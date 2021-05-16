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    «Нижний Новгород» выступил с заявлением в связи с выходом в РПЛ

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    «Нижний Новгород» опубликовал заявление в связи с выходом в российскую Премьер-лигу.

    «Нижний Новгород»
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    «Нижний Новгород»

    «Наши парни бились весь сезон за наш город, дружным и сплоченным коллективом преодолели все трудности, в том числе и в самые сложные моменты, связанные с пандемией.

    В каждом матче мы с вами видели, как все выкладывались и старались изо всех сил. Благодарим всех, кто поддерживал команду на протяжении непростого, но интереснейшего сезона! Для нас с вами это начало нового вызова, с которым, уверены, мы с достоинством справимся!» — говорится в обращении клуба на официальном сайте.

    Напомним, решением РФС занявший второе место по итогам сезона в ФНЛ «Оренбург» и ставшая четвертой владикавказская «Алания» не получили лицензии для участия в розыгрыше РПЛ сезона-2020/21.

    Таким образом, место в высшем дивизионе получил занявший третье место в ФНЛ «Нижний Новгород», а стыковых матчей между 13-м и 14-м местом РПЛ и третьим и четвертым местом ФНЛ не будет.

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