«Крылья Советов» выиграли у «Ахмата» и прервали серию из семи матчей без побед

Игорь Дмитриев Фото: globallookpress.com
Матч в Самаре завершился со счетом 2:1 в пользу «Крыльев Советов».
Гости вышли вперед в конце первого тайма, когда отличился Максим Самородов.
После перерыва «Крылья» отыгрались благодаря результативному удару Доминика Ороза.
Автором победного гола стал полузащитник хозяев Игорь Дмитриев, отличившийся на 88-й минуте.
В середине второго тайма полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин не реализовал пенальти.
«Крылья Советов» прервали серию из семи матчей без побед в РПЛ. Команда Игоря Осинькина поднялась в турнирной таблице на 12-е место — 15 очков. «Ахмат» остался на 15-й строчке — 9 очков.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Крылья Советов — Ахмат 2:1
Голы: : (21'), 0:1 Максим Самородов (43'), 1:1 Oroz D. (49'), 2:1 Игорь Дмитриев (88') Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Кирилл Печенин, Игорь Дмитриев, Виктор Мендес, Бенхамин Гарре, Иван Олейников, Сергей Бабкин, Иван Сергеев, Oroz D. Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Александр Жиров, Дарко Тодорович, Антон Швец, Исмаэл, Камило, Лечи Садулаев, Максим Самородов, Даниил Павлович Уткин Предупреждения: Надер Гандри (39'), Николай Рассказов (58'), Игорь Дмитриев (76'), Дарко Тодорович (85')