«Трактор» — новый лидер Востока, серия побед «Магнитки», неудачи «Барыса» и «Адмирала»

В очередной еженедельной подборке подводим главные итоги пятой игровой недели Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» возглавил Восток

Бенуа Гру ХК «Трактор»

Дебютный в КХЛ сезон для Бенуа Гру складывается как надо, по крайней мере, на стартовом его отрезке. Перестраивающийся «Трактор» стал одним из самых продуктивных — и вместе с тем стабильных — клубов лиги, не сталкиваясь со значительными трудностями, несмотря на некоторых оговорки.

На прошлой неделе челябинцы провели три встречи на территории столицы, где не проиграли ни разу, а каждый матч был подкреплен яркой игрой у чужих ворот. Самой ценной с точки зрения неуступчивости и вложенных усилий оказалась встреча со «Спартаком», закончившаяся победой «Трактора» в результативной (7 реализованных попыток на двоих) серии буллитов — 3:2 Б, после чего челябинцы, по сути, единолично контролировали ход событий на льду московского «Динамо» — 4:1 и ЦСКА — 4:0.

На текущий момент серия «Трактора» без поражений состоит из четырех игр, а ввиду не лучшего отрезка «Автомобилиста» и потери двух баллов «Ак Барсом» команда Бенуа Гру возглавила Восточную конференцию с 18 очками по итогам 12 проведенных встреч.

Первые значимые успехи «Металлурга» Мг

«Металлург» Мг в игре с ЦСКА ХК «Металлург» Мг

Ранг действующего обладателя Кубка, безусловно, оказывает на клуб из Магнитогорска дополнительное давление, с которыми он так и не сумел справиться в начале сезона, по причине чего его ждет затяжной поэтапный путь к возвращению в элиту Восточной конференции.

Тем не менее на фоне кадрового недостатка, критики Андрея Разина и изменений на уровне топ-менеджмента «Металлург» Мг провел первую по-настоящему яркую игровую неделю, в рамках которой одержал три подряд победы. И если первая игра подразумевала в некотором смысле будничные 2 очка во встрече с «Ладой» — 2:1, то в двух следующих играх в Москве «Магнитку» действительно прорвало: сперва команда Разина нанесла сокрушительное поражение ЦСКА — 7:0, а затем уверенно справилась со «Спартаком» — 5:2.

Прогнозы и ставки на хоккей

Благодаря великолепному персональному отрезку форвардов ведущих звеньев и в целом командному настрою, «Металлург» Мг сумел подняться на 6-ю строчку в общем зачете Востока, набрав 12 очков; от места в первой четверке Магнитогорск находится на расстоянии двух баллов.

«Барыс» продолжает тонуть

Безвыигрышная серия «Барыса» продолжается ХК «Барыс»

Ни пертурбации в составе, ни появление Вячеслава Буцаева в роли нового главного тренера не меняют кардинально ситуацию, в которой команда из Астаны находится с первых дней сентября. На сегодняшний день «Барыс» выглядит наиболее обреченным клубом лиги, и пока неясно, за счет чего казахстанцы планируют выбираться из этой ямы.

Последняя игровая неделя «Барыса» сопровождалась очередными неудачами, а началась при этом с самого безвольного к этому моменту матча: при родных трибунах казахстанцы устроились на 1:10 от «Торпедо». Покинув с позором домашний лед, команда Буцаева безуспешно выступила на катке «Спартака» — 2:4, а под конец семидневки потерпела еще крупное поражение от «Авангарда» — 0:4.

В 13 матчах казахстанцы набрали всего 5 очков. Ни одна команда КХЛ не демонстрирует худшую динамику, чем «Барыс». Вместе с тем клуб из Астаны забросил всего 12 шайб при 49 пропущенных и прописался — кажется, надолго — на 12-й строчке Восточной конференции.

«Адмирал» переживает спад

«Адмирал» в игре с «Ладой» ХК «Лада»

Нынешний сезон — на фоне провального прошлого — дальневосточники начали по своим меркам здорово, возможно, лучше всех своих номинальных конкурентов. С первых матчей «моряки» активно набирали очки, а собственные результаты зачастую подкрепляли убедительными цифрами в нападении. Однако сберечь этот настрой на длительный промежуток команде Леонида Тамбиева не удалось: в четырех последних матчах «Адмирал» не выиграл ни разу.

