Кержаков покинул пост главного тренера «Томи»

объявила на своем официальном сайте об уходес поста главного тренера.

Вместе с Кержаковым команду также покидают его помощники Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.

«Завершился сезон Олимп-ФНЛ 2020-2021 годов. Завершился и контракт у тренерского штаба "Томи" — главного тренера Александра Кержакова, старшего тренера Владимира Казакова, тренеров Виктора Себелева и Руслана Аджинджала, тренера по вратарям Александра Подшивалова. Мы благодарим футбольных наставников за их работу, особенно — за весеннюю игру "Томи", подарившей болельщикам памятные победы и красивые матчи. Спасибо!

Покидающим Томск Александру Кержакову, Владимиру Казакову, Руслану Аджинджалу мы желаем успехов на дальнейшем, нелегком и тернистом тренерском пути. Желаем успехов и уже несколько лет проработавшим с "Томью" Александру Подшивалову и нашему бомбардиру и тренеру Виктору Себелеву, сотрудничество с которыми, не исключено, будет продлено и дальше», — говорится в сообщении «Томи».

Ранее сообщалось, что Кержаков может возглавить «Нижний Новгород», который в следующем сезоне будет играть в РПЛ. Кроме того, была информация о том, что 38-летний специалист входит в список претендентов на пост главного тренера молодежной сборной России.