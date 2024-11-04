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    Антирекорд «Амура», провалы «Нефтехимика», успехи московского «Динамо» и «Северстали»

    КХЛ: обзор девятой игровой недели

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    Никита Коростелев
    В период девятой недели Континентальной хоккейной лиги «Амур» привыкал к будням без Андрея Мартемьянова, а команды вроде московского «Динамо» и «Северстали» выдали достаточно успешные отрезки, о которых мы вспомним в традиционном обзоре понедельника.

    В Хабаровске по-прежнему депрессивно

    На флажке восьмой игровой недели «Амур» сообщил о досрочном расставании с Андреем Мартемьяновым ввиду неудовлетворительных результатов по стандартам клуба, который обладает достаточным ресурсом для выхода в плей-офф и продолжительной кубковой борьбы.

    Однако с приходом Виктора Костюченка ситуация не изменилась. Более того, в контексте результативности «Амура» она, кажется, застряла в мертвой точке. На протяжении пяти матчей подряд хабаровчане не забивают, на фоне чего в КХЛ сформировался новый антирекорд. Ведущие форварды, имеющие потенциал супербомбардиров, спустя два месяца регулярки производят впечатление игроков, которые «наелись» хоккея ближе к завершению кампании.

    «Амур» в дерби Дальнего Востока

    На прошлой неделе «Амур» провел всего две встречи — исход каждой вполне очевиден. Сперва в столице «тиграм» повезло избежать крупного поражения от «Динамо» Москва — 0:1, после чего в Хабаровске состоялось дерби Дальнего Востока, в котором команде Костюченка нанесли разгромное поражение — 0:5.

    С точки зрения дальнейших перспектив шансы «Амура» на завершение чемпионата в первой восьмерке стремительно летят в пропасть с каждым новым провалом. А провалов у него настолько много, что они составляют основную турнирную картину находящегося в стагнации коллектива. По итогам 22 матчей «Амур» переместился на 12-ю строчку в таблице Восточной конференции, оставшись с 12 очками на счету.

    «Нефтехимик» теряет конкурентные качества

    Нижнекамск стал еще одним хоккейным регионом, окутанным уже не тревогой, а настоящей обреченной истерикой: после серии уверенных матчей на старте чемпионата у команды Олега Леонтьева посыпалось буквально все: «волки» испытывают колоссальные проблемы с результатами, которые объясняются отсутствием конструктива на хоккейной площадке. При этом далеко не всегда недостаток содержательной игры присущ в матчах с топ-соперниками: серьезные трудности Нижнекамск испытывает и в играх с себе равными.

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    • В рамках девятой недели «Нефтехимик» провел три встречи: все три закончились поражением и 1 набранным баллом в сумме. Во всех смыслах впустую «волки» провели матч с «Ладой», которой на домашней площадке не сумели даже забить — 0:3. Чуть ярче, но бесполезно команда Леонтьева выступила на льду «Автомобилиста», потерпев неудачу при попытках —временно успешных — отыграть у фаворита 2 шайбы — 2:3. Самым упорным выдалось соперничество в Астане, где «Нефтехимик» и «Барыс» дошли до серии буллитов после скромных трех регламентных периодов — 1:2 Б.

    «Нефтехимик» терпит очередную серию поражений

    В десятую неделю «Нефтехимик» вкатывается в качестве 6-й команды Восточной конференции, на счету которой 22 очка по итогам 24 матчей. Столь выгодная с учетом катастрофических результатов позиция Нижнекамска обусловлена сентябрьскими заслугами. Если текущий кризис продлится в остатке осенней кампании, то конкуренты снизу — а разрыв сразу между тремя клубами сократился до 1 балла — моментально вытеснят команду из зоны плей-офф. И вернуться туда обратно «волкам» вряд ли уже позволят.

    «Торпедо» вошло в фазу замедления

    Еще недавно волжане выдали отрезок, который по соотношению красоты и качества никто в нынешнем сезоне еще не проводил. Команда Игоря Ларионова добилась череды побед, усиленных эффектом высокой результативности. На тот момент «Торпедо» находилось в первой половине таблицы Запада и казалось готовым продолжать продвижение за счет прогресса.

    Однако текущий этап нижегородцев в значительной мере перечеркивает достижения недавнего прошлого: шесть поражений в восьми матчах ввиду высокой плотности в конференции — это недопустимо много. В один момент «автозаводцы» потеряли почти все, над чем упорно работали.

    На протяжении четырех игр подряд «Торпедо» терпит неудачи и вообще не набирает очки. На прошлой неделе эта серия стала длиннее на две игры. Сперва на домашнем катке команда Игоря Ларионова принимала ЦСКА, от которого достаточно быстро пропустила 2 гола и предпринимала невнятные попытки добиться перелома — 1:3.

