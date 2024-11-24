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    Московское «Динамо» победит «Факел», «Наполи» и «Рома» обменяются голами

    Экспресс дня 24 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Марцел Личка
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Англии и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Факел» — «Динамо» Москва

    Чемпионат России. РПЛ

    «Факел» находится недалеко от зоны вылета. Клуб располагается на 14-м месте в таблице. В 15 матчах набрано 12 очков.

    В ноябре «Факел» еще ни разу не выигрывал. В текущем месяце клуб провел две встречи. Сначала была ничья с «Химками» (1:1), а затем поражение от «Локомотива» (1:2).

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    • «Динамо» Москва идет в топ-4. У клуба 30 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» на данный момент составляет 9 очков.

    В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитом гостей. У «Динамо» вряд ли возникнут проблемы в Воронеже. Команда Марцела Лички должна выиграть на выезде.

    Ставка: Победа «Динамо» за 1.73.

    «Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед»

    Чемпионат Англии. АПЛ

    В таблице АПЛ «Ипсвич» находится на 17-й строчке. В активе команды 8 набранных очков. За 11 матчей чемпионата Англии «Ипсвич» смог добиться лишь одной победы.

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    В сезоне-2024/25 «Ипсвич» в АПЛ дома еще не выигрывал. Болельщики очень рассчитывают на успех. Удастся ли создать проблемы «красным дьяволам»?

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    • «Манчестер Юнайтед» идет в нижней части таблицы. Команда располагается лишь на 13-м месте. Теперь у манкунианцев новый тренер. Ранее клуб возглавил Рубен Аморим.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Последний раз команды играли еще в 2015 году. 9 лет назад «Ипсвич» на «Олд Траффорд» уступил манкунианцам со счетом 0:3.

    Ставка: Победа «МЮ» за 1.67.

    «Наполи» — «Рома»

    Чемпионат Италии

    «Наполи» уверенно лидирует в таблице Серии А. У клуба 26 очков по итогам 12 матчей. За этот период неаполитанцы одержали 8 побед, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.

    Команда Антонио Конте неудачно начала текущий месяц. 3 ноября «Наполи» дома уступил «Аталанте» со счетом 0:3. 10 ноября неаполитанцы в Милане разошлись миром с «Интером» (1:1).

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    • «Рома» располагается на 12-м месте в таблице. У команды 13 очков по итогам 12 матчей. Римляне одержали три победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

    В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом «Наполи». Хотя «Рома» наверняка создаст проблемы лидеру Серии А. Просматривается то, что команды обменяются голами.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.94.

    Общий коэффициент — 5.60.

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    Экспресс дня 24 ноября: прогноз, ставка (5.60), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Экспресс. Московское «Динамо» победит «Факел», «Наполи» и «Рома» обменяются голами
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