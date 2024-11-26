26 ноября в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов «Слован» Братислава на своем поле сыграет против «Милана». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Слован» Братислава — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Слован» Братислава

Турнирное положение: «Слован» Братислава после четырех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает последнюю, 36-ю позицию с отставанием в пять очков от зоны плей-офф (9-24 места).

Команда не набрала очков, поскольку в первых турах на выезде потерпела разгром от «Селтика» (1:5), дома от «Манчестер Сити» (0:4) и «Динамо» Загреб (1:4), а также в гостях проиграла «Жироне» (0:2).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках словацкого первенства «Слован» на чужом поле сыграл вничью с «Кошице» (1:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 14-ти поединков находится на первой позиции, опережая своего ближайшего преследователя лишь на один балл.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на словацкий чемпионат и Лигу чемпионов, «Слован» Братислава по разу проиграл, выиграл и сыграл вничью.

Такая форма сама по себе не сулит хозяевам хороших шансов на победу, но главное, что не обещает им даже ничью — это явное преимущество соперника в классе.

Два гола команды в Лиге чемпионов нового сезона забивали разные игроки.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» после четырех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 20-ю позицию в зоне плей-офф (9-24 места) и отставанием в три балла от зоны выхода в 1/8 финала.

Команда набрала шесть очков после того, как в первых турах проиграла дома «Ливерпулю» (1:3) и на выезде «Байеру» (0:1), а также обыграла на своем поле «Брюгге» (3:1) и в гостях «Реал» (3:1).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках итальянского первенства «Милан» на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» (0:0).

Коллектив в своем национальном чемпионате занимает седьмую строчку, отставая на шесть очков от зоны еврокубков, которая начинается с шестой позиции.

Не сыграют: травмированы — Беннасер и Флоренци, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Милан» не выиграл при двух победах и двух ничьих.

Безотносительно от формы гостей, которая, в целом, неплоха, они выглядят явным фаворитом игры, если учесть, что они на голову превосходят соперника в классе.

Тиджани Рейндерс — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Слована» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Слована» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Милана» хотя бы одна команда не забивала.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.60, победа «Слована» — в 13.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.85.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Слована».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30