    «Торпедо» в матче с «Динамо» Минск

    Еще провальнее волжане провели матч с минским «Динамо», которое стало одним из их прямых конкурентов. На льду «Нагорного» гости из Беларуси превзошли «Торпедо» по всем базовым статистическим признакам, благодаря чему увезли из Нижнего крупную победу — 5:2.

    Как было сказано ранее, таблица Западной конференции настолько густая, что всего одной слабой серии хватило, чтобы «автозаводцы» рухнули на 8-ю строчку. С 23 очками в запасе «Торпедо» обходит 9-й «Витязь» всего на 2 балла при одинаковом количестве сыгранных матчей.

    «Северсталь» идет по восходящей

    Как и годом ранее, наблюдать сегодня за становлением молодого коллектива — одно удовольствие. Под руководством Андрея Козырева «Северсталь» может нешуточно трясти, но зачастую команда предлагает предметную игру, которая за основу берет динамичную атаку, порой брезгуя осторожностью у своих ворот. Нынешний регулярный сезон — а в особенности текущий отрезок — Череповец проводит здорово, будто делая очевидные намеки на готовность к большим задачам.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    В новую неделю «Северсталь» входит в роли команды, которая не думает о поражениях на протяжении шести последних матчей: в рамках минувшей семидневки «сталевары» приписали себе еще две победы. В первой домашней игре оформивший дубль Андрей Чуркин, а также Даниил Аймурзин, Давид Думбадзе и Никита Коростелев разнесли минское «Динамо» — 5:2, а во второй встрече, главным героем которой стал набравший 2+1 Кирилл Пилипенко, «Северсталь» смяла «Куньлунь» — 7:2.

    «Северсталь» разгромила «Куньлунь»
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    В трех матчах из последних шести команда Андрея Козырева либо выигрывала с разницей в 3 шайбы и более, либо забивала минимум 5 голов. С учетом текущих кондиций череповчане сравнительно легко поднялись на 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 28 очков. От клубов из первой тройки «сталь» отделяет всего 1 балл.

    «Динамо» Москва на подступах к лидерам

    На контрасте с безупречной прошлой регуляркой начало нынешнего сезона московское «Динамо» бездарно провалило. Тем не менее в последнее время команда Алексея Кудашова начала понемногу выравнивать положение, приближаясь вместе с тем к лидерам конференции. По качеству игры бело-голубые по-прежнему иногда вызывают вопросы, однако курс, взятый столичным клубом неделями ранее, кажется на сто процентов верным.

    «Динамо» Москва вновь на ходу

    В последних семи встречах «Динамо» Москва добилось шести побед и заработало 13 очков из 14 возможных. На прошлой неделе череда успехов динамовцев вышла на новый уровень продолжительности благодаря двум домашним матчам: довольно скромно команда Кудашова обошлась с «Амуром» — 1:0 и почти по аналогии разобралась с «Витязем» — 2:1.

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    • К этому моменту москвичи провели 21 игру, набрав 26 очков. В таблице Западной конференции «Динамо» Москва прописалось на 6-й строчке, опередив на 3 турнирных пункта конкурентов пониже. В нынешней форме перед бело-голубыми маячит место в зоне топ-5, а при наиболее выгодном сценарии — в топ-3, разрыв между которой обусловлен 3 очками.

    «Локомотив» на пике

    На протяжении многих недель «Локомотив» остается непробиваемой бронемашиной, которая находится на ходу и едва ли свернет не туда в обозримой перспективе. На текущий момент Ярославль утвердился в статусе основного претендента на Кубок Континента и второй за два года финал Кубка Гагарина.

    В 26 матчах команда Игоря Никитина заработала 42 очка и довольно давно осела на 1-м месте в таблице Восточной конференции. За этот же период «железнодорожники» пропустили 39 голов — по этому показателю «Локо» также нет равных.

    «Локомотив»
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    Характеризуемая уровнем абсолютной неизменности, команда Никитина никому не проигрывает со второй половины октября: текущая серия состоит из восьми матчей. В рамках девятой недели она была дополнена тремя гостевыми встречами из разряда центральных.

    В Санкт-Петербурге «Локомотив» разобрался со СКА — 3:2, вслед за которым нанес поражение «Ак Барсу» на «Татнефть-Арене» — 3:2 Б. В заключительном матче недели ярославцев ждало соперничество лидеров двух конференций, закончившееся уверенной по стандартам «железнодорожников» победой над «Трактором» — 5:3.

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