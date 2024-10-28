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    Кричалки за сто тысяч, победные серии «Локомотива» и «Трактора», отставка Андрея Мартемьянова

    КХЛ: обзор восьмой игровой недели

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    Андрей Мартемьянов
    В рамках восьмой недели Континентальной хоккейной лиги разгорелись очередные баталии за пределами ледовой площадки, мимо которых мы не можем пройти в нашем еженедельном обзоре.

    «Наболели» на штраф с пятью нулями

    «Спартак» — СКА 2:5

    Очередное одиозное событие, не имеющее ничего общего со спортивной составляющей, стало одним из наиболее обсуждаемых в КХЛ по итогам восьмой игровой недели. О случившемся на столичной арене высказались многие, а саму ситуацию охарактеризовали как «скандал».

    В действительности же, то, что устроили входящие в первую тройку команды Западной конференции, напоминает раздутый конфликт уровня рева у песочницы и выяснений в стиле «кто кого спровоцировал первым».

    Напомним, что в матче «Спартак» — СКА произошел инцидент, который всколыхнул без преувеличения весь российский хоккей. Фанаты красно-белых в один момент вывели поддержку своей команды на новый уровень, громогласно скандируя «СКА — позор российского хоккея». Реакция хоккеистов СКА на острые фразы только добавила масла в огонь. После одного из взятий ворот Евгений Кузнецов саркастично похлопал трибунам, а Сергей Плотников сначала показал большой палец, а затем добавил насмешливый жест рукой.

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    • Произошедшее в Москве вызвало нешуточный резонанс: часть общественности потребовала наказания для «Спартака», другие же встали на защиту фанатов, указывая на их право на самовыражение. Дополнили социальную волну негодования выпады Романа Ротенберга в сторону фанатов «Спартака», которые, по его мнению, ругались матом — чего лиге в итоге не выявила.

    Никому не нужная буча дошла до вмешательства инспекторов КХЛ, которые, как кажется, грамотно все урегулировали: столичный клуб оштрафовали на ₽100 000, а тренеру санкт-петербуржцев выписали предупреждение за высказывания на пресс-конференции — каждый получил наказание соответствующее проступку.

    Наверное, справедливо будет упомянуть, что матч на арене «Мегаспорт» закончился разгромной победой СКА — 5:2, который после первого периода проигрывал 0:2. На той же неделе «Спартак» уступил «Адмиралу» — 3:4 ОТ, а также объявил об отставке Игоря Уланова — одного из тренеров красно-белых.

    Семидневка СКА состоялся из серии сокрушительных побед, включая матчи с «Витязем» и «Куньлунем», в которых армейцы забросили по 8 шайб — 8:1 и 8:0 соответственно, после чего была одержана та самая победа, о которой в сущности говорят сквозь зубы.

    «Локомотив» упрочил лидерство

    Игорь Никитин
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    В то время как представители двух столиц выясняли, кто прав, кто виноват, «Локомотив» тихо занимался своими делами, спеша уйти в отрыв от основных конкурентов. Буквально после пары неудачных результатов в первой половине месяца ярославцы вернули предельную собранность и провели пять подряд матчей без поражений.

    На прошлой неделе команда Игоря Никитина провела три встречи на «Арене-2000». Семидневка для лидера конференции началась с нешуточного соперничества с московским «Динамо», в котором лидерство переходило из рук в руки и которое сопровождалось высокой результативной событийностью. Победу «железнодорожники» одержали благодаря успешной серии буллитов и спасением за минуту с небольшим до конца встречи — 4:3 ОТ.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    В следующем матче «Локомотиву» было попроще: в гости к сильнейшей команде конференции приехал безвольный «Амур», который рухнул под давлением фаворита — 0:5. В заключительной встрече недели ярославцы разобрались с минским «Динамо», ведя в счете 3:0 и грамотно сыграв на удержание — 3:2.

    По итогам 21 матча команда Игоря Никитина закрепилась на 1-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 36 очками в активе и отрывом в 7 баллов от СКА, расположившегося ниже. За этот период «Локо» пропустил 32 шайбы и остался наиболее надежным в плане игры в обороне клубом чемпионата.

