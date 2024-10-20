Очередная смена курса «Барыса», побег из «Сочи», жгучее дерби в Санкт-Петербурге

Последняя неделя Континентальной хоккейной лиги запомнилась новыми нетипичными ситуациями за пределами игровой площадки, а также яркими матчами, о которых невозможно умолчать.

В «Барысе» продолжаются кадровые движения

В Астане снова грядут перемены: титульный казахстанский клуб затеял очередную кадровую дезинфекцию. События, сопровождающие «Барыс» на протяжении бесконечно тянущихся месяцев, наводят на мысль о том, что в клубе царит еще больший хаос, чем предполагалось ранее.

Несколько дней назад команду покинул генеральный директор Борис Иванищев — решение, которое полагается интерпретировать как шаг к улучшению. Еще один информационный погром пришелся на другую новость: на пост главного тренера вернулся Галым Мамбеталиев. Произошло это на фоне очередного прихода в команду Нурлана Оразбаева. Предыдущий же наставник команды Вячеслав Буцаев вошел в новоиспеченный штаб.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Вместе с тем казахстанцы решили распрощаться с легионерами. Так, на неделе команду покинули Майкл Маклауд, Даниил Апальков, Алекс Грант и другие — всего около десятка хоккеистов. Все громкие заявления начальства «Барыса» о ставке на игроков сборной Казахстана — напоминающие попытки оправдать собственные провалы — выглядят как популизм, а команда явно не готова к серьезным достижениям в Восточной конференции.

С точки зрения игровых свершений «Барысу» на прошлой неделе похвастался было нечем: астанчане потерпели два поражения в двух встречах. Уступив «Салавату Юлаеву» — 2:3 и «Локомотиву» — 1:3, «барсы» усугубили и без того неотвратимое турнирное положение.

Михал Криштоф устроил настоящий побег

Михал Криштоф ХК «Сочи»

Впервые за относительно долгое время в КХЛ вспыхнул очередной скандал, который теперь активно обсуждают все хоккейные болельщики. На этот раз в центре внимания оказался «Сочи» и словацкий форвард Михал Криштоф.

Игрок, набравший в 10 матчах за «леопардов» 5 очков, неожиданно покинул команду, несмотря на действующий контракт, и подписал соглашение со швейцарским клубом «Лангнау».

Причина его ухода, как утверждает сам форвард, кроется в его игровых минутах в составе главного аутсайдера Запада. Из самого же «Сочи» начала просачивается информация о том, что в клубе пытались наладить диалог, но Криштоф отказался идти на уступки. После одной из тренировок нападающий просто уехал, оставив команду в недоумении.

Столь нетипичная в понимании обычного миропорядка ситуация не осталась без внимания ИИХФ. Несмотря на острую реакцию «Сочи», международная федерация одобрила трансфер хоккеиста, не обращая внимания на рабочее соглашение, сославшись на то, что организация больше не занимается вопросами трансферов, связанных с КХЛ. Следовательно, отныне легионеры могут свободно покидать российские клубы и переходить в другие лиги без согласия вторых.

Пример Криштофа может стать опасным прецедентом, ведь никто в наше нестабильное время не может предугадать, решит ли кто-то последовать его пути? У самих же сочинцев проблем только прибавилось, ведь заменить Михала вдолгую будет непросто. Тем не менее без скандального форварда в составе «Сочи» разгромил «Куньлунь» — 4:0 и одержал верх над ЦСКА — 4:3 Б.

СКА и ЦСКА зажгли в принципиальном дерби

«Армейское» дерби VK

В рамках седьмой игровой недели в Санкт-Петербурге состоялось настоящее во всех смыслах хоккейное дерби двух «армейских» команд, в котором СКА вновь доказал свое превосходство над ЦСКА, одержав победу в овертайме — 5:4 ОТ.

Встреча на Неве выдалась напряженной и богатой на драматичные моменты и неожиданные повороты. Александр Никишин стал ее главным героем, забросив решающую шайбу, которая принесла санкт-петербуржцам седьмую подряд победу в этом противостоянии.

На площадке «Ледового дворца» коллектив Романа Ротенберга с самого начала задавал темп. Уже в первой трети Антони Де Анджело помог команде выйти вперед, набрав свой 14-й результативный балл в сезоне. Сергей Плотников, который ранее играл за ЦСКА, подлил масла в огонь, забросив свою шайбу. Однако ЦСКА, несмотря на трудности, не сдавался. В третьем периоде «армейцы» — те, что из Москвы — сравняли счет усилиями Максима Соркина, что при счете 4:4 привело к напряженному овертайму.

Весь матч прошел в ожесточенной борьбе и полностью соответствовал громкой вывеске. Обе команды боролись за каждую шайбу и каждый сантиметр площадки, на что после встречи указали главные тренеры, подчеркнув, что это была настоящая кубковая битва.

На той же неделе, но днями ранее, СКА одержал не менее трудоемкую победу над «Нефтехимиком» — 3:2 ОТ, а ЦСКА с таким же счетом — 4:5 ОТ — уступил в гостях минскому «Динамо». После седьмой игровой недели санкт-петербуржцы закрепились на 3-й строчке в таблице Запада с 23 очками, а за столичным клубом осталась 6-я позиция при 20 набранных баллах.

Насыщенная семидневка «Спартака»

Спартаковская неделя оказалась по-настоящему контрастной, хотя и в некотором роде противоречивой. В последнее время игра красно-белых далека от стабильной: в ее элементах появляется все больше переменных. Команда Алексея Жамнова по-прежнему не отказывается от атакующего акцента, однако теперь он не всегда приносит нужный результат.

На прошлой неделе «Спартак» провел три встречи, начав семидневку с сокрушительного поражения от «Динамо» Москва в принципиальном дерби — 0:5. Этим матчем «гладиаторы» открыли гостевую серию, которая продолжилась в Омске, где столичные хоккеисты схлестнулись с «Авангардом» в бескомпромиссной борьбе с большим количеством голов, камбэками по ходу игры и хет-триком Адама Ружички, благодаря которому москвичи превзошли «ястребов» — 5:4.

После матча повышенной интенсивности у «Спартака» не было времени на отдых, так как на Дальнем Востоке — в Хабаровске — его ждало не менее неуступчивое соперничество с «Амуром», в котором команда Жамнова одержала волевую победу со счетом 5:4 после 0:2 по итогам первой трети.

С 4 набранными очками из 6 в рамках последней недели «Спартак» вернул себе 2-ю строчку в таблице Западной конференции, опередив на 1 балл идущий ниже СКА. Однако подобраться вплотную к лидеру из Ярославля в ближайшее время красно-белые не смогут с учетом 6-очковой разницы.

Идеальный отрезок московского «Динамо»

Действующий обладатель Кубка Континента начал новый сезон заметно хуже, чем ожидалось: кампания столичного клуба сопровождается регулярными потерями очков на фоне краткосрочных успехов. Тем не менее минувшую семидневку «Динамо» Москва вправе внести в свой актив ввиду двух побед в двух встречах и общей беспроигрышной серии, состоящей из трех матчей — второй в нынешней регулярке.

В начале прошлой недели команда Алексея Кудашова дома принимала «Спартак» — принципиального регионального соперника, которого смогла переиграть крупно и всухую — 5:0. Во второй игре бело-голубые встретились с «Торпедо» — коллективом, который проводит безупречный отрезок. Несмотря на форму клуба из Нижнего, динамовцы вырвали победу в серии буллитов — 3:2 Б.

Прогнозы и ставки на хоккей

По итогам 17 сыгранных матчей москвичи закрепились на 8-м месте в таблице Западной конференции с 19 очков на счету, сравнявшись по этому показателю с 7-м «Динамо» Минск. От «Витязя», занимающего 9-ю позицию, столичный клуб оторвался всего на 1 балл при равенстве проведенных встреч.

«Северсталь» вновь на ходу

«Северсталь» VK

После сравнительного удачного старта череповецкий клуб немного сбавил обороты. Но несмотря на временные накладки, «Северстали» удалось избежать затяжного кризиса. В рамках последней игровой недели молодая команда Андрея Козырева вновь встала на победные рельсы, выиграв трижды кряду.

Самой яркой и бодрой оказалась встреча во Владивостоке, где «Северсталь» одержала тяжелейшую победу над «Адмиралом», дважды уступая по ходу матча в 2 шайбы: +2 очка «сталеварам» в овертайме принес Марк Барберио — 6:5 ОТ.

Следующие игры Череповец также провел в гостях, но в менее конкурентной среде. Так, «Северсталь» поочередно разобралась с «Амуром» — 2:1 и «Сибирью» — 4:2, в результате чего сумела подняться и закрепиться на 4-месте в таблице Западной конференции с отставанием в 1 балл от тройки лидеров.