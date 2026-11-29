В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 30 ноября, начало — в 19:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Динамо» Москва

Турнирное положение: московское «Динамо» занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 35 очков.

Последние матчи: московская команда на домашнем льду одержала победу над «Автомобилистом» (4:2). В составе «Динамо» по шайбе забросили Артем Швец-Роговой, Игорь Ожиганов, Даниил Пыленков и Егор Римашевский.

Не сыграют: В составе команды потери отсутствуют.

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Состояние команды: Московское «Динамо» одержало победу в пятом матче подряд, помимо встречи с «Автомобилистом» хоккеисты Олега Ореховского одержали победы над ЦСКА (3:1), «Ак Барсом» (4:2), «Сибирью» (3:1) и СКА (2:1 ОТ).

При этом москвичи демонстрируют хорошую результативность: за пять последних встреч они забросили 16 шайб. Особенно уверенно команда действует в атаке, где регулярно проявляют себя разные хоккеисты. Победы над сильными соперниками подтверждают, что «Динамо» набрало отличный ход и способно поддерживать высокий темп на протяжении всего матча.

Отдельно стоит отметить игру столичного клуба в обороне. В пяти последних встречах динамовцы пропустили всего семь шайб, что говорит о надёжности защитных порядков и хорошей работе вратарской линии. На этом отрезке команда Олега Ореховского выглядит сбалансированно и вполне заслуженно продлила победную серию до пяти матчей.

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» занимает третье место в Западной конференции, набрав 39 очков.

Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Торпедо» выиграл у «Спартака» (1:0). Единственную шайбу в первом периоде забросил нападающий Матвей Поляков.

Не сыграют: В составе команды потери отсутствуют.

Состояние команды: «Торпедо» в последних матчах одержал победы над «Сибирью» (5:3), минским «Динамо» (1:0), а также проиграл «Автомобилисту» (2:4) и «Локомотиву» (1:3).

В последних встречах нижегородцы чередуют удачные результаты с неудачными, однако сохраняют высокие позиции в Западной конференции. При этом команда демонстрирует неплохую игру в обороне: в двух из пяти последних матчей она не позволила соперникам забросить больше одной шайбы.

В атаке коллектив способен создавать достаточно моментов и показывать высокую результативность, что подтвердила встреча с «Сибирью». Однако в играх с «Автомобилистом» и «Локомотивом» нижегородцам не удалось найти стабильность.

На что ставят в матче Динамо — Торпедо Букмекерские коэффициенты на матч Динамо — Торпедо: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Динамо» занимает 6-е место в Западной конференции

«Торпедо» занимает 3-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Торпедо» одержал три победы над «Динамо» (4:3, 5:4, 3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа московского «Динамо» букмекерами оценивается в 2.20, ничья — в 4.20, а победа «Торпедо» — в 2.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.67.

Прогноз: Нижегородцы занимают третье место на Западе и в последних матчах обыграли «Спартак», «Сибирь» и минское «Динамо». Команда способна как минимум не уступить московскому «Динамо»

2.10 Фора «Торпедо» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Динамо» — «Торпедо» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора «Торпедо» (0) с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Обе команды достаточно надёжно действуют в обороне, а в последних встречах регулярно демонстрируют умение играть на результат. Вероятно, предстоящий матч не получится слишком результативным.

1.91 ТМ 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч «Динамо» — «Торпедо» принесёт чистый выигрыш 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.91.