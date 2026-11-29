В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Шанхайские Драконы». Игра пройдет на ЦСКА Арене 30 ноября, начало — в 19:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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ЦСКА

Турнирное положение: в Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав 46 очков. Армейцы опережают ярославский «Локомотив» на один пункт.

Последние матчи: в минувшем туре армейцы в гостях нанесли крупное поражение московскому «Спартаку» (5:1). Иван Дроздов и Марат Хайруллин оформили по дублю, ещё одну шайбу в сетку ворот соперника забросил Рили Савчук.

Не сыграют: в составе клуба потери отсутствуют.

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Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата ЦСКА одержал победы над «Шанхайскими Драконами» (5:0), «Локомотивом» (4:2) и проиграл московскому «Динамо» (1:3) и «Амуру» (1:2 Б).

Армейцы в последних встречах демонстрируют достаточно уверенную игру, особенно в атаке. В двух матчах ЦСКА забросил девять шайб, причём сумел крупно обыграть «Шанхайских Драконов» и уверенно справиться с «Локомотивом». Победа над ярославцами особенно важна с точки зрения борьбы за лидерство в Западной конференции.

Вместе с тем москвичам пока не удаётся поддерживать стабильность на протяжении всего игрового отрезка. Поражения от «Динамо» и «Амура» показали, что у команды есть определённые проблемы с реализацией моментов в матчах против организованных соперников.

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: «Шанхайские Драконы» расположились на 8-м месте Западной конференции, набрав 31 очко.

Последние матчи: Китайская команда потерпела неудачу в гостевой игре против «Сочи» (2:3).

Не сыграют: В составе «Шанхайских Драконов» потери отсутствуют.

Состояние команды: «Шанхайские Драконы» проиграли в восьмом матче подряд, уступив также «Ладе» (2:3), ЦСКА (0:5), «Амуру» (2:3 Б), «Локомотиву» (0:5), «Автомобилисту» (2:4), «Трактору» (2:5) и московскому «Динамо» (2:3).

Китайский клуб переживает серьёзный игровой спад и никак не может прервать затянувшуюся серию неудач. За восемь последних матчей «Шанхайские Драконы» пропустили 31 шайбу, что указывает на серьёзные проблемы в оборонительных действиях. Особенно болезненными стали крупные поражения от ЦСКА и «Локомотива», в которых команда пять раз доставала шайбу из собственных ворот.

На что ставят в матче ЦСКА — Шанхайские Драконы Букмекерские коэффициенты на матч ЦСКА — Шанхайские Драконы: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

ЦСКА занимает первое место в Западной конференции

«Шанхайские Драконы» занимают восьмое место в Западной конференции

В этом сезоне ЦСКА обыграл «Шанхайских Драконов» (5:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА букмекерами оценивается в 1.35, ничья — в 6.00, а победа «Шанхайских Драконов» — в 6.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: ЦСКА недавно обыграл «Локомотив» и крупно победил «Шанхайских Драконов». Китайский клуб, напротив, проиграл восемь матчей подряд и испытывает серьёзные проблемы в обороне. С учётом разницы в текущей форме команд можно рассчитывать на очередную победу москвичей.

2.00 Фора ЦСКА (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч ЦСКА — «Шанхайские Драконы» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора ЦСКА (-2) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.00 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч ЦСКА — «Шанхайские Драконы» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.00.