1-й таймФакел — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Константин Тюкавин«Факел» — «Динамо». Онлайн
  • 16:54
    • «Авангард» выиграл у «Барыса» благодаря дублю Прохоркина
  • 16:37
    • «Металлург» выиграл у «Сибири»
  • 15:53
    • «Крылья Советов» выиграли у «Ахмата» и прервали серию из семи матчей без побед
  • 15:12
    • Флорентино Перес обвинил УЕФА и ФИФА в травмах игроков «Реала»
  • 14:46
    • Президент «Реала»: Суперлига положит конец десятилетиям монополии УЕФА
    Все новости спорта

    «Авангард» выиграл у «Барыса» благодаря дублю Прохоркина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Барыс
    Омский «Авангард» одержал победу над «Барысом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Николай Прохоркин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Прохоркин

    Матч в Астане завершился со счетом 3:2 ОТ в пользу «Авангарда».

    В составе омской команды автором дубля стал Николай Прохоркин. Вторую шайбу нападающий гостей забросил на последней минуте основного времени.

    Победный гол на второй минуте овертайма забил американский нападающий «Авангарда» Коул Касселс.

    У хозяев отличились Иван Николишин и Адиль Бекетаев.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Авангард» выиграл три из четырех последних матчей и поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции. «Барыс» находится на 11-й строчке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Николишин — 2 (Сетдиков), 6:16 — 1:0. Бекетаев — 3 (Бутенко), 38:05 — 2:0. Прохоркин — 3 (Якупов, Игумнов), 46:50 — 2:1. Прохоркин — 4 (Шарипзянов), 59:22 — 2:2. Кэсселс — 1 (Гуляев), 61:13 — 2:3Вратари: Шутов — СеребряковШтраф: 0 — 2Броски: 25 (7+14+4+0) — 44 (12+19+9+4)
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Леганес» доставить проблемы «сливочным»?
  • «Леганес» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Динамо» окажется сильнее «Факела»?
  • «Факел» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» продлить победную серию?
  • «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Факел — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ипсвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тюмень — Краснодар
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Сакраменто — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие