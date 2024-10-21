Эрнандез финишировал Перейру, Фонт сенсационно победил Филлипса. Обзор карда UFC Vegas 99

В ночь с 19 на 20 октября состоялся турнир UFC Vegas 99. В главном бою вечера в среднем весе встретились Мишель Перейра и Энтони Эрнандез

Результаты боев предварительного карда

1. Робелис Деспанье в тяжелом весе проиграл единогласным решением Остину Лэйну

2. Элис Арделиан в женском минимальном весе проиграла единогласным решением Мелиссой Мартинез

3. Джессика Пенн в женском минимальном весе победила единогласным решением Элис Рид

4. Джоселин Эдвардс в женском легчайшем дивизионе выиграла сабмишном в третьем раунде у Тамирес Видаль

5. Брэд Катона в легчайшем весе уступил единогласным решением Джину Мацумото

6. Матеус Николау в наилегчайшем дивизионе проиграл единогласным решением Асу Алмабаеву

UFC Вегас 99: Энтони Хернандез — Слова после боя

Бои основного карда

Открывал основной кард турнира поединок в полулегком весе с участием Даррена Элкинса и Даниэля Пинеды. Несмотря на то, что участникам боя было по 40 и 39 лет, они закатили настоящую рубку.

Даррен на старте встречи попытался срубить соперника мощным хай-киком, но тот прихватил ногу и перевел его в партер. Правда, на нижнем этаже Даниэль еще и сумел поймать визави на удушающий прием.

Выбравшись из трудной ситуации, Элкинс осыпал соперника локтями в партере. Очередной отрезок получился чуть менее активным, но более тактически грамотным. Бойцы подбирали удобную для себя дистанцию в стойке, пытаясь нокаутировать друг друга.

В третьем раунде Пинеда начал перебивать Элкинса на руках, но тот грамотно завязал его в клинче у сетки. Этого оказалось достаточно, чтобы одержать победу единогласным решением. Но а 39-летний Пинеда по окончании боя объявил о завершении карьеры.

В легчайшем весе состоялся поединок Джейка Хадли и Кэмерона Смотермана. И практически все 15 минут их противостояние проходило в стойке без работы в партере. На старте встречи Хадли был очень активен и постоянно выбрасывал лоу-кики.

Правда, ничем другим англичанин в первом раунде не отметился. К тому же, после перерыва Джейк еще и попал пальцем сопернику в глаз, за что лишился балла. Тем временем, Смотерман работал первым номером в стойке, постепенно наращивая свое давление.

В заключительном отрезке американец и вовсе был гораздо сильнее оппонента. Кэмерон раз за разом доносил до головы Хадли жесткие попадания. Американец практически не думал о защите.

Смотерман шел вперед за нокаутом, и все же на досрочный финиш ему не хватило времени. Тем не менее, счет по очкам получился более чем убедительный в его пользу. Кэмерон одержал победу единогласным решением судей. Один из них показал счет 30-26, а двое других 29-27 в пользу американца.

Чарльз Джонсон и Су Мудаэрджи globallookpress.com

Следующими в октагон в рамках наилегчайшего дивизиона вышли Су Мудаэрджи и Чарльз Джонсон. Китайский боец с первых секунд противостояния пошел вперед за тейкдауном. Стянуть соперника вниз не получилось, но зато удалось завязать его в клинче у сетки.

Правда, Джонсон очень удачно оборонялся в пассивной борьбе, пробивая жесткие удары локтями. В таком же стиле поединок продолжился и после перерыва. Но на этот раз Су едва не был нокаутирован. При очередной попытке тейкдауна он получил мощный удар в голову навстречу и упал на настил.

Джонсон попытался добить соперника в партере, однако Мудаэрджи попал по тому ап-киком и потряс его. Но и Чарльз тоже довольно быстро пришел в себя, не дав китайскому бойцу закончить эту встречу досрочно.

Заключительный раунд прошел на встречных курсах. Су работал первым номером, а американец контратаковал, но попадал чуть точнее. Поединок вышел конкурентным. И тем не менее, судьи со счетом 29-28 отдали победу Джонсону.

Филлипс и Перейра полностью провалились

Кайер Филлипс и Роб Фонт globallookpress.com

В рамках со-главного события вечера состоялся поединок с участием Роба Фонта и Кайера Филлипса в легчайшем дивизионе. В преддверии очной встречи бойцы занимали десятую и 12-ю позиции в рейтинге.

После сильного первого раунда, в котором Филлипс провел тейкдаун, а затем нанес несколько значимых ударов, бой неожиданно выровнялся. Фонт, начиная со второго отрезка, использовал свой фирменный джеб в сочетании с агрессивными апперкотами.

В дальнейшем бой в основном проходил в стойке и 38-летний Роб не сбавлял темп. Филлипс держался и пытался использовать контратакующие удары, которые уже не были такими эффективными. Плюс ко всему, более молодой Кайер просел по кардио в конце встречи.

В итоге произошла мини-сенсация и поединок единогласным решением выиграл 38-летний пуэрториканец. Этой победой Фонт прервал серию из двух поражений. Филлипс, в свою очередь, прервал серию из пяти побед подряд.

Он был явным фаворитом этого поединка и имел все шансы ворваться в первую десятку рейтинга. Но Фонт доказал, что он не просто так в топ-10. И возможно, в следующем поединке он вновь получит более статусного оппонента.

В главном событии вечера в среднем весе состоялся поединок с участием Энтони Эрнандеза и Мишеля Перейры. Бойцы перед началом турнира занимали 13-ю и 14-ю позиции в рейтинге.

В первом раунде у Перейры были хорошие моменты: он нанес плотный удар в корпус и отразил первые 8 попыток Эрнандеса провести тейкдаун. Но как только 31-летний американец наконец уложил Перейру на землю, он начал идеально реализовывать свою стратегию.

Перейра ничем не мог ответить Эрнандезу во всех последующих отрезках. Тренер Мишеля в перерывах просил бразильца нанести хотя бы один удар коленом в надежде на нокаут.

В пятом раунде Перейра сделал это, но Эрнандез даже после пропущенного удара снова удачно провел тейкдаун. Оказавшись на земле, Энтони обрушил на визави град ударов, пока рефери Херб Дин не остановил бой.

В итоге Эрнандез одержал доминирующую победу техническим нокаутом. На вопрос о том, кого он хочет видеть следующим соперником после того, как прервал победную серию Перейры из восьми боев, триумфатор не назвал конкретного имени, но выразил желание подраться с соперником, стоящим выше него в рейтинге:

«Я даже не слежу за рейтингом так пристально, но я знаю, что готов сразиться с тем, кто выше меня», — заявил Эрнандез.