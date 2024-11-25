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    Соперники сыграют по низам?

    «Сакраменто» — «Бруклин». Ставка (к. 3.10) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 25 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Бруклин»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 25 ноября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Бруклин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сакраменто»

    Турнирная таблица: Калифорнийский клуб потерял две позиции в Западной конференции, заняв 12 место при 8 победах и 8 поражениях.

    Последние матчи: «Сакраменто» потерпел поражение в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (88:104).

    Не сыграют: В предстоящей встрече точно не сыграют Девин Картер, Мэйсон Джонс и Малик Монк. Баскетболисты травмировали плечо и лодыжку соответственно.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Сакраменто» одержал две победы.

    «Бруклин»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Бруклин» занимает 10 место при 6 победах и 10 поражениях.

    Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «сети» проиграли в матче против «Филадельфии» (98:113).

    Не сыграют: Под вопросом участие двух баскетболистов, с травмой лодыжки в лазарете Дориан Финни-Смит, у Дэйрона Шарпа — травмировано запястье.

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    Состояние команды: «Бруклин» одержал одну победу в последних пяти матчах.

    Статистика для ставок

    • «Сакраменто» в пяти матчах одержал две победы

    • «Бруклин» проиграл в последней игре регулярного чемпионата «Филадельфии» (98:113)

    • В этом сезоне «Бруклин» и «Сакраменто» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. На победу «Бруклина» — 3.77.

    ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Сакраменто» и «Бруклин» в среднем за игру забрасывают по 90-100 очков. Наверняка, игра получится равной и одна из команд выиграет с небольшим перевесом в счёте.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.10.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.93.

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