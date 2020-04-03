«Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игрокам и тренерам

Генеральный директор «Зенита»заявил, что клуб ведет переговоры о сокращении зарплат игрокам и тренерскому штабу.

Проведение матчей российского национального чемпионата было приостановлено до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

«Мы в переговорах с игроками и тренерским штабом. Так что не исключаю, что до конца недели мы обо всем договоримся.

Сейчас у нас все дни выходные, работаем дистанционно. Здесь важен результат, а не процент, на который упадет зарплата», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресса».

Ранее о сокращении зарплат игрокам и тренерам договорились «Ювентус», «Барселона», «Спартак» и многие другие клубы. АПЛ ведет переговоры с клубами о сокращении зарплат на 30%. 0