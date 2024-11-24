«Авангард» выиграл у «Барыса» благодаря дублю Прохоркина

Николай Прохоркин Фото: globallookpress.com
Матч в Астане завершился со счетом 3:2 ОТ в пользу «Авангарда».
В составе омской команды автором дубля стал Николай Прохоркин. Вторую шайбу нападающий гостей забросил на последней минуте основного времени.
Победный гол на второй минуте овертайма забил американский нападающий «Авангарда» Коул Касселс.
У хозяев отличились Иван Николишин и Адиль Бекетаев.
«Авангард» выиграл три из четырех последних матчей и поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции. «Барыс» находится на 11-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Николишин — 2 (Сетдиков), 6:16 — 1:0. Бекетаев — 3 (Бутенко), 38:05 — 2:0. Прохоркин — 3 (Якупов, Игумнов), 46:50 — 2:1. Прохоркин — 4 (Шарипзянов), 59:22 — 2:2. Кэсселс — 1 (Гуляев), 61:13 — 2:3Вратари: Шутов — СеребряковШтраф: 0 — 2Броски: 25 (7+14+4+0) — 44 (12+19+9+4)