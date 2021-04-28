Уткин отреагировал на решение ЭСК по поводу удаления Ахметова в игре со «Спартаком»

Василий Уткин Фото: globallookpress.com
Ахметов получил прямую красную карточку на 37-й минуте за грубую игру против нападающего «красно-белых» Александра Соболева. Перед тем, как въехать в ногу Соболеву, Ахметов сначала коснулся мяча, но арбитр Павел Кукуян все равно его удалил, посмотрев видеоповтор.
«Что ни говори о правилах и разноцветных карточках, а голосование судейского комитета "все против Кашшаи" за отмену удаления Ахметова сильно смахивает на демарш. Полагаю, им и является.
Все прочее в этой истории неинтересно до степени вечной мерзлоты», — написал Уткин в своем телеграм-канале.