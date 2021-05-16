Новичок РПЛ заинтересован в приглашении Кержакова

«Нижний Новгород» намерен предложитьпост главного тренера команды, утверждает «Р-Спорт».

В приглашении специалиста лично заинтересован губернатор региона Глеб Никитин.

«Александр Кержаков станет новым главным тренером "Нижнего Новгорода". Видеть лучшего бомбардира сборной России у руля команды, поднявшейся в РПЛ, — желание губернатора области. В клубе уже ждут Кержакова», — сообщил источник.

Накануне Кержаков заявил, что покинет пост главного тренера «Томи», которая по итогам сезона вылетела из ФНЛ.

По итогам минувшего первенства ФНЛ «Нижний Новгород» получил право выступать в российской Премьер-лиге.