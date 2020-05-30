На «дьяволов» с пассивностью и грубостями. О выступлении «Депора» на «Олд Траффорд» в плей-офф ЛЧ

После неудачи в родных стенах коллектив из Ла-Коруньи хотел все исправить в Манчестере.

«МЮ» — «Депортиво» — демоверсия

Баскский тренер Хавьер Ирурета привел «Депортиво» к сенсационному чемпионству 1999/2000. После завоевания трофея бело-голубые не смогли защитить титул, но финишировали вторыми в Примере и продолжили считаться неотъемлемой частью групповых этапов еврокубков.

В Лиге чемпионов 2001/2002 «Депортиво» посчастливилось сыграть в первом групповом этапе в одном квартете с «МЮ», «Лиллем» и «Олимпиакосом».

В Группе G клуб из Ла-Коруньи сумел занять первое место и дважды обыграть «Юнайтед». Сперва испанская команда разобралась с «МЮ» дома во втором туре — 2:1, а затем она положила треху коллективу сэра Алекса Фергюсона в четвертом матче групповой стадии — 3:2.

«Манчестер Юнайтед» и «Депортиво» набрали по десять очков, но две победы над «красными дьяволами» позволили бело-голубым подвинуть именитых конкурентов с вершины таблицы.

Непроходной второй раунд

На следующей стадии турнира «Депортиво» столкнулся с еще большими трудностями. В новообразовавшемся квартете испанский клуб соперничал с «Ювентусом», «Арсеналом» и «Байером». Для прохода в плей-офф нужно занять первое или второе место, однако в подобной компании «Депор» был последним, на кого можно было ткнуть пальцем при просьбе предугадать команду, которая окажется в четвертьфинале.

Но коллектив Хавьера Ируреты в очередной раз удачно забил на расклады сил, на дележку сильных и не очень и просто обыгрывал соперников, стараясь в каждом матчей выцарапывать максимальное количество очков. После шести поединков второго группового этапа «Депортиво» набрал 10 очков, разделил с «Байером» лидерские позиции и заработал право выступить в раунде на вылет.

И снова в объятия к «дьяволам»

Во второй группе команда сэра Алекса Фергюсона закончила первой, опередив «Баварию», «Боавишту» и «Нант». От мюнхенцев «манкунианцы» отскочили по второстепенным показателям, а от остальных они оторвались на приличную фору. Конкретно в этом квартете все оказалось прогнозируемо. Те, на кого ставили, в итоге сыграли в плей-офф.

В четвертьфинале испанцы попали на «МЮ». Этот факт не мог не напрячь команду Фергюсона, который прекрасно помнил, как в группе «Депор» дважды выходил победителем.

На сей раз ситуация сложилась иначе. Сэр Алекс, осознающий всю ответственность матчей на вылет, подошел к данному противостоянию серьезнее. Первая встреча, которая состоялась 2 апреля 2002-го года на «Риасор», закончилась победой гостей со счетом 2:0. Для «Депора» подобный расклад казался похожим на приговор.

Бились не в спорте, а чисто физически

В первой встрече игроки «Депортиво» сломали Роя Кина. Ирландец выбыл практически на весь остаток сезона, но прогнозы медиков были оптимистичны касательно возвращения футболиста в строй к маю. Именно на первую половину этого месяца был запланирован финал Лиги чемпионов.

Перед ответкой на «Олд Траффорд» одноклубники Роя поддержали своего капитана и пообещали ему завоевать путевку в Глазго, чтобы сам Кин сумел выйти на поле в битве за золото. Случай на «Риасор» был лайтовой версией рубки на «Олд Траффорд».

Сломленный лидер и фартовый Сульшер

10 апреля 2002-го года сэр Алекс Фергюсон проводил свой сотый матч в еврокубках. Лучшим подарком для шотландца была бы победа на «Олд Траффорд» и спокойный выход «Юнайтед» в полуфинал. В вечер игры поддержать любимую команду собралось 67 тысяч фанатов.

В дебюте встречи соперники обменялись острыми моментами. У «Депортиво» неплохо получалось создавать опасности, но, несмотря на это, гости выглядели скромнее, с оглядкой на мощный манчестерский состав.

А на 21-й минуте «Депортиво» выбил из строя Дэвида Бекхэма. Англичанин сломал одну из косточек левой стопы, из-за чего его сроки восстановления были максимально сжатыми в преддверии чемпионата мира. В тот момент местная публика была ошеломлена произошедшем настолько, что даже не наблюдала за действиями на поле, а смотрела на носилки.

Бекса заменил Сульшер, которому понадобилось около минуты, чтобы распечатать ворота испанцев. Гол пришел после подачи со штрафного в исполнении Хуана Себастьяна Верона. Аргентинец выполнил пас в сторону ворот, а Уле Гуннар подставил ногу, направив мяч в угол. Без травмированных Кина и Бекхэма, а также без дисквалифицированного Скоулза «Юнайтед» вышел вперед. Уле Гуннар снова тащит «МЮ», выходя на поле со скамейки.

Еще одна травма и нелогичный «Депор»

После забитого гола «Манчестер Юнайтед» мог положить второй, в то время как футболистам «Депора» они позволяли очень мало, из-за чего гости обходились лишь неточными дальними ударами.

На 37-й минуте из строя выбыл Ронни Йонсен. Вместо него сэр Алекс выпустил Уэса Брауна. Под самый занавес первого тайма «Депортиво», игравший хуже, забил ответный мяч с позволения «МЮ». На левом фланге атаки Ромеро вошел в штрафную и выполнил прострел. Эту передачу хотел прервать Лоран Блан, но мяч от француза срикошетил в ворота. В раздевалку команды ушли с равенством в счете, но для возрождения интриги одного гола гостей было маловато.

«МЮ» громит «Депор» по сумме двух матчей

После перерыва испанцы оказались посмелее. Так длилось до тех пор, пока «Манчестер Юнайтед» не вернул себе инициативу и не наказал гостей на классе. На 57-й минуте Хуан Себастьян Верон внешней стороной стопы вырезал пас на ход Сульшеру. Форвард «Юнайтед» вышел на ударную позицию с левого края штрафной площади, после чего отправил мяч в сетку.

Двумя минутами позже ван Нистелрой жестко был сбит Альдо Душером. Лионель Скалони зачем-то полез к судье на разборки и схлопотал удаление.

Прошло десять минут и «МЮ» воспользовался численным преимуществом. Райан Гиггз, получив мяч у правой бровки, сам пошел в обыгрыш, пробежал мимо упавшего Ромеро, оказался в штрафной и ввинтил мяч в ближний угол под опорную ногу голкиперу. Красота в исполнении валлийца свела на ноль все надежды «Депора».

Удаление, гол и критика

На 74-й минуте испанцы заработали еще одну красную карточку. На этот раз за необоснованную грубость с поля попросили уйти Альдо Душера.

За 15 минут до конца матча «Депор» практически не был заметен в атаке. Однако на 90-й минуте Джалминья ударом со штрафного попал в Ники Батта, от плеча которого круглый влетел в сетку и установил окончательный счет встречи 3:2.

После этого поражения испанская пресса в щепки разнесла работу Ируреты. Специалисту прилетело за появление в старте проблемного, недисциплинированного Душера и пассивного Джалминью.

Красноречивее всех недовольных в Испании выступила Marca, которая резюмировала игру на «Олд Траффорд» в следующей манере: «По-человечески обидно за "Депортиво" — хорошая некогда команда отвратительной игрой и поведением игроков испортила свой имидж на долгие годы». Да, в те годы вылет из четвертьфинала от «МЮ» считался подрывом имиджа, а что говорить за 2020-й год, в котором «СуперДепор» (хотя, наверное, уже без «супер») находится в зоне вылета в Сегунде. 0