало ясно, что оба бойца настроены на серьезный бой. Затем Муртазалиев уже сам ударил Цзю правой.

Murtazaliev vs Tszyu HIGHLIGHTS: October 19, 2024 | PBC on Prime Video

Немного сбавив темп, боксеры возобновили размены на средней дистанции в начале второго раунда, когда Цзю дважды подряд попал в цель. Но затем он пропустил сильный удар левой от Муртазалиева и упал в нокдаун.

Когда Цзю поднялся на ноги, он все еще не мог стоять устойчиво. Вместо того, чтобы попытаться защититься, он наивно вступил в агрессивный бой с чемпионом, после чего еще дважды побывал на канвасе.

Очередной удар слева в подбородок отправил Тима в нокдаун в третьем раунде. Удар был достаточно сильным, ведь когда австралиец снова поднялся, его шатало также сильно, как и в первый раз.

Цзю решил инстинктивно дать отпор, а не пытаться выжить, и, пока он пытался защититься и рисковал вмешательством рефери Криса Янга, представители команды Тима выкинули на ринг полотенце.

Буквально в одночасье мечты Цзю о титуле чемпиона мира IBF рухнули, когда в трех напряженных раундах он потерпел поражение от Бахрама Муртазалиева техническим нокаутом на турнире Caribe Royale в Орландо, в США.

Никакого неуважения

Бахрам Муртазалиев (слева) globallookpress.com

Бахрам Муртазалиев надеется наладить контакт с Тимом Цзю, который, по его мнению, поможет обоим бойцам развиваться. Чемпион IBF сказал, что готов работать вместе и спарринговать с Цзю в будущем:

«Когда я сделал свой первый большой шаг, я понял, как это тяжело. Цзю — настоящий воин», — сказал Муртазалиев.

Бахрам терпеливо ждал 4 года, чтобы стать чемпионом мира, несмотря на то, что обязательным претендентом на титул по версии IBF в весовой категории до 70 кг был Джермелл Чарло.

Но в апреле Муртазалиев отправился в Германию вместо американца и завоевал вакантную корону IBF, победив немца Джека Калкейя в нокаутом в 11-ти раундах. Теперь же Муртазалиев сохранил свой пояс, победив Цзю в рамках своей первой защиты титула.

Когда его спросили, ожидал ли он, что сможет так эффектно завершить бой с Цзю, Муртазалиев ответил:

«Мы просто постоянно работали над этими комбинациями, и когда начался бой, это произошло автоматически. Мы 10 недель отрабатывали те удары, которые причинили ему боль»

Муртазалиев сказал, что его команда сделала все возможное, чтобы использовать все шансы против Цзю:

«Мы создавали возможности и верили, что сможем выиграть этот бой», — добавил Бахрам.

Муртазалиева вновь недооценили

Теренс Кроуфорд globallookpress.com

Теренс Кроуфорд (чемпион мира в первом среднем весе по линии WBA) поделился своими впечатлениями от неожиданного поражения Тима. Он заявил, что Цзю недооценил Муртазалиева, у которого было 23 победы в 23-ти боях (из них 17 нокаутом).

По словам американца, Цзю изначально отвлекся, сосредоточившись на других потенциальных соперниках. Из-за этого он и был нокаутирован в третьем раунде боя:

«Тим думал, что это будет легко. Он недооценил этого парня и беспокоился о других бойцах»

Бой стал демонстрацией силы Муртазалиева, который трижды отправил Цзю в нокдаун во втором раунде. Затем он снова отправил его в нокдаун в третьем раунде, после чего секунданты Цзю выбросили полотенце. Результат стал явным отражением доминирования Муртазалиева на ринге.

Теренс Кроуфорд подчеркнул, что, хотя Цзю выглядел в хорошей физической форме, ему не хватало навыков в защите, необходимых для противостояния такому агрессивному бойцу. Тим принял рискованное решение, согласившись встретиться с Муртазалиевым, и риск не оправдался.

Другой легендарный боксер Шон Портер также высказался о прошедшем поединке. Он отметил, что язык тела Цзю был высокомерным и что ему не следовало пытаться «тушить пожар огнем»:

«Я думал, что Тим будет двигаться влево, кружить и использовать свой размах рук. Я знаю, что вы видите разницу в размахе рук или недостаток у Тима, но это не имеет значения. Я побеждал всех, с кем выходил на ринг. Все, с кем я выходил на ринг, были выше и длиннее меня. Это можно сделать.

Я думал, что он собирается это сделать, но он этого не сделал. Я думаю, что именно это и произошло. Они выступили в другом стиле, не таком, как ожидал лагерь Цзю, и я думаю, что с этого все и началось.

Знаете, что меня беспокоило? Тим был немного высокомерным в начале боя. Я не думаю, что он заслужил право доминировать в этом бою», — сказал Портер.

Поражение от Муртазалиева может стать серьезным ударом по карьере Цзю. После такой неудачи проигрыш Фундоре уже не выглядит случайным. Тим на спаде, и ему нужно многое изменить, чтобы вернуться на вершину.