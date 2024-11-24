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    Сможет ли «Ливерпуль» продлить победную серию?

    «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, АПЛ, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Ливерпуль»
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    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»
    В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемтон» на своем поле примет «Ливерпуль». Поединок пройдет 24 ноября и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Ноября 2024 года

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 17:00 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
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    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Святые» располагаются на последнем 20-м месте в АПЛ с 4 очками в активе после 11-и туров. «Саутгемптон» отстает от спасительной 17-й позиции на 4 пункта.

    Все свои очки команда набрала именно на своем поле, занимая по регультатам домашних встреч 18-е место в лиге. К тому же, «Саутгемптону» удалось забить 4 гола в 5-и матчах на своем поле.

    Саутгемптон — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем поединке АПЛ «святые» уступили «Вулверхэмптону» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого команда обыграла «Эвертон» (1:0).

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Саутгемптон» дважды победил и трижды проиграл. За этот период команда также одолела «Сток Сити» (3:2) в Кубке английской лиги.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Гэвин Базуну, Ян Беднарек, Аарон Рамсдейл, Вильям Смолбон и Росс Стюарт (у всех — травмы).

    Состояние команды: Сейчас «Саутгемптон» — главный аутсайдер Премьер-лиги. Команда крайне редко набирает очки и пока не видно, за счет чего «святые» могут переломить ситуацию.

    В одном из последних очных матчей «Саутгемптон» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 4:4. В каждом тайме команды забивали по 2 гола. К тому же, «святые» упустили преимущество в 2 мяча.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: «Мерсисайдцы» возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав за 11 встреч 28 очков. «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 5 баллов.

    К тому же, команда лучшая в лиге по результатам гостевых встреч. «Ливерпуль» набрал 13 очков из 15-и возможных на чужом поле, даже у «горожане» место баллов в гостях.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ «Ливерпуль» всухую обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0, а до этого «мерсисайдцы» разгромили «Байер» (4:0) в Лиге чемпионов.

    У «Ливерпуля» продолжается большая беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 13 матчей подряд во всех турнирах. В одной из встреч АПЛ «мерсисайдцы» сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2).

    Не сыграют: Трент Александер-Арнольд, Алиссон, Федерико Кьеза, Диогу Жота и Харви Эллиот (у всех — травмы).

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    Состояние команды: После смены главного тренера «Ливерпуль» стал только лучше. У команды есть реальный шанс на чемпионство в нынешнем сезоне, ведь они уже обгоняют «Манчестер Сити» на 5 баллов.

    Нападающий «мерсисайдцев» Мохамед Салах продолжает разрывать Премьер-лигу. Форвард забил 8 голов и сделал 6 голевых передач за 11 встреч в нынешнем сезоне.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» не проигрывает уже 13 матчей подряд

    • В нынешнем сезоне АПЛ «Саутгемптон» выиграл только 1 раз

    • В последних 5-и очных встречах «Ливерпуль» четырежды обыгрывал «Саутгемптон»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.27, победа «Саутгемптона» — 11.00, ничья — 5.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.75 соответственно.

    Прогноз: «Ливерпуль» сейчас гораздо сильнее «Саутгемптона». Прогнозируем убедительную победу «мерсисайдцев».

    Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 2.15.

    Прогноз: «Ливерпуль» должен забить довольно много голов в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ливерпуля» 2.5 больше за 1.90.

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    «Саутгемптон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ливерпуль» продлить победную серию?
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