Последняя хоккейная неделя началась для «моряков» с непозволительно слабого выступления на льду «Динамо» Москва — 2:7, за которым последовал не менее бедственный в контексте качества игры матч с «Сочи» — 0:5. Еще одна неудача преследовала «Адмирал» во встрече с «Нефтехимиком», которая после стойких нулей закончилась поражением команды Тамбиева в серии буллитов — 0:1 Б.

Четыре подряд потери опустили «Адмирал» на 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, оставив его с 12 очками по итогам 11 матчей. Теперь ближайшие преследовали — «Авангард», «Лада» и «Амур» — отстают от «моряков» на 1-3 балла.

Неудачная неделя «Автомобилиста»

Следующим на очереди в списке отверженных удачей победителей оказался «Автомобилист», который в течение достаточно длительного отрезка единолично возглавлял Восточную конференцию. Со старта сезона команда Николая Заварухина бросилась оправдывать высокие ожидания и имела в этом направлении успехи. Однако последняя домашняя серия, начавшаяся больше недели назад, испортила общую турнирную картину уральцев.

Последняя игровая семидневка «Автомобилиста» состояла из двух матчей. К первой встрече «Авто» готовилось на фоне крупного поражения от «Ак Барса» — 2:6, а новым соперником команды Заварухина оказался «Локомотив». В напористой и бескомпромиссной игре екатеринбуржцы не сумели конвертировать преимущество в два очка, за что поплатились в овертайме — 0:1 ОТ. В следующей встрече равной борьбы не вышло и вовсе: в «Уральце» «Автомобилист» развалился на фоне безудержной «Сибири», которая поймала кураж — 0:4.

После 13 матчей «Авто» осталось с 16 очками и опустилось на 2-е место в Восточном зачете, сравнялись по набранным баллам с третьим «Ак Барсом», который имеет две игры в запасе. В то же время разрыв между новым лидером конференции достиг двух очков с учетом того, что «Трактор» провел на матч меньше.

Уверенный в себе Ярославль

«Локомотив» идет без поражений VK

Сентябрьский отрезок регулярного сезона «Локомотив» провел практически безупречно с точки зрения темпа набора очков, командной дисциплины и настроя. Во многом благодаря надежной обороне и реализованному потенциалу в атаке ярославцы закрепились на 1-м месте в таблице Западной конференции с 21 баллом из 22 возможных. В нынешнем безумном ритме «железнодорожники» на 3 очка опережают «Спартак» — своего единственного на сегодня конкурента.

На момент выхода обзора «Локомотив» никому не проигрывал в пяти матчах кряду, а на прошлой игровой неделе провел две гостевые встречи. В первом матче команда Игоря Никитина сумела справиться с «Автомобилистом» в овертайме, выдержав серьезный натиск со стороны хозяев в основное время — 1:0 ОТ. Еще больше событийности и драматизма подготовила вторая игра ярославцев в рамках пятой недели. На льду «Авангарда» «Локо» ждали результативные качели, к которым сильнейший клуб Запада также оказался готов — 5:3.

Провальный отрезок ЦСКА

ЦСКА — «Трактор» ХК ЦСКА

Существенно обновив состав в межсезонье, ЦСКА морально настраивался на непростое начало регулярки на фоне попыток реабилитироваться за предыдущие проколы. Сентябрьскую кампанию «армейцы» провели сравнительно успешно, если отталкиваться от их текущего турнирного положения. Однако на прошлой неделе качество игры команды Анвара Гатиятулина вызвало новую волну беспокойств.

Сама пятая игровая семидневка началась для ЦСКА достаточно бодро: в дерби с «Динамо» Москва красно-синие устроили результативные трения, которые закончились их победой в серии буллитов после событийных трех периодов и нервного овертайма — 4:3 Б. Основные же разочарования сопровождали ЦСКА в следующих матчах. В частности, в минувший четверг «армейцы» оказались недееспособными в противостоянии с «Металлургом» Мг — 0:7, а затем смотрелись бессильно, находясь на одной площадке с «Трактором» — 0:4.

Прогнозы и ставки на КХЛ

После 13 матчей ЦСКА закрепился на 4-м месте в таблице Западной конференции с 15 очками, сравнявшись по этому показателю со СКА, который занимает соседнюю строчку выше. От лидера таблицы — «Локомотива» — команда Воробьева отстает на 6 баллов, а от второго «Спартака» — на 3 пункта.