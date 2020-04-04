КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Аталанты»Горький триумф. Выход «Аталанты» в четвертьфинал ЛЧ стал «билогической бомбой»
  • 17:48
    • Гендиректор «Зенита» озвучил крайнюю дату возобновления РПЛ
  • 16:49
    • СМИ: «Реал» продлит контракт с Хакими
  • 16:38
    • Зиньковский прокомментировал разговоры о переходе в «Спартак»
  • 13:21
    • Вице-президент «Барселоны» заразился коронавирусом
  • 11:18
    • ФИФА увеличила возраст игроков на ОИ в Токио до 24 лет
    Все новости спорта

    Гендиректор «Зенита» озвучил крайнюю дату возобновления РПЛ

    Футбол Зенит РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказался о сроках возможного возобновления чемпионата России на фоне пандемии коронавируса.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    «Самая крайняя дата возобновления чемпионата по проекту календаря — 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов (15 июля). Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, то есть легко посчитать, что в конце июня нужно принимать решение.

    Мне кажется, что мы не до конца проанализировали возможные последствия. Сегодня спонсоры французского "Пари Сен-Жермен" сказали, что если чемпионат страны не будет доигран, то деньги на следующий сезон поступать не будут.

    Пандемия должна пойти на спад в нашей стране, для этого все делается. Поэтому мне кажется, что предложение было непродуманным, и я думаю, Российский футбольный союз не будет рассматривать вопрос прекращения чемпионата, по крайней мере до тех пор, пока его можно доиграть.

  • «Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игрокам и тренерам
  • Читайте по теме

    • Давайте мы дождемся, когда такое соглашение будет оформлено, это будет сделано в ближайшее время. Но когда сложно, не надо наживаться на горе соседа», — приводит слова Медведева ТАСС. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Действительно ли выигрывать 2:0 рискованно?
  • 04:37
    •
  • Прогноз
  • Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • 1.47
  • 10/04/2020 в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли БАТЭ прервать неудачную серию в чемпионате?
  • БАТЭ — «Рух» Брест. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Продолжит ли «Шахтер» восхождение вверх по турнирной таблице?
  • «Шахтер» Солигорск — «Неман». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Брестское «Динамо» продолжит держать марку
  • «Динамо» Брест — «Славия» Мозырь. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Постер «Костолома» Футбол Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 3Завершение подборки лучших спортивных фильмов, которые помогут не заскучать в самоизоляции 02:370
  • 12:09
    • СМИ: Шюррле был предложен «Бешикташу»
  • 07:03
    • 13 немецких клубов столкнутся с перспективой банкротства
  • 17:33
    • Семья Хави пожертвовала миллион евро клинике Барселоны
    Хабиб Нурмагомедов Прочие Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый разРеакция спортивных СМИ на срыв боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона Вчера в 20:320
  • Экспресс дня

  • «Энергетик-БГУ» — «Минск»: кто из лидеров оступится?
  • 3.82
    •
  • 17:21
    • «Шахтер» и «Неман» победителя не определили
  • 17:03
    • Фернандес назвал самых матерящихся игроков ЦСКА
  • 13:50
    • Драчев ответил на обвинения в финансовых нарушениях
    Юрген Клопп Футбол Жизнь после коронавируса. С чем столкнутся ведущие клубы АПЛРано или поздно чемпионат Англии будет продолжен Вчера в 19:500
  • 13:34
    • Сутормин оценил уровень чемпионата Белоруссии
  • 13:09
    • «Сочи» примет решение по сокращению зарплат на следующей неделе
  • 12:56
    • Спаллетти — основной претендент на пост главного тренера «Милана»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.89
  • Прогноз на матч БАТЭ — Рух Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.51
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Реал Мадрис — Манагуа
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Окоталь — Депортиво Лас-Сабанас
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ювентус Манагуа — Дирианген
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Локомотив-Памир — Файзканд
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Минск
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Куктош — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хатлон — Истаравшан
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Витебск — Смолевичи
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.82
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие