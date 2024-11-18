Очередная тренерская отставка, беспроигрышная неделя ЦСКА, спад «Северстали»

Завершившая днем ранее игровая неделя запомнилась очередным смещением тренера и наиболее продолжительной в нынешнем сезоне серией без поражений, которая подошла к концу.

В «Ладе» объявили об отставке Олега Браташа

Олег Браташ ХК «Лада»

С Олегом Владимировичем Браташем ассоциируется возвращение «Лады» в КХЛ, которое сопровождалось лучистой кампанией и внезапным выходом в плей-офф. Кажется, на тот момент тольяттинцы замахнулись на цели, превышающие их скромные возможности.

Однако в регулярном сезоне 2024/25 «Лада» стала тенью сенсационной команды образца прошлого года, несмотря на то что в турнирном понимании ситуация сейчас вполне рабочая.

В середине прошлой недели боссы «автозаводцев» пришли к выводу о том, что Олег Браташ исчерпал себя в нынешней роли, и объявили об отставке, которая произошла спустя двое суток после поражения «Лады» от «Салавата Юлаева» — 1:3.

Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Павел Зубов, с которым тольяттинцы провели домашний матч против «Металлурга» Мг и потерпели боевое поражение в серии буллитов после практически равных трех периодов и овертайма — 1:2 Б.

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На текущий момент «Лада» располагается на 8-й строчке в таблице Восточной конференции с 24 очками на счету и отрывом в 1-2 турнирных пункта от 9-й «Сибири» и 10-го «Авангарда» соответственно.

Даже ввиду скромного количества побед (10 на сегодняшний день) и относительно низкой результативности (58 заброшенных шайб) «автозаводцы» соревнуются за место в кубковой зоне, и теперь команде предстоит подстраиваться под новый курс, который предложит ей новый наставник.

ЦСКА взвинчивает темп

ЦСКА ХК ЦСКА

Московские армейцы находятся в процессе перестройки под большие задачи, в которые непременно включена и борьба за Кубок после нескольких неудачных сезонов. Но хоккеисты обновленного состава ЦСКА все еще адаптируются к новым ролям, жертвуя тем самым результатами.

По ходу сезона команду Ильи Воробьева преследуют невыразительные отрезки, на смену которым недавно пришел цикл более убедительный. В частности, победой ЦСКА закончились шесть матчей из последних семи.

Практически каждую игру москвичи сопровождают высокой результативностью и хорошими цифрами в обороне, все реже пропуская больше одной шайбы. Придерживаясь актуальных стандартов, столичная компания провела и минувшие семь дней.

В прошлый четверг ЦСКА встретился с «Локомотивом», которому нанес первое с 14 октября поражение, не позволив приблизиться к клубному рекорду — 2:0. Вслед за сенсацией в Москве армейцы разгромили «Ак Барс» в Казани — 3:0.

Серия повышенного уровня продуктивности и невнятные показатели прочих конкурентов позволили ЦСКА подняться на 5-ю строчку в таблице Западной конференции. С 33 очками после 25 матчей команда Воробьева отстает от зоны топ-3 всего на 2 балла с играми в запасе.

У СКА по-прежнему форменный кризис

СКА VK

Пока одни армейцы взяли курс на ренессанс, другие переживают упадок. На момент 28 сыгранных матчей СКА довольно редко демонстрировал на льду что-либо столь выдающееся, из-за чего можно было бы сказать, что перед нами непоколебимый претендент на Кубок.

На сегодняшний день СКА остается набором красивых фамилий, собрав воедино которые в условном хоккейном симуляторе, все заработало бы как слаженный механизм, добывающий одну победу за другой. Но в более приземленных реалиях санкт-петербуржцы далеки от команды в прямом понимании этого определения.

На протяжении нескольких последних недель СКА практически не побеждает: один успешный матч из семи последних — явно не тот расклад, который может удовлетворить амбиции по-настоящему мотивированного коллектива.

В рамках последней игровой семидневки команда Романа Ротенберга потерпела поражение от «Авангарда» — 1:2, после чего лишь за счет большого упорства взяла верх над «Сибирью» — 1:0 Б. Вслед за выездом в Новосибирск СКА добрался до Казани, но справиться с «Ак Барсом» не сумел — 2:3 ОТ.

В 28 матчах питерские армейцы заработали 35 очков, с которыми опустились на 4-е место в таблице Западной конференции. С таким же количеством набранных баллов на 3-ю строчку поднялось «Динамо» Москва.

«Северсталь» в фазе замедления

«Северсталь» в матче с «Витязем» VK

«Северстали» Андрея Козырева свойственна собственная изменчивость: неоднократно — не только в текущем сезоне — мы наблюдали за тем, как череповецкая команда делит свой турнирный путь на подходы, возглавляемые успехами и провалами. На сегодняшний день «сталь» находится в активной фазе последнего.

На протяжении нескольких предыдущих недель — с 15 октября — «Северсталь» ни разу за семь матчей не вписала в свою карту какую-либо турнирную осечку. Но на смену семи победам пришла серия, разросшаяся до четырех поражений.

В рамках последней игровой недели «Северсталь» ничего не смогла противопоставить «Витязю» в двух очных встречах — 0:2; 1:7, между которым случился разгром от «Спартака» — 1:4.

Четыре матча без набранных очков по принципам конкурентной борьбы в Западной конференции — это довольно много. Оставшись с 30 баллами по итогам 26 матчей, команда Андрея Козырева опустилась на 7-ю строчку таблицы, сравнявшись по этому показателю с находящимся ниже минским «Динамо».

В сторону обоих претендентов засматривается 9-й «Витязь», который по итогам 26 проведенных встреч набрал 27 очков, а на неделе, помимо двух побед над «Северсталью», результативно уступил «Динамо» Минск — 4:6.

Московское «Динамо» вновь идет без поражений

«Динамо» Москва в игре с «Сибирью» ХК «Динамо»

После безобразного начала сезона «Динамо» Москва пытается выправить ситуацию. Ранее команда Алексея Кудашова выдала несколько коротких беспроигрышных отрезков, а на прошлой неделе провернула этот трюк еще раз, одержав три победы.

В новый бесперебойный поток бело-голубых вошли встречи с «Авангардом» — 5:3 и «Сибирью» — 2:1, за которыми последовал боевой матч на территории «Трактора», где столичный клуб упустил преимущество в две шайбы, но успешно довел начатое в серии буллитов — 4:3 ОТ.

В упомянутой игре с лидером Восточной конференции все внимание заслуженно досталось вратарю москвичей Хантеру Миске, который совершил 48 спасений из 51, закончив матч с 94,12% отраженных бросков.

Находясь на этапе возвращения в гонку лидеров, динамовцы поднялись на 3-е место в таблице Западной конфедерации, набрав 35 очков и сместив на 4-ю строчку СКА благодаря лучшим дополнительным показателям. Между вторым «Спартаком» разрыв прямо сейчас составляет всего 2 турнирных пункта.

«Автомобилист» все еще стабилен

«Автомобилист» не проигрывает на протяжении семи матчей ХК «Автомобилист»

В период, когда лидер Востока все чаще берет паузы в вопросе циклов без поражений, «Автомобилист» стал наиболее стабильным представителем конференции на текущий момент.

Еще на старте сезона команда Николая Заварухина обозначила себя в статусе участника гонки лидеров, но несколько естественных для нее периодов спада не позволили обойти безупречных соседей, возглавляемых Бенуа Гру.

26 октября «Автомобилист» одержал победу над «Нефтехимиком» — 3:2, и с тех пор екатеринбуржцы идут по накатанной: их беспроигрышная очередность увеличилась до семи матчей кряду. Если вынести за рамки недавнюю серию «Локомотива», то ни один клуб лиги сейчас не демонстрирует ничего приближенного.

На прошлой неделе «Автомобилист» провел всего два матча, оба подразумевали упорное соперничество с «Адмиралом», без ярко выраженного преимущества на чьей-либо стороне. На «Фетисов-Арене» «Авто» оказалось успешнее в серии буллитов — 4:3 Б, в то время как в «Уральце» все решила шайба Семена Кизимова — 1:0.

По итогам 25 матчей на счету екатеринбуржцев 36 очков. В таблице Восточной конференции команда Николая Заварухина по-прежнему занимает 2-ю позицию, отставая от «Трактора» всего на 4 балла с учетом двух игр в запасе.

«Салават Юлаев» взял курс на топ-3

«Салават Юлаев» VK

Успешной последняя игровая неделя — да и в целом практически 30-дневный отрезок — оказалась для «Салавата Юлаева», который продолжает демонстрировать конструктивную игру, приближаясь к командам-лидерам Восточной конференции.

На текущий момент уфимцы занимают 4-е место в таблице с 33 очками по итогам 24 сыгранных матчей и отстают от третьего «Ак Барса» исключительно по дополнительным показателям, имея игру в запасе.

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Если команда Виктора Козлова сумеет сберечь нынешний темп, а пока все так и происходит, то в обозримой перспективе «Салават Юлаев» будет готов решать более значимые задачи: на момент выхода обзора зеленые отстают от «Трактора» на 7 турнирных пунктов, проведя на три встречи меньше.

«Салават Юлаев» никому не проигрывает в основное время на протяжении шести матчей кряду, а нынешняя серия побед уфимцев доросла до трех матчей за счет двух уверенных результатов, добытых в рамках 11-й игровой недели.

На своей территории «Салават Юлаев» добился вполне будничной победы над «Ладой» — 3:1, а спустя несколько дней не оставил никаких шансов «Барысу» — 4:1.