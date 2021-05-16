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    Новичок РПЛ заинтересован в приглашении Кержакова

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    «Нижний Новгород» намерен предложить Александру Кержакову пост главного тренера команды, утверждает «Р-Спорт».

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    В приглашении специалиста лично заинтересован губернатор региона Глеб Никитин.

    «Александр Кержаков станет новым главным тренером "Нижнего Новгорода". Видеть лучшего бомбардира сборной России у руля команды, поднявшейся в РПЛ, — желание губернатора области. В клубе уже ждут Кержакова», — сообщил источник.

    Накануне Кержаков заявил, что покинет пост главного тренера «Томи», которая по итогам сезона вылетела из ФНЛ.

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