«Магнитка» — в первой пятерке, серия побед «Трактора», новые провалы «Авангарда» и «Ак Барса»

Предыдущая игровая неделя Континентальной хоккейной лиги сопровождалась неоднозначными результатами топ-клубов, о которых мы говорим в нашей еженедельной подборке.

«Металлург» Мг демонстрирует прогресс

После недопустимо слабого начала сезона, обусловленного чемпионским похмельем и потерями значимых с точки зрения построения игры хоккеистов, команде Андрея Разина удалось вернуть ситуацию под контроль. Так, «Магнитка» отгородилась от проблем за пределами ледовой площадки и проделала хорошую работу над тем, чтобы ее хоккей вновь стал содержательным и приносил необходимый результат.

Итогом столь значимого прорыва является возвращение «Металлурга» Мг в ряды лидеров Восточной конференции. В 16 матчах «лисы» набрали 16 очков и поднялись на 5-ю строчку. Ввиду высокой плотности в верхней части таблицы магнитогорцы отстали от «Трактора» на солидные 6 пунктов, но попадание в первую тройку — 3 очка разрыва между «Сибирью» — может стать для «Магнитки» новой промежуточной целью.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На прошлой неделе команда Андрея Разина провела три яркие встречи, продемонстрировав первоклассную игру впереди. Сперва «Металлург» Мг дома не без проблем справился с «Динамо» Москва — 5:3, доведя собственную серию побед до четырех матчей, после чего действующий чемпион оступился, проиграв «Торпедо» в динамичной борьбе, в которой чуть больше повезло гостям — 4:5. В следующем и последнем матче недели «Магнитка» разобралась с «Авангардом» — 4:2.

«Трактор» продлил серию без поражений

Спустя полтора месяца после начала сезона «Трактор» производит впечатление реального кубкового претендента под руководством Бенуа Гру — тренера, который сумел адаптироваться под реалии КХЛ и превратил челябинцев в один из наиболее стабильных в плане результатов на дистанции клубов лиги.

На момент выхода обзора «Трактор» закрепился на 1-й строчке в таблице Восточной конференции, набрав в 14 матчах 22 очка. На прошлой неделе «медведи» опередили «Автомобилист» на 2 балла, имея по отношению к екатеринбуржцам 2 встречи в запасе.

В новую игровую неделю «Трактор» входит в статусе клуба, оформившего 6 побед подряд — одна из самых продолжительных серий конференции, которая за минувшие 7 дней была дополнена двумя встречами. На домашней арене челябинцы всухую обыграли «Адмирал» — 2:0, а затем взяли 2 очка в искрометном и результативном матче с «Торпедо», где победителя определили шайба Андрея Светлакова, заброшенная в овертайме — 5:4 ОТ.

Количество шайб «Торпедо» переросло в качество

Без определяющих кадровых перемен или потерь на фоне травм «Торпедо» вошло в новый сезон катастрофически неудачно: серия поражений и худший показатель по пропущенным голам на Западе — вовсе не тот промежуточный итог, на который рассчитывали в Нижнем Новгороде.

Однако спустя время Игорь Ларионов вернул «Торпедо» к ранее утвержденным стандартам, благодаря чему нижегородцы вновь начали забивать — причем много — набирать очки и подниматься вверх по лестнице Западной конференции.

На текущий момент «Торпедо» удалось закрепиться на 4-й строчке с 18 очками после 15 проведенных встреч и 59 заброшенных шайбами — лучшей атакующий статистике во всей лиге. Всего 1 балл отделяет нижегородцев от третьего СКА и 2 — от «Спартака», занимающего 2-е место.

Неделей ранее «Торпедо» одержало разгромную победу над «Куньлунем» — 4:0 и заработало трудовые +2 во встрече с «Металлургом» Мг в гостях — 5:4. Сформировав 6-матчевую серию побед, в рамках которой команда не забивала меньше 4 голов, торпедовцы приехали в Челябинск, где провели не менее событийную игру с «Трактором», уступив безупречному сопернику в овертайме — 4:5 ОТ.

У «Авангарда» по-прежнему большие проблемы

«Авангард» вкатился в новый сезон с травмами ключевых игроков, но несмотря на это, сумел выдать неплохой старт. Однако три подряд победы уже давно забыты, и теперь команда Сергея Звягина находится в положении, близком к трагедии.

Череда провалов, разбавленная редкими локальными успехами, вынудила омский клуб прописаться на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с третьим худшим показателем по пропущенным голам и отставанием в 3 балла от соперников из первой восьмерки. За 15 игр «ястребы» заработали 11 очков.

Шестая игровая неделя «Авангарда» состояла из двух матчей: оба завершились очередным провалом. Самым мучительным с точки зрения соотношения сил стал выезд в Казахстан, где «ястребы» сенсационно проиграли «Барысу», у которого дела обстоят еще хуже. На фоне бездарной встречи в Астане вполне закономерным оказалось поражение на катке «Металлурга» Мг — 2:4.

«Ак Барс» преследует форменный спад

В этот сезон казанцы, занимающиеся перестройкой, вошли неровно, но сумели улучшить собственные позиции путем семи побед кряду. Тогда казалось, что «Ак Барс» набрал оптимальные кондиции и готов замахнуться на лидерство. Однако очередной — пока еще непродолжительный — игровой кризис вынудил команду Анвара Гатиятулина отказаться от этой идеи.

После 13 матчей «Ак Барс» остался с 16 очками на счету и опустился на 6-ю строчку в турнирной таблице Востока. От соперников из первой тройки «барсы» отстают на 3 балла, а ближайших конкурентов снизу — «Салават Юлаев» и «Адмирал» — опережают на 2 очка.

Нынешняя турнирная картина «Ак Барса» состоит из серии поражений, которая растянулась на три матча. До шестой игровой недели команда Анвара Гатиятулина уступила «Амуру» — 1:2, а в минувшие семь дней крупно влетела «Сибири» — 3:6, с которой в последние годы дома играет неудачно, и «Спартаку» в Москве — 0:3, где по умолчанию сейчас тяжело.

Неоднозначная неделя «Локомотива»

«Локомотив» VK

«Локомотив» остается несокрушимым вездеходом, который сметает соперников, демонстрируя превосходную собранность и высокий уровень командной игры. Однако в последних матчах «железнодорожников» прослеживается некий спад в контексте надежности, который может серьезно напомнить о себе спустя время.

Ярославцы по-прежнему остаются безоговорочными лидерами Запада с 26 набранными баллами и 6-очковым отрывом от «Спартака», но серия недавних матчей вызывает некоторые беспокойства. Если в игре со СКА, которая закончилась поражением «Локо» в овертайме — 3:4 ОТ, все примерно понятно — два топ-клуба соперничали практически на равных — то перфоманс во встречах с «Куньлунем» и «Сочи» предугадать было невозможно.

Прогнозы и ставки на хоккей

В матче с «Ред Стар» на родной арене «Локомотив» провел нетипично слабые в плане реализации два периода, устроившись на 0:2. Победный же результат был одержан во многом за счет характера — 3:2 ОТ. Не без проблем команда Игоря Никитина съездила в Сочи, где одержала верх над главным аутсайдером Запада — 2:1, хотя в отношении содержания игры находилась за рамками привычно высокого уровня, за что, в общем-то, в теории могла поплатиться.