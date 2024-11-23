No mercy. Петр Ян разобрал Фигередо, подтвердив слова делом

23 ноября состоялся турнир UFC в Макао. В главном событии вечера Петр Ян единогласным решением судей одолел Дейвисона Фигередо, после чего вызвал на ответный поединок чемпиона легчайшего веса Мераба Двалишвили

Тяжелая ночь для Фигередо

Перед началом поединка с Дейвисоном Фигередо на турнире UFC в Макао бывший чемпион легчайшего дивизиона Петр Ян пообещал устроить сопернику тяжелую ночь. Россиянин подтвердил свои слова делом, показав яркое выступление.

С первых секунд встречи Петр сходу пошел вперед, но Дейвисон грамотно провалил его, оформив тейкдаун. Впрочем, россиянин не растерялся и, спустя некоторое время, совершил переворот в партере. Под занавес первого раунда Ян еще и нанес ряд ударов по своему сопернику на земле.

После перерыва «Беспощадный» принялся методично разбивать бразильца в стойке. Мощные джебы на противоходе, мидл-кики, стомпы и грамотная работа в клинче далеко не все, что продемонстрировал Петр.

Ближе к середине поединка Ян и вовсе отправил своего соперника в нокдаун после попадания апперкотом. Казалось, что россиянин близок к досрочному финишу, но нет. Дейвисон героически принимал на себя удары, однако не сдавался.

Петр Ян и Дейвисон Фигередо globallookpress.com

Второй нокдаун в исполнении «Беспощадного» случился на последних секундах третьего отрезка. И вновь Фигередо выстоял, продержавшись до перерыва. Бразильцу больше ничего не оставалось, как рисковать и идти вперед в четвертом раунде.

Бывший чемпион наилегчайшего веса UFC пытался действовать на встречных курсах с россиянином, но пропускал заметно больше. И все же под занавес отрезка бразилец удивил соперника, отправив его в нокдаун.

Однако попадание было не столь жестким и Петр тут же поднялся на ноги. В заключительной пятиминутке бойцы не стеснялись идти в откровенные размены друг с другом на ближней дистанции.

В этой активной перестрелке Ян нанес большее количество ударов, выйдя из нее победителем. У судей не возникло вопросов по такому бою. Все 3 рефери с одинаковым счетом 50:45 отдали поединок Петру Яну.

Перезагрузка Петра Яна прошла удачно

UFC Макао: Петр Ян — Слова после боя

Россиянин одержал важную победу над серьезным противником. «Беспощадный» сохранил третью строчку в рейтинге легчайшего дивизиона и увеличил свои шансы на получение титульного поединка в ближайшем будущем.

Ныне он идет на серии из двух выигрышей. Ранее в этом году был повержен китайский боец Сонг Ядонг — тогда россиянин выиграл единогласным решением. Теперь победа аналогичным образом над очередным представителем из топ-10.

Было много вопросов в преддверии боя с Фигередо о том, как Петр будет сдерживать борьбу бразильца и в какой физической форме он подойдет после травмы. И в прошедшем поединке Ян удивил с приятной стороны абсолютно во всех аспектах.

Он практически ничего не позволил продемонстрировать Дейвисону на канвасе. Более того, Ян сам переводил соперника в борьбу и дольше контролировал его на нижнем этаже. Но самое главное, что россиянин начал включаться в активную работу с самого старта боя.

Ведь именно этого ему не хватало ранее. Так было в поединках с Сонгом Ядонгом, Мерабом Двалишвили, Шоном О’Мэлли и в реванше со Стерлингом. Ян монотонно работал на старте, что сказывалось на результате боев — первые раунде он стабильно проигрывал.

Однако новая версия Петра Яна — это постоянный прессинг, активная работа на протяжении всей дистанции и регулярная смена этажей. В поединке с Фигередо первый и второй отрезки в исполнении Яна были более, чем уверенные. И пожалуй, в такой манере россиянину стоит продолжать драться далее.

Сезон реваншей открыт: Двалишвили следующий

Мераб Двалишвили против Петра Яна globallookpress.com

Для легчайшего дивизиона UFC прошедший поединок имел важное значение. Своей победой Петр Ян с вероятностью 99% обеспечил себе статус следующего претендента на титул.

Подраться раньше «Беспощадного» за пояс может только один боец: Умар Нурмагомедов, второй номер в рейтинге легчайшей весовой категории. Однако действующий чемпион дивизиона Мераб Двалишвили продолжает игнорировать поединок с дагестанцем.

Не исключено, что реванш Яна с обладателем титула состоится гораздо раньше, нежели его битва против Нурмагомедова. По окончании противостояния с Фигередо Петр публично вызвал Двалишвили на ответный бой.

Дейвисон Фигередо globallookpress.com

11 марта прошлого года грузин одержал над Яном победу единогласным решением судей. Россиянин получил травму ноги во время боя, вследствие чего не смог показать себя наилучшим образом. Доказать обратное и отобрать титул у Мераба для Петра дело принципа.

Победить нынешнюю версию Яна Двалишвили будет гораздо сложнее, чем год назад. Россиянин спрогрессировал почти во всем. Но самое главное — это мотивация, голод и желание «Беспощадного» снова подняться на вершину.

Рано или поздно Петр подерется за титул, это лишь вопрос времени, чего нельзя сказать про Фигередо, чей винстрик оборвался. Бразилец в прошедшей встрече продемонстрировал невероятную стойкость и доказал, что не зря занимает пятую строчку в рейтинге легчайшего веса.

Но а Петр вернулся в чемпионскую гонку, заявив о себе, как об одном из лучших бойцов мира.