    «Северсталь» вновь на кураже

    «Северсталь» в матче с «Амуром»
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    Успешной восьмая игровая неделя оказалась для «Северстали», которая вернулась в лучшую форму после незадачливого отрезка во второй половине сентября. К этому моменту команда Андрея Козырева не проигрывает на протяжении двух недель: ее беспроигрышная серия разрослась до четырех матчей.

    Практически каждая встреча «Северстали» сопровождается свойственной молодому коллективу высокой результативностью. Вот и на прошлой неделе череповчане одержали всего одну, но довольно убедительную победу над «Амуром» — 3:0 благодаря голам Аймурзина, входящего в топ-15 лучших бомбардиров лиги, Пьянова и Коростелева.

    В 19 матчах «Северсталь» набрала 24 очка и закрепилась на 5-м месте в таблице Западной конференции. При самом удачном раскладе команда Козырева способна сместить с 4-й позиции ЦСКА, но о более серьезных задачах на данном отрезке сезона помышлять пока преждевременно.

    «Трактор» по-прежнему на высоте

    «Трактор»
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    В восточной части лиги самым стабильным во всех отношениях клубом остается «Трактор». Под руководством Бенуа Гру челябинцы поднялись на 1-ю строчку в конференции и чувствуют себя в этой роли превосходной, будто забыв о какой-либо конкуренции.

    На счету южноуральцев 32 очка, набранных в 20 матчах, а ближайшим их преследователем остается «Автомобилист», отстающий на 8 турнирных пунктов. На момент выхода обзора «Трактор» находится на этапе без поражений, который состоит из пяти матчей, в то время как в двенадцати последних встречах «медведи» уступили всего раз.

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    • Каждый матч челябинцев на прошлой неделе, хоть и оказался успешным в контексте итогового счета, был ознаменован настойчивым соперничеством характеров, с которым у парней Бенуа Гру также все в порядке.

    Так, в рамках минувшей семидневки «Трактор» в волевом стиле обыграл «Сибирь» — 5:4 и одержал верх над «Авангардом» — 4:3, припомнив Омску поражение 14 октября. Накануне команда Гру провела непростой выездной матч с «Ладой», в котором добилась волевой победы в овертайме — 2:1 ОТ.

    Хабаровск требует чего-то нового

    «Амур» отправил в отставку Мартемьянова
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    Одним из главных разочарований нынешнего сезона стал «Амур», который не оправдывает небезосновательно высокие ожидания: команда стремительно откатывается от зоны плей-офф, продолжая заниматься саморазрушением.

    Ведущие хоккеисты дальневосточного клуба — от Бродхерста и Гальченюка до Хохлачева и Шевченко — утратили эффективность, на которую, как и раньше, рассчитывают в Хабаровске, а прямо на этапе написания этого абзаца стало известно, что тренер «Амура» Андрей Мартемьянов отправлен в отставку. Вероятно, команду ждет перезагрузка.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    К этому моменту «Амур» переживает серию из шести поражений, которая на прошлой неделе дополнилась тремя неудачными матчами с общим результатом 0:15. Поочередно «тигры» проиграли ЦСКА — 0:7, «Локомотиву» — 0:5 и «Северстали» — 0:3, ввиду чего опустились на 11-е место в таблице Восточной конференции с 12 очками на счету.

    «Куньлунь» — следующий на пути к переменам?

    Михаил Кравец
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    В Западной конференции статус главного аутсайдера прочно удерживает «Куньлунь», который после яркого начала сезона и ряда побед над топ-соперниками намертво пригвоздился к последней строчке в таблице с 14 очками и практически нулевыми шансами — уже не столь раннем этапе — вернуться в гонку за восьмое место.

    В 20 матчах китайский представитель КХЛ пропустил 79 голов — 3.95 шайбы за игру в среднем на сегодняшний день считается худшим показателем в лиге. Вместе с тем последние восемь игр из девяти закончились поражением «Ред Стар». В упомянутой серии провальных матчей команда Михаила Кравца всего дважды не пропустила больше 3 голов.

    На прошлой неделе «Куньлунь» провел три встречи. Первая закончилась вполне будничным поражением от «Металлурга» Мг — 2:4, вторая — позорными 0:8 от СКА, а третья дошла до овертайма с ЦСКА после плотных и событийных 60 минут, в рамках которых пекинцы отыграли 2 шайбы и сумели заработать 1 балл — 3:4 ОТ.

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