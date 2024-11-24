«Авангард» выиграл у «Барыса» благодаря дублю Прохоркина

Омскийодержал победу надв гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч в Астане завершился со счетом 3:2 ОТ в пользу «Авангарда».

В составе омской команды автором дубля стал Николай Прохоркин. Вторую шайбу нападающий гостей забросил на последней минуте основного времени.

Победный гол на второй минуте овертайма забил американский нападающий «Авангарда» Коул Касселс.

У хозяев отличились Иван Николишин и Адиль Бекетаев.

Прогнозы и ставки на КХЛ

«Авангард» выиграл три из четырех последних матчей и поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции. «Барыс» находится на 11-й строчке.