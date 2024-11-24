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    «Крылья Советов» выиграли у «Ахмата» и прервали серию из семи матчей без побед

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    Самарские «Крылья Советов» одержали победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче 16-го тура РПЛ.

    Игорь Дмитриев
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    Игорь Дмитриев

    Матч в Самаре завершился со счетом 2:1 в пользу «Крыльев Советов».

    Гости вышли вперед в конце первого тайма, когда отличился Максим Самородов.

    После перерыва «Крылья» отыгрались благодаря результативному удару Доминика Ороза.

    Автором победного гола стал полузащитник хозяев Игорь Дмитриев, отличившийся на 88-й минуте.

    В середине второго тайма полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин не реализовал пенальти.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» прервали серию из семи матчей без побед в РПЛ. Команда Игоря Осинькина поднялась в турнирной таблице на 12-е место — 15 очков. «Ахмат» остался на 15-й строчке — 9 очков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Ахмат 2:1
    Голы: : (21'), 0:1 Максим Самородов (43'), 1:1 Oroz D. (49'), 2:1 Игорь Дмитриев (88') Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Кирилл Печенин, Игорь Дмитриев, Виктор Мендес, Бенхамин Гарре, Иван Олейников, Сергей Бабкин, Иван Сергеев, Oroz D. Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Александр Жиров, Дарко Тодорович, Антон Швец, Исмаэл, Камило, Лечи Садулаев, Максим Самородов, Даниил Павлович Уткин Предупреждения: Надер Гандри (39'), Николай Рассказов (58'), Игорь Дмитриев (76'), Дарко Тодорович (85')
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