«Сакраменто»
Турнирная таблица: Калифорнийский клуб потерял две позиции в Западной конференции, заняв 12 место при 8 победах и 8 поражениях.
Последние матчи: «Сакраменто» потерпел поражение в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (88:104).
Не сыграют: В предстоящей встрече точно не сыграют Девин Картер, Мэйсон Джонс и Малик Монк. Баскетболисты травмировали плечо и лодыжку соответственно.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Сакраменто» одержал две победы.
«Бруклин»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Бруклин» занимает 10 место при 6 победах и 10 поражениях.
Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «сети» проиграли в матче против «Филадельфии» (98:113).
Не сыграют: Под вопросом участие двух баскетболистов, с травмой лодыжки в лазарете Дориан Финни-Смит, у Дэйрона Шарпа — травмировано запястье.
Состояние команды: «Бруклин» одержал одну победу в последних пяти матчах.
Статистика для ставок
- «Сакраменто» в пяти матчах одержал две победы
- «Бруклин» проиграл в последней игре регулярного чемпионата «Филадельфии» (98:113)
- В этом сезоне «Бруклин» и «Сакраменто» ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. На победу «Бруклина» — 3.77.
ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
- 1.78Филадельфия — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.68Майами — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Прогноз: «Сакраменто» и «Бруклин» в среднем за игру забрасывают по 90-100 очков. Наверняка, игра получится равной и одна из команд выиграет с небольшим перевесом в счёте.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.10.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.93.