В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 25 ноября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Бруклин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сакраменто»

Турнирная таблица: Калифорнийский клуб потерял две позиции в Западной конференции, заняв 12 место при 8 победах и 8 поражениях.

Последние матчи: «Сакраменто» потерпел поражение в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (88:104).

Не сыграют: В предстоящей встрече точно не сыграют Девин Картер, Мэйсон Джонс и Малик Монк. Баскетболисты травмировали плечо и лодыжку соответственно.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Сакраменто» одержал две победы.

«Бруклин»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Бруклин» занимает 10 место при 6 победах и 10 поражениях.

Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «сети» проиграли в матче против «Филадельфии» (98:113).

Не сыграют: Под вопросом участие двух баскетболистов, с травмой лодыжки в лазарете Дориан Финни-Смит, у Дэйрона Шарпа — травмировано запястье.

Состояние команды: «Бруклин» одержал одну победу в последних пяти матчах.

Статистика для ставок

«Сакраменто» в пяти матчах одержал две победы

«Бруклин» проиграл в последней игре регулярного чемпионата «Филадельфии» (98:113)

В этом сезоне «Бруклин» и «Сакраменто» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. На победу «Бруклина» — 3.77.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Сакраменто» и «Бруклин» в среднем за игру забрасывают по 90-100 очков. Наверняка, игра получится равной и одна из команд выиграет с небольшим перевесом в счёте.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.10.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.93.