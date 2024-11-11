Серия десяти «Локомотива», локальные успехи «Спартака», неудачный отрезок СКА

В рамках десятой игровой недели в КХЛ один из главных фаворитов Запада взял курс на клубный рекорд, в то время как самый звездный состав лиги провел крайне слабый отрезок.

«Локомотив» крадется к клубному рекорду

Уверенно влившись в нынешний сезон, «Локомотив» первоклассно справляется с нагрузкой по сей день, демонстрируя предельную соборность и стабильность. Оборонительный аспект игры ярославцев по-прежнему не вызывает никаких вопросов, как и бригады нападения, которые характеризуются практичностью и не гонятся за аномальными цифрами, если для этого требуется потратить хотя бы минимально больший заданного лимита ресурс.

На текущий момент в КХЛ нет более последовательной команды, чем «Локомотив», который на прошлой неделе увеличил собственную беспроигрышную серию до десяти побед — наиболее продолжительный отрезок в нынешнем сезоне среди всех участников — и в ближайшее время будет готов замахнуться на клубный рекорд из 13 матчей без поражений, установленный в сезоне 2015/16.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В рамках прошедшей семидневки команда Игоря Никитина довольно скромно обошлась с «Торпедо» — 2:1 Б и «Ак Барсом» — 2:1 на домашней площадке. Обе победы оказались волевыми и в который раз стали доказательством боевого характера «Локо». С 46 очками на счету «железнодорожники» еще прочнее укоренились на 1-й строчке таблицы Западной конференции, опережая на 11+ баллов ближайших соперников.

«Спартак» набирает форму

Основным преследователем — в нынешних условиях всего лишь номинальным — «Локомотива» стал «Спартак», который большую часть прошлого месяца провел в потоке неоднозначности, проигрывая практически матч за матчем. Однако на смену командному спаду пришла очередная серия успехов. Правда, ввиду уровня соперников она вряд ли может считаться истиной последней инстанции, указывающей на то, что кризис красно-белых позади.

Нынешний беспроигрышный цикл команды Алексея Жамнова неделей ранее был доведен до пяти матчей. На гостевом катке «Спартак» достаточно уверенно разобрался с «Сочи» — 3:1, добился важнейшей во многих отношениях победы над ЦСКА в дерби столицы — 2:1, а затем на неоспоримых правах фаворита смял «Куньлунь» — 5:1.

Ни в одном ноябрьском матче на сегодняшний день «Спартак» не пропустил больше гола. Во многом это объясняется качеством конкурентов, однако такая устойчивость для столь нестабильной команды стала достойным похвалы достижением. По итогам 24 матчей «Спартак» прописался на 2-й строчке в таблице Запада с 35 очками на счету, опережая 3-й СКА всего на 1 турнирный пункт, но имея при этом припасенную на будущее игру.

Провальный отрезок СКА не был прерван

Звездный коллектив с Невы терпит неудачи. По меркам любого эгоцентричного топ-клуба с большим подбором первоклассных хоккеистов данный тезис применяется чаще, чем должен. Еще на старте сезона СКА проиграл три матча из четырех, затем было поражение от «Куньлуня» и домашние 2:4 от минского «Динамо» (да, и о встрече с «Северсталью» никто не забыл).

Однако худшего периода, чем сегодняшний, у армейцев в нынешней регулярке еще не было. В новую игровую неделю команда Романа Ротенберга входит с четырехматчевой серией поражений и 3+ пропущенными голами в трех этих поединках.

СКА в игре с «Сочи» VK

Если провалы в матчах «Локомотивом» — 2:3 и «Салаватом Юлаевым» — 2:4 можно оправдать формой соперников, то на прошлой неделе СКА позволил себе снабдить очками «Куньлунь» — 1:2 ОТ и «Сочи» — 2:5, для которых сам факт побед зачастую сравним с праздником личностного и командного роста.

Ввиду наиболее продолжительной в нынешней регулярке безуспешной серии СКА опустился на 3-е место в таблице Запада и отстал от 1-го «Локомотива» на 14 очков. Вместе с тем внизу санкт-петербуржцев поджимает 4-я «Северсталь», которая при двух матчах в запасе отстает от армейцев на 2 турнирных пункта.

Новая неопределенность в Хабаровске

После досрочного расставания с Андреем Мартемьяновым «Амур» довел серию без заброшенных шайб до антирекордной, не одержал ни одной победы и не смог нормально определиться с курсом на будущее на фоне решений, которые понял не каждый.

На прошлой неделе появилась информация о том, что представители хабаровского клуба договорились о назначении Алексея Заварухина, подарившего сказку «Трактору», на пост главного тренера: специалист даже успел вылететь на Дальний Восток. Однако вслед за новостью, которая могла стать центральной, появилась другая: «Амур» решил довериться Виктору Костюченку, предоставив месяц на исправление нынешней ситуации.

Последнее по-прежнему далеко от реализации, если учесть, что на прошлой неделе отрицательная фаза «Амура» была дополнена тремя матчами, а сравнительно конкурентный состав так и не дал ни единого намека на готовность взяться за дело по совести. На «Платинум Арене» «тигры» проиграли «Авангарду» — 1:2. «Металлургу» Мг — 1:2 ОТ и «Автомобилисту» — 2:3.

С 1 набранным очком за 11 матчей «Амур» опустился на 12-е место в таблице Восточной конференции. Всего на счету хабаровчан 13 турнирных пунктов и крайне туманные перспективы в контексте борьбы за места в первой восьмерке.

«Автомобилист» вновь не проигрывает

Если искать команду с Востока, для которой минувшая игровая неделя сложилась успешнее всего, то стоит приблизить карту на Урале, где «Автомобилист» после череды провалов переживает очередной подъем. К этому моменту команда Николая Заварухина никому не проигрывает на протяжении пяти матчей кряду — предыдущий рекорд нынешнего сезона состоял из четырех поединков без поражений.

На прошлой неделе «Автомобилист» в довольно обыденном ритме более классной команды разобрался с «Барысом», одержав волевую победу благодаря трем шайбам в третьем периоде — 3:1. Немного тяжелее уральцам дышалось на Дальнем Востоке, где «Амур» надеялся ухватиться за соломинку сенсации, но тщетно — 3:2.

«Автомобилист» в Хабаровске ХК «Автомобилист»

В результате безупречного отрезка и осечек, допускаемых лидером конференции, «Автомобилист», с 32 очками по итогам 23 матчей, сократил разрыв между «Трактором» до 3 турнирных пунктов при игре в запасе. На фоне сравнительно легкого календаря и очной встречи с челябинцами в конце месяца в восточном ралли сильнейших могут произойти изменения.

«Сибирь» и «Нефтехимик» теряют влияние на Востоке

«Амур», «Нефтехимик», «Сибирь» — три практически зеркальные команды, которые в прошлом сезоне вели упорную борьбу за плей-офф, а в нынешней кампании рассчитывали как минимум это повторить. Если Хабаровск из этого трио уже вычеркнут, то Новосибирск и Нижнекамск поначалу казались готовыми отмахнуться от неудач предыдущих и уверенно закрепиться в кубковой восьмерке. Однако обе команды, сделав хороший запас, понемногу угасают: темп набора очков снижается, а победы на дистанции даются тяжелее.

«Сибирь» терпит частые поражения VK

С минувшего обзора «Нефтехимик» провел еще одну встречу, в рамках которой потерпел разгромное поражение от «Ак Барса» — 1:4. «Сибирь» в десяти последних матчах ограничилась двумя победами, а в рамках последней игровой недели провела две домашние встречи, итог которых оказался один. Так, сперва команда Вадима Епанчинцева потерпела боевое поражение от «Салавата Юлаева» — 2:3 ОТ, а вслед за ним безвольно уступила «Металлургу» Мг — 1:4.

Неудачные серии обоих клубов обострили борьбу за кубковые места в нижней половине таблицы Восточной конференции. Отныне «Сибири» принадлежит 8-я строчка с 22 очками на счету, а на позиции ниже расположился «Нефтехимик», набравший такое же количество баллов.

В КХЛ вернут Ярмарку талантов?

На прошлой неделе хоккейное медиапространство наводнили новости, которые вызвали оживленные обсуждения на разных уровнях. В частности, стал известно, что КХЛ объявила о создании рабочей группы для возрождения Ярмарки — собственной системы распределения прав на перспективных юниоров между клубами лиги по аналогии с драфтом.

В устном изложении все это кажется красивым и безоблачным: в теории данная инициатива должна стать шагом к усилению позиций молодых хоккеистов, обеспечивая карьерный и игровой рост в рамках системы КХЛ. Однако в нынешнем формате турнира затея в целом вызывает скептицизм.

Прогнозы и ставки на хоккей

Против возрождения Ярмарки выступила Федерация хоккея России, полагая, что продвигаемый план способен подорвать структуру отечественного хоккея. Основные аргументы сводятся к тому, что финансирование развития молодых спортсменов в стране происходит за счет государственных средств и команд, в отличие от Северной Америки, где эта роль отводится частным школам. Вместе с тем существует опасение, что распределение прав на игроков может привести к их миграции в иностранные лиги, если выбор клуба окажется не по душе проспекту.