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    Уткин отреагировал на решение ЭСК по поводу удаления Ахметова в игре со «Спартаком»

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    Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями по поводу решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, которая признала ошибочным удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    Ахметов получил прямую красную карточку на 37-й минуте за грубую игру против нападающего «красно-белых» Александра Соболева. Перед тем, как въехать в ногу Соболеву, Ахметов сначала коснулся мяча, но арбитр Павел Кукуян все равно его удалил, посмотрев видеоповтор.

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    • «Что ни говори о правилах и разноцветных карточках, а голосование судейского комитета "все против Кашшаи" за отмену удаления Ахметова сильно смахивает на демарш. Полагаю, им и является.

    Все прочее в этой истории неинтересно до степени вечной мерзлоты», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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