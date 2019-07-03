«Спартак» — «Краснодар»: где и когда смотреть онлайн матча «Кубка Матч Премьер»

В финальном туре «Кубка Матч Премьер» состоится противостояние. Матч 3 тура начнется 4 июля в 19:00 по московскому времени.

Для «Спартака» это отличная возможность сохранить второе место. На данный момент клуб имеет 3 очка. За «Краснодаром» «спартачи» вряд ли угонятся. Разница голов не позволит. А вот «Ростов» борьбу навязать еще может, поскольку «сельмаши» имеют такое же количество набранных баллов. В общем, чтобы гарантировано получить серебро, «красно-белым» нужно выиграть.

«Краснодар» мощно проводит данный турнир. В первом туре клуб минимально обыграл ЦСКА 1:0, однако уже в следующей игре «быки» разошлись не на шутку и отгрузили «комбайнерам» 3 безответных мяча. Для «черно-зеленых» главное много не пропустить. У них хорошая разница голов (+4). Даже в случае поражения, скорее всего, первая строчка останется за «горожанами».

Все прогнозы на футбол

Коэффициенты, которые букмекеры дают на победу одной и другой команды, составляют 2.60 и 2.50. 3.70 предлагают на ничью.

На LiveSport.Ru появилась пара прогнозов с уклоном на «Краснодар». Величина коэффов составила 2.40 и 1.74. Также редакция сайта предложила вариант с индивидуальным тоталом «Спартака».

Матч! Премьер и Матч ТВ проведут прямую трансляцию этого поединка у себя. Также есть вариант с текстовой трансляцией от интернет-ресурса LiveCup.Run. 0