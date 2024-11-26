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    «Тюмень» способна упереться

    «Тюмень» — «Краснодар». Ставка (к. 2.10) и прогноз на Кубок России Путь регионов 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тюмень» — «Краснодар»
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    Никита Кривцов
    26 ноября в четвертьфинале Кубка России Путь регионов по футболу сыграют «Тюмень» и «Краснодар». Начало встречи — 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Тюмень»

    Турнирное положение: в таблице Первой лиги «Тюмень» идет на последнем месте с 12 очками.

    Последние матчи: в предыдущем круге Кубка России команда Игоря Меньщикова разгромила на своем поле «Амкар» со счетом 3:0. «Тюмень» была на голову сильнее и заслуженно прошла дальше. Голы забивали Косарев, Марьянов и еще один мяч после автогола.

    Ранее была победа в Кубке России по пенальти над «Аланией» и в гостях над «Челябинском» (2:0).

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    • Не сыграют: все лидеры в строю.

    Состояние команды: в Первой лиге «Тюмень» в этом сезоне выглядит откровенно слабо, но никаких перемен на тренерском мостике руководство клуба не делает. Но все-таки в последнее время результаты команды немного улучшились, команда стала более сплоченной и образованнее. Возможно, сказывается усиление тренерского штаба опытным Попковым.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: после 16 тура в РПЛ «Краснодар» уступил лидерство «Зениту» и идет вторым с 38 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в Кубке России на групповой стадии было поражение в последнем туре от «Пари НН» (1:2). Именно оно отправило команду Мурада Мусаева в Путь регионов. Что интересно, «быки» пропустили уже в компенсированное время решающий мяч, этого и не хватило для Пути РПЛ.

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    В РПЛ были ничьи с «Химками» (2:2) и «Рубином» (1:1).

    Не сыграют: основные футболисты все в строю.

    Состояние команды: в последнее время «Краснодар» играет довольно натужно, видно лидеры клуба основательно наелись и ждут зимнего перерыва. Многочисленные латиноамеринканцы с наступлением более прохладной погоды часто сдают, на примере «быков» это тоже заметно. Кубок для команды точно не приоритетный турнир.

    Статистика для ставок

    • Никогда ранее клубы между собой не играли

    • С учетом кубковых матчей у «Тюмени» в 6 играх три победы и три поражения

    • В РПЛ «Краснодар» по-прежнему не знает поражений в 16 турах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Тюмени» дают 13,5, а на «Краснодар» — 1,31, ничью букмекеры оценивают в 5,0.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,73.

    Прогноз: кубковая игра не очень то сейчас и нужна «Краснодару», наверняка тренерский штаб захочет пройти малой кровью и выставит состав далекий от оптимального. Для «Тюмени» матч намного важнее, но она привыкла играть от обороны и будет только отбиваться. Также не стоит сбрасывать со счетов возможной фактор плохой погоды, который скажется на результативности.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2,10.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть вариант с победой клуба РПЛ, который забьет 1-2 мяча и будет спокойно контролировать мяч.

    Ставка: победа «Краснодара» плюс тотал меньше 2,5 за 3,20.

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    «Тюмень» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 26.11.2024. Прогнозы на футбол. «Тюмень» способна упереться
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