Гендиректор «Зенита» озвучил крайнюю дату возобновления РПЛ

Гендиректор «Зенита»высказался о сроках возможного возобновления чемпионата России на фоне пандемии коронавируса.

«Самая крайняя дата возобновления чемпионата по проекту календаря — 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов (15 июля). Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, то есть легко посчитать, что в конце июня нужно принимать решение.

Мне кажется, что мы не до конца проанализировали возможные последствия. Сегодня спонсоры французского "Пари Сен-Жермен" сказали, что если чемпионат страны не будет доигран, то деньги на следующий сезон поступать не будут.

Пандемия должна пойти на спад в нашей стране, для этого все делается. Поэтому мне кажется, что предложение было непродуманным, и я думаю, Российский футбольный союз не будет рассматривать вопрос прекращения чемпионата, по крайней мере до тех пор, пока его можно доиграть.

Давайте мы дождемся, когда такое соглашение будет оформлено, это будет сделано в ближайшее время. Но когда сложно, не надо наживаться на горе соседа», — приводит слова Медведева ТАСС